Advertisement
trendingNow12992951
Hindi Newsजरा हटके

टोक्यो की सड़कों पर मोजे पहनकर इन्फ्लुएंसर ने लगाई दौड़; सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

Viral News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, इन्फ्लुएंसर जोजो सिम ने टोक्यों की सड़कों की बेदागी की जांच करने के लिए सिर्फ मोजे पहनकर घूमते हुए नजर आए. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 07, 2025, 07:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टोक्यो की सड़कों पर मोजे पहनकर इन्फ्लुएंसर ने लगाई दौड़; सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

Viral News: शहर से लेकर गांव तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है. सड़कों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है. साथ ही सड़कें सुरक्षित और साफ-सुथरी रहें इसके लिए भी वर्क किया जा रहा है. इसी बीच इन्फ्लुएंसर जोजो सिम ने टोक्यों की सड़कों की बेदागी की जांच करने के लिए सिर्फ मोजे पहनकर घूमते हुए नजर आए, उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसपर लोग तरह-तरह के कमेंट भी कर रहे हैं.

वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है जोजो सिम टोक्यो के फुटपाथों पर कदम रखते और पैदल चलने वालों व कारों से भरे व्यस्त चौराहों को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, करीब दस मिनट चलने के बाद वह आखिरकार रुकते हैं, अपने पैर उठाते हैं और आश्चर्यजनक परिणाम दिखाते हैं. जिसमें दिख रहा है कि उनके मोजे काफी ज्यादा साफ हैं.

 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared  (@jojosim)

इस वीडियो को खास बनाने वाला दृश्य प्रमाण नहीं है बल्कि बल्कि टोक्यो की संस्कृति के बारे में भी जानकारी देता है, दुनिया भर के लोगों ने कमेंट सेक्शन में जापान की नागरिक आदतों और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना की प्रशंसा की. इस पर टिप्पणी करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि मैं अपने मोजों के भूरे होने से पहले अपने घर के दरवाज़े से कार तक भी नहीं जा सकता. एक अन्य ने लिखा कि यही कारण है कि जापान हमेशा आगे रहेगा, साफ सड़कें, साफ दिल है यहां के निवासियों का. एक अन्य ने कहा कि ऐसा कहीं और करके देखो, तो मोजे 30 सेकंड में काले हो जाएंगे.

एक अन्य यूजर्स ने कहा कि इसी वजह से यह मेरे पसंदीदा देशों में से एक है. एक व्यक्ति ने लिखा कि सुबह 3 बजे ट्रकों के आने से पहले सब कुछ साफ करने से पहले ऐसा करके देखो. एक यूजर्स ने लिखा कि मुझे जापान से प्यार है, वे नशे में धुत लोगों के घर या अपने होटलों में जाने के बाद इसे साफ रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Viral News

Trending news

PAK के सीक्रेट परमाणु परीक्षण पर पहली बार आया भारत का बयान, कहा- इतिहास से...
MEA
PAK के सीक्रेट परमाणु परीक्षण पर पहली बार आया भारत का बयान, कहा- इतिहास से...
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
Women Cricket World cup 2025
पंजाब पहुंची वर्ल्ड चैंपियन बेटियों के स्वागत में एयरपोर्ट पर बजे ढोल-नगाड़े
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
Telangana
'टोपी पहनने की नौबत आई तो मैं अपना...', रेवंत रेड्डी को केंद्रीय मंत्री ने धिक्कारा
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
West Bengal news
सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खाते से साइबर अपराधियों ने 56 लाख रुपए निकाल खरीदे गहने
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
West Bengal
बंगाल पर आतंकी हमले का खतरा , बांग्लादेशी आतंकी ISI की मदद से रच रहे साजिश
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
Ahmedabad Plane Crash news
'पायलट नहीं, परिस्थितियां दोषी थीं', अहमदाबाद प्लेन हादसे पर बोला सुप्रीम कोर्ट
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
Sex Racket
सेक्स रैकेट चलाने वालों पर ED का ताबड़तोड़ एक्शन, कोलकाता समेत कई इलाकों में रेड
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
Supreme Court
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों को दिया आदेश
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
Vande Mataram
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
kanker
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश