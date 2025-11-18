ये MOMOS वाला हर दिन कमाता है 1 लाख रुपये! ठेले वाले संग पूरे दिन किया काम, फिर दिखलाया कैसे कमाया?

Momo Seller Earnings: आजकल सोशल मीडिया पर यह बात अक्सर कही जाती है कि सड़क किनारे फूड वेंडर कई कॉर्पोरेट कर्मचारियों से ज्यादा कमाते हैं. इसी बीच एक इन्फ्लुएंसर ने मोमो बेचने वाले की कमाई बताई तो लोग हैरान रह गए. वीडियो में वह एक दिन के लिए मोमो बेचने वाले की मदद करते दिखे. शुरुआत में वीडियो बिल्कुल सामान्य लगा ग्राहक आते, मोमो लेते, खाते दिखे. लेकिन जैसे ही कमाई का ‘एनालिटिक्स’ शुरू हुआ, इंटरनेट सवालों से भर गया.

क्या वाकई एक दिन में 950 प्लेट मोमो बिक सकती हैं?

वीडियो के मुताबिक, उस दिन 950 प्लेट मोमो बिकीं, जिनकी कीमत 110 रुपये प्रति प्लेट थी. कुल कमाई बताई गई 1,04,500 रुपये. फिर इन्फ्लुएंसर ने महीने की कमाई 31,35,000 रुपये तक गणना कर दी. दावा यह भी था कि स्टॉल सिर्फ शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक खुलता है. जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने इस दावे पर यकीन करने से साफ मना कर दिया. कई यूजर्स ने कहा कि 110 रुपये की प्लेट सड़क किनारे मिलना मुश्किल है. कुछ ने मजाक में लिखा कि लगता है अब हर कोई कॉर्पोरेट वालों से ज्यादा कमा रहा है. ZEE News इस दावे की पुष्टि नहीं करता है.

क्या 5 घंटे में 900 प्लेट बेचना संभव है?

एक यूजर ने तर्क दिया, “अगर एक ग्राहक को सिर्फ एक मिनट भी दिया जाए, तो 900 प्लेट बेचने में 900 मिनट लगेंगे, यानी 15 घंटे. बिना ब्रेक के यह मुमकिन नहीं.” दूसरे ने लिखा कि 5 घंटे यानी 300 मिनट में 900 प्लेट बेचना मतलब हर 20 सेकंड में एक प्लेट. उनका कहना था कि लगातार 5 घंटे तक इतना तेज बनाना संभव नहीं.

क्या कीमत और टाइमिंग पर भी सवाल उठे?

कई लोगों ने पूछा कि 110 रुपये की मोमो प्लेट कौन खरीदता है? किसी ने पूछा, “एक घंटे में 118 प्लेट कैसे बिक सकती हैं?” कई कमेंट्स ने गणित और समय दोनों को अव्यावहारिक बताया. कुछ यूजर्स ने इसे ‘रेज बेट’ बताया यानी ऐसी कंटेंट जो बहस और गुस्सा पैदा करे. इंस्टाग्राम हैंडल ‘Cassy Pereira’ पर डाला गया वीडियो 8 लाख से ज्यादा व्यूज ले चुका है, लेकिन इसकी सच्चाई पर अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है. हालांकि, कैसी पेरिरा ने इस वीडियो को अपने अकाउंट से हटा लिया है लेकिन फिर भी यह वीडियो अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है.