Advertisement
trendingNow13008162
Hindi Newsजरा हटके

ये MOMOS वाला हर दिन कमाता है 1 लाख रुपये! ठेले वाले संग पूरे दिन किया काम, फिर दिखलाया कैसे कमाया?

एक वायरल वीडियो में एक इन्फ्लुएंसर ने दावा किया कि एक मोमो बेचने वाला रोज़ लाखों कमाता है, लेकिन इंटरनेट ने इन आंकड़ों को झूठा बताते हुए सवालों की बौछार कर दी. पूरी कहानी पढ़ें.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 18, 2025, 07:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये MOMOS वाला हर दिन कमाता है 1 लाख रुपये! ठेले वाले संग पूरे दिन किया काम, फिर दिखलाया कैसे कमाया?

Momo Seller Earnings: आजकल सोशल मीडिया पर यह बात अक्सर कही जाती है कि सड़क किनारे फूड वेंडर कई कॉर्पोरेट कर्मचारियों से ज्यादा कमाते हैं. इसी बीच एक इन्फ्लुएंसर ने मोमो बेचने वाले की कमाई बताई तो लोग हैरान रह गए. वीडियो में वह एक दिन के लिए मोमो बेचने वाले की मदद करते दिखे. शुरुआत में वीडियो बिल्कुल सामान्य लगा ग्राहक आते, मोमो लेते, खाते दिखे. लेकिन जैसे ही कमाई का ‘एनालिटिक्स’ शुरू हुआ, इंटरनेट सवालों से भर गया.

क्या वाकई एक दिन में 950 प्लेट मोमो बिक सकती हैं?

वीडियो के मुताबिक, उस दिन 950 प्लेट मोमो बिकीं, जिनकी कीमत 110 रुपये प्रति प्लेट थी. कुल कमाई बताई गई 1,04,500 रुपये. फिर इन्फ्लुएंसर ने महीने की कमाई 31,35,000 रुपये तक गणना कर दी. दावा यह भी था कि स्टॉल सिर्फ शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक खुलता है. जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने इस दावे पर यकीन करने से साफ मना कर दिया. कई यूजर्स ने कहा कि 110 रुपये की प्लेट सड़क किनारे मिलना मुश्किल है. कुछ ने मजाक में लिखा कि लगता है अब हर कोई कॉर्पोरेट वालों से ज्यादा कमा रहा है. ZEE News इस दावे की पुष्टि नहीं करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: आइसक्रीम ऑनलाइन मंगवाते हैं तो सावधान! खाने से पहले देख लें ये चीज, वरना बाद में होगा पछतावा 

क्या 5 घंटे में 900 प्लेट बेचना संभव है?

एक यूजर ने तर्क दिया, “अगर एक ग्राहक को सिर्फ एक मिनट भी दिया जाए, तो 900 प्लेट बेचने में 900 मिनट लगेंगे, यानी 15 घंटे. बिना ब्रेक के यह मुमकिन नहीं.” दूसरे ने लिखा कि 5 घंटे यानी 300 मिनट में 900 प्लेट बेचना मतलब हर 20 सेकंड में एक प्लेट. उनका कहना था कि लगातार 5 घंटे तक इतना तेज बनाना संभव नहीं.

fallback

यह भी पढ़ें: होटल के रूम में सुबह-सुबह जगाने आया शेर का बच्चा, ऐसी सर्विस से दुनिया में मचा बवाल

क्या कीमत और टाइमिंग पर भी सवाल उठे?

कई लोगों ने पूछा कि 110 रुपये की मोमो प्लेट कौन खरीदता है? किसी ने पूछा, “एक घंटे में 118 प्लेट कैसे बिक सकती हैं?” कई कमेंट्स ने गणित और समय दोनों को अव्यावहारिक बताया. कुछ यूजर्स ने इसे ‘रेज बेट’ बताया यानी ऐसी कंटेंट जो बहस और गुस्सा पैदा करे. इंस्टाग्राम हैंडल ‘Cassy Pereira’ पर डाला गया वीडियो 8 लाख से ज्यादा व्यूज ले चुका है, लेकिन इसकी सच्चाई पर अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है. हालांकि, कैसी पेरिरा ने इस वीडियो को अपने अकाउंट से हटा लिया है लेकिन फिर भी यह वीडियो अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

momosviraltrending

Trending news

सर्दी का होने वाला है ताबड़तोड़ अटैक, भीषण ठंड बढ़ाएगी मुसीबत; यहां गरजेंगे बादल
Weather
सर्दी का होने वाला है ताबड़तोड़ अटैक, भीषण ठंड बढ़ाएगी मुसीबत; यहां गरजेंगे बादल
निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस ने कही अहम बात, साथ आएंगे या नहीं?
Raj Thackeray
निकाय चुनाव से पहले राज ठाकरे को लेकर कांग्रेस ने कही अहम बात, साथ आएंगे या नहीं?
DNA: शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश ने की मांग, जानिए अब भारत का स्टैंड?
DNA
DNA: शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर बांग्लादेश ने की मांग, जानिए अब भारत का स्टैंड?
जयशंकर मॉस्को में और निकोलय दिल्ली में... ये रुटीन डिप्सोमेसी या कोई बड़ी रणनीति?
India Russia relations
जयशंकर मॉस्को में और निकोलय दिल्ली में... ये रुटीन डिप्सोमेसी या कोई बड़ी रणनीति?
DNA: पश्चिम बंगाल में SIR पर मचा सियासी घमासान, राज भवन की तलाशी क्यों ली गई?
DNA
DNA: पश्चिम बंगाल में SIR पर मचा सियासी घमासान, राज भवन की तलाशी क्यों ली गई?
पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे ट्रंप, चीन भी साथ; दिल्ली ब्लास्ट पर बोले Ex-DGP एसपी वैद
Delhi blast
पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे ट्रंप, चीन भी साथ; दिल्ली ब्लास्ट पर बोले Ex-DGP एसपी वैद
'कश्मीर की समस्या..लाल किले पर गूंजी' महबूबा मुफ्ती का आतंकवाद को खुला समर्थन ?
DNA
'कश्मीर की समस्या..लाल किले पर गूंजी' महबूबा मुफ्ती का आतंकवाद को खुला समर्थन ?
Whatsapp ग्रुप से चलती थी आतंकियों की पाठशाला, शाहीन के कॉल से शुरू होती थी क्लास
DNA
Whatsapp ग्रुप से चलती थी आतंकियों की पाठशाला, शाहीन के कॉल से शुरू होती थी क्लास
'मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस अब देश के लिए खतरा', राहुल की पार्टी पर मोदी का तंज
PM Modi
'मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस अब देश के लिए खतरा', राहुल की पार्टी पर मोदी का तंज
Delhi: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से क्यों मिले असदुद्दीन ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
Delhi: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से क्यों मिले असदुद्दीन ओवैसी?