Advertisement
trendingNow13155475
Hindi Newsजरा हटकेफॉलोअर्स बढ़वाने के लिए खुद की करवाई किडनैपिंग, देखें कैसे जेल पहुंच गई ये इन्फ्लुएंसर!

फॉलोअर्स बढ़वाने के लिए खुद की करवाई किडनैपिंग, देखें कैसे जेल पहुंच गई ये इन्फ्लुएंसर!

ब्राजील की 27 वर्षीय इन्फ्लुएंसर को अपने ही किडनैपिंग की झूठी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. पुलिस का दावा है कि उसने सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और मीडिया अटेंशन बढ़ाने के लिए पिछले साल खुद को और अपने पति को बंदूक की नोक पर किडनैप किए जाने का नाटक रचा था.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 27, 2026, 11:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फॉलोअर्स बढ़वाने के लिए खुद की करवाई किडनैपिंग, देखें कैसे जेल पहुंच गई ये इन्फ्लुएंसर!

Influencer Kidnapping Case: ब्राजील के इगरासु शहर में रहने वाली 27 साल की मॉनिकी फ्रैगा ने पिछले साल दावा किया था कि उसे और उसके पति लुकास को उनके घर के बाहर तीन हथियारबंद बदमाशों ने अगवा कर लिया. उस वक्त उसने अपने हजारों फॉलोअर्स को बताया कि यह घटना बेहद डरावनी थी और दोनों को जान से मारने की धमकी दी गई थी. इस कहानी ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं और लोग सहानुभूति जताने लगे.

क्या सच में हुआ था किडनैप?

मिरर की रिपोर्ट्स के मुताबिक, शुरुआती जांच में मामला असली किडनैपिंग जैसा ही लगा, लेकिन जैसे-जैसे पुलिस ने गहराई से जांच की, कहानी में कई झोल सामने आने लगे. पुलिस को शक हुआ कि यह पूरा घटनाक्रम एक सोची-समझी साजिश हो सकती है. धीरे-धीरे सबूत मिलने लगे कि यह किडनैपिंग असली नहीं बल्कि एक ड्रामा था, जिसे पब्लिसिटी के लिए रचा गया था.

पुलिस ने कैसे खोला राज?

जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि यह कथित किडनैपिंग असल में एक प्लान थी, जिसमें खुद मोनिक्की और कुछ अन्य लोग शामिल थे. डिटेक्टिव क्ले एंडरसन के अनुसार, यह मामला 'स्मोकस्क्रीन ऑफ लाइक्स' नाम के ऑपरेशन के तहत खोला गया. करीब 30 पुलिसकर्मियों की टीम ने इस केस पर काम किया और पाया कि मोनिक्की पहले से ही इस साजिश से वाकिफ थी और इसमें शामिल लोगों से संपर्क में थी.

Add Zee News as a Preferred Source

खुद इस ‘किडनैपिंग’ का बने शिकार

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मोनिक्की के पति लुकास, जो खुद इस ‘किडनैपिंग’ का शिकार बने, उन्हें इस साजिश की कोई जानकारी नहीं थी. पुलिस के मुताबिक, लुकास को सच में लगा कि वह एक असली किडनैपिंग का शिकार हुए हैं. उन्हें पीटा गया और उनका सामान भी लूट लिया गया, जिससे यह मामला और भी गंभीर बन गया.

मोनिक्की ने अपने फॉलोअर्स को बताया था कि उन्हें जंगल में घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया, जहां उन्हें लगातार डराया-धमकाया गया. उसने कहा था कि बदमाशों ने उसे और उसके पति को मारने की धमकी दी और फिरौती मांगी. इस कहानी ने लोगों को भावुक कर दिया और उसे खूब सहानुभूति और फॉलोअर्स मिले.

क्या पुलिस ने एक्शन लिया?

अब पुलिस ने मोनिक्की को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर ब्लैकमेल, न्याय में बाधा डालने और पुलिस का समय बर्बाद करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. हालांकि, उसके वकील ने कोर्ट से उसे हाउस अरेस्ट पर रिहा करने की मांग की है, क्योंकि उसके छोटे बच्चे हैं. वहीं, मोनिक्की अब भी खुद को निर्दोष बता रही है और दावा कर रही है कि उसका अपहरण सच में हुआ था.

(पढ़ें: Blinkit बॉय ने पैकेट से निकाला बिस्किट और छुपा लिया पैंट में, वीडियो ने खोल दी पोल)

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

InfluencerKidnappingFollowers

Trending news

कार्यालय तोड़ा, मारपीट की ... चुनाव से पहले हुई हिंसा पर BJP ने ममता पर साधा निशाना
West Bengal Election 2026
कार्यालय तोड़ा, मारपीट की ... चुनाव से पहले हुई हिंसा पर BJP ने ममता पर साधा निशाना
ईरान युद्ध के बीच देश में लगेगा लॉकडाउन? पेट्रोल पर फैसला लेकर सरकार ने किया एलान
India Oil Price
ईरान युद्ध के बीच देश में लगेगा लॉकडाउन? पेट्रोल पर फैसला लेकर सरकार ने किया एलान
जो तेल-गैस नहीं दे रहा, उसकी तस्वीर हमें भेजें… पैनिक के दौर में ZEE की बड़ी मुहिम
Iran war
जो तेल-गैस नहीं दे रहा, उसकी तस्वीर हमें भेजें… पैनिक के दौर में ZEE की बड़ी मुहिम
पानी के जग, शॉल के साथ कश्मीरियों ने शादी का वो तोहफा भी ईरान को चंदे में दे दिया
india iran news
पानी के जग, शॉल के साथ कश्मीरियों ने शादी का वो तोहफा भी ईरान को चंदे में दे दिया
LIVE UPDATES: चुनाव आयोग ने वोटर जागरूकता अभियान के लिए 'छोटा भीम' से मिलाया हाथ
Petrol price
LIVE UPDATES: चुनाव आयोग ने वोटर जागरूकता अभियान के लिए 'छोटा भीम' से मिलाया हाथ
ISIS, अल-कायदा से कनेक्शन, इस्लामिक स्टेट की वकालत...गिरफ्तार हुए देश के गद्दार
ISIS
ISIS, अल-कायदा से कनेक्शन, इस्लामिक स्टेट की वकालत...गिरफ्तार हुए देश के गद्दार
कर्नाटक: 32 समुदायों ने DK शिवकुमार को दिया समर्थन, CM सिद्धारमैया को लेकर सस्‍पेंस
congress
कर्नाटक: 32 समुदायों ने DK शिवकुमार को दिया समर्थन, CM सिद्धारमैया को लेकर सस्‍पेंस
तेल की सप्लाई सीमित? कितना भंडार...पीएम की महाबैठक से पहले 5 चिंताओं का जवाब आया
West Asia crisis
तेल की सप्लाई सीमित? कितना भंडार...पीएम की महाबैठक से पहले 5 चिंताओं का जवाब आया
36 साल बाद श्रीनगर में जय श्री राम की गूंज,प्राचीन मंदिर में लौटी दशकों पुरानी आस्था
jammu kashmir news
36 साल बाद श्रीनगर में जय श्री राम की गूंज,प्राचीन मंदिर में लौटी दशकों पुरानी आस्था
गैस, पेट्रोल-डीजल पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, कहा- 2 महीने का बैकअप तैयार
israel iran war
गैस, पेट्रोल-डीजल पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, कहा- 2 महीने का बैकअप तैयार