फॉलोअर्स बढ़वाने के लिए खुद की करवाई किडनैपिंग, देखें कैसे जेल पहुंच गई ये इन्फ्लुएंसर!

Influencer Kidnapping Case: ब्राजील के इगरासु शहर में रहने वाली 27 साल की मॉनिकी फ्रैगा ने पिछले साल दावा किया था कि उसे और उसके पति लुकास को उनके घर के बाहर तीन हथियारबंद बदमाशों ने अगवा कर लिया. उस वक्त उसने अपने हजारों फॉलोअर्स को बताया कि यह घटना बेहद डरावनी थी और दोनों को जान से मारने की धमकी दी गई थी. इस कहानी ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं और लोग सहानुभूति जताने लगे.

क्या सच में हुआ था किडनैप?

मिरर की रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुरुआती जांच में मामला असली किडनैपिंग जैसा ही लगा, लेकिन जैसे-जैसे पुलिस ने गहराई से जांच की, कहानी में कई झोल सामने आने लगे. पुलिस को शक हुआ कि यह पूरा घटनाक्रम एक सोची-समझी साजिश हो सकती है. धीरे-धीरे सबूत मिलने लगे कि यह किडनैपिंग असली नहीं बल्कि एक ड्रामा था, जिसे पब्लिसिटी के लिए रचा गया था.

पुलिस ने कैसे खोला राज?

जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि यह कथित किडनैपिंग असल में एक प्लान थी, जिसमें खुद मोनिक्की और कुछ अन्य लोग शामिल थे. डिटेक्टिव क्ले एंडरसन के अनुसार, यह मामला 'स्मोकस्क्रीन ऑफ लाइक्स' नाम के ऑपरेशन के तहत खोला गया. करीब 30 पुलिसकर्मियों की टीम ने इस केस पर काम किया और पाया कि मोनिक्की पहले से ही इस साजिश से वाकिफ थी और इसमें शामिल लोगों से संपर्क में थी.

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खुद इस ‘किडनैपिंग’ का बने शिकार

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मोनिक्की के पति लुकास, जो खुद इस ‘किडनैपिंग’ का शिकार बने, उन्हें इस साजिश की कोई जानकारी नहीं थी. पुलिस के मुताबिक, लुकास को सच में लगा कि वह एक असली किडनैपिंग का शिकार हुए हैं. उन्हें पीटा गया और उनका सामान भी लूट लिया गया, जिससे यह मामला और भी गंभीर बन गया.

मोनिक्की ने अपने फॉलोअर्स को बताया था कि उन्हें जंगल में घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया, जहां उन्हें लगातार डराया-धमकाया गया. उसने कहा था कि बदमाशों ने उसे और उसके पति को मारने की धमकी दी और फिरौती मांगी. इस कहानी ने लोगों को भावुक कर दिया और उसे खूब सहानुभूति और फॉलोअर्स मिले.

क्या पुलिस ने एक्शन लिया?

अब पुलिस ने मोनिक्की को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर ब्लैकमेल, न्याय में बाधा डालने और पुलिस का समय बर्बाद करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. हालांकि, उसके वकील ने कोर्ट से उसे हाउस अरेस्ट पर रिहा करने की मांग की है, क्योंकि उसके छोटे बच्चे हैं. वहीं, मोनिक्की अब भी खुद को निर्दोष बता रही है और दावा कर रही है कि उसका अपहरण सच में हुआ था.

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