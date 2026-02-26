आसमान में उड़ता महल! Reel के लिए इन्फ्लुएंसर ने एक फ्लाइट टिकट पर फूंके 11 लाख रुपये, लोग बोले- ये तो पागलपन...

Singapore Airlines First Class: कनाडा में जन्मे और दुबई में रहने वाले ट्रैवल इन्फ्लुएंसर एंटॉइन ने लग्जरी ट्रैवल की परिभाषा बदल दी. एंटॉइन यूट्यूब पर @LoungeGuru नाम से मशहूर हैं. मार्केटिंग प्रोफेशन में काम करने वाले एंटोइन साइड हसल के तौर पर ट्रैवल कंटेंट बनाते हैं. हाल ही में उन्होंने एक ऐसा वीडियो डाला जिसने 1 करोड़ से ज्यादा व्यूज बटोर लिए.

न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, एंटोइन ने सिंगापुर एयरलाइंस की ए380 फर्स्ट क्लास सुइट के लिए लगभग 20 हजार ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी 11 लाख रुपये खर्च किए. उन्होंने बताया कि यह टिकट उन्होंने बिना किसी माइल्स या रिवॉर्ड पॉइंट्स के खरीदा. उनके मुताबिक, यह अब तक की सबसे महंगी फ्लाइट थी जो उन्होंने बुक की.

कैसी है फर्स्ट क्लास सुइट?

ए380 की यह सुइट किसी महल से कम नहीं है. करीब 50 से 54 स्क्वायर फीट की इस निजी जगह में स्लाइडिंग डोर, लग्जरी बेड, बड़े टचस्क्रीन, एडवांस सीट कंट्रोल और अलग स्टोरेज स्पेस मिलता है. एंटॉइन ने इसे शांत, विशाल और शानदार डिजाइन वाला बताया. उनके मुताबिक, 38 हजार फीट की ऊंचाई पर यह अनुभव किसी फाइव स्टार स्पा जैसा लगा.

क्या मिला खाने-पीने में?

फ्लाइट में उन्हें प्रीमियम पजामा, लग्जरी स्किनकेयर किट और नॉइज कैंसलिंग बैंग एंड ओलुफसेन हेडफोन्स दिए गए. मेन्यू में कई तरह के कैवियार और महंगी डिशेज शामिल थीं. उन्होंने लगभग 565 ऑस्ट्रेलियन डॉलर प्रति बोतल वाली क्रिस्टल शैम्पेन का भी आनंद लिया. क्रू ने हर डिश को समझाकर परफेक्ट डिनर एक्सपीरियंस तैयार कराया. जहां एंटोइन ने इस सफर को लग्जरी का नया बेंचमार्क बताया, वहीं सोशल मीडिया पर लोग हैरान रह गए. कुछ यूजर्स ने कहा कि 14 हजार डॉलर की टिकट लेना पागलपन है. एक ने मजाक में लिखा कि इतने पैसे देकर तो वह फ्लाइट से टीवी तक उठा लाता. कई लोगों ने कहा कि यह दुनिया आम लोगों से बिल्कुल अलग है.

एयरलाइन की क्या उपलब्धि?

दिलचस्प बात यह है कि 2025 में स्काईट्रैक्स ने सिंगापुर एयरलाइंस को वर्ल्ड्स बेस्ट केबिन क्रू और बेस्ट फर्स्ट क्लास का अवॉर्ड दिया. यही वजह है कि लग्जरी ट्रैवल के शौकीनों के लिए यह एयरलाइन खास मानी जाती है. लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या इतनी महंगी उड़ान का अनुभव सच में कीमत के लायक है या यह सिर्फ दिखावे की दुनिया है.