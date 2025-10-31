Advertisement
पापा की एयरलाइन थोड़ी है... एयरपोर्ट पर बैग के 500g ज्यादा वेट के लिए गए पैसे तो भड़की ये इंफ्लुएंसर, लोगों ने उल्टा लगाई फटकार

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 31, 2025, 08:41 AM IST
Akasa Air Controversy: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर गरिमा गोयल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने अकासा एयर पर गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना था कि एयरलाइन सिर्फ 500 ग्राम एक्स्ट्रा वेट के लिए भी यात्रियों से पैसे मांग रही है. वीडियो में गरिमा एयरपोर्ट पर खड़ी होकर कहती दिखीं कि अकासा एयर तो बवाल मचा रही है. 500 ग्राम ज्यादा वजन के लिए भी पैसे ले रही है.

एयरपोर्ट पर क्या हुआ जिससे गरिमा नाराज हुईं?

गरिमा ने बताया कि न सिर्फ चेक-इन बैग बल्कि हैंड बैगेज और लैपटॉप बैग तक का वजन एयरलाइन स्टाफ जांच रहा था. उन्होंने कहा, “मैं कई एयरलाइंस से सफर कर चुकी हूं, लेकिन ऐसा सख्त व्यवहार पहले कभी नहीं देखा.” उन्होंने इस नीति को अजीब बताया और पूछा कि क्या दूसरों को भी ऐसा अनुभव हुआ है.

लोगों ने क्यों कहा ‘पापा का एयरलाइन थोड़ी है!’

गरिमा का वीडियो वायरल होते ही लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा, “वजन लिमिट टिकट पर साफ लिखी होती है, फिर शिकायत कैसी?” दूसरे ने कहा, “अगर 7 किलो की अनुमति है तो 7.1 भी ज्यादा ही माना जाएगा. कोई ग्रेस नहीं होता.” वहीं एक रेडिट यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, “पापा का एयरलाइन थोड़ी है! टिकट खरीदने से पहले रूल्स पता होते हैं.”

क्या एयरलाइंस को इतना सख्त होना चाहिए?

बहस इस बात पर भी छिड़ी कि क्या 500 ग्राम जैसे छोटे अंतर के लिए यात्रियों से चार्ज लेना उचित है. कुछ लोगों का मानना था कि नियमों का पालन जरूरी है क्योंकि कई लोग भारी बैग छिपाकर ले जाने की कोशिश करते हैं. जबकि कुछ ने कहा कि एयरलाइंस को यात्रियों के साथ थोड़ा लचीला रवैया अपनाना चाहिए.

गरिमा गोयल कौन हैं?

गरिमा गोयल टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने क्राइम पेट्रोल और तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे शो में काम किया है. वे Garima’s Good Life नाम से इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल चलाती हैं. इस विवाद के बाद उनका वीडियो भले वायरल हो गया हो, लेकिन इस बार सुर्खियां उन्हें तारीफ नहीं, बल्कि ट्रोल्स ने दीं.

