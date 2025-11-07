टोक्यो की सड़कों पर मोजे पहनकर इन्फ्लुएंसर ने लगाई दौड़; सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

Viral News: शहर से लेकर गांव तक सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है. सड़कों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है. साथ ही सड़कें सुरक्षित और साफ-सुथरी रहें इसके लिए भी वर्क किया जा रहा है. इसी बीच इन्फ्लुएंसर जोजो सिम ने टोक्यों की सड़कों की बेदागी की जांच करने के लिए सिर्फ मोजे पहनकर घूमते हुए नजर आए, उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसपर लोग तरह-तरह के कमेंट भी कर रहे हैं.

वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है जोजो सिम टोक्यो के फुटपाथों पर कदम रखते और पैदल चलने वालों व कारों से भरे व्यस्त चौराहों को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, करीब दस मिनट चलने के बाद वह आखिरकार रुकते हैं, अपने पैर उठाते हैं और आश्चर्यजनक परिणाम दिखाते हैं. जिसमें दिख रहा है कि उनके मोजे काफी ज्यादा साफ हैं.

इस वीडियो को खास बनाने वाला दृश्य प्रमाण नहीं है बल्कि बल्कि टोक्यो की संस्कृति के बारे में भी जानकारी देता है, दुनिया भर के लोगों ने कमेंट सेक्शन में जापान की नागरिक आदतों और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना की प्रशंसा की. इस पर टिप्पणी करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा कि मैं अपने मोजों के भूरे होने से पहले अपने घर के दरवाज़े से कार तक भी नहीं जा सकता. एक अन्य ने लिखा कि यही कारण है कि जापान हमेशा आगे रहेगा, साफ सड़कें, साफ दिल है यहां के निवासियों का. एक अन्य ने कहा कि ऐसा कहीं और करके देखो, तो मोजे 30 सेकंड में काले हो जाएंगे.

एक अन्य यूजर्स ने कहा कि इसी वजह से यह मेरे पसंदीदा देशों में से एक है. एक व्यक्ति ने लिखा कि सुबह 3 बजे ट्रकों के आने से पहले सब कुछ साफ करने से पहले ऐसा करके देखो. एक यूजर्स ने लिखा कि मुझे जापान से प्यार है, वे नशे में धुत लोगों के घर या अपने होटलों में जाने के बाद इसे साफ रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं.