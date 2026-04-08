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34 साल की उम्र में दादी बनी पांच बच्चों की मां, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर Shirli Ling की इस कहानी ने दुनिया को चौंकाया, क्या है पूरा सच?

Social media influencer Shirli Ling: सिंगापुर की सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर शर्ली लिंग महज 34 साल में दादी बन गईं. उन्होंने 17 साल की उम्र में मां बनने का अनुभव अपने बेटे को पिता बनने में मदद करने और नए पोते की देखभाल में इस्तेमाल किया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 08, 2026, 10:46 AM IST
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34 साल की उम्र में दादी बनी पांच बच्चों की मां, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर Shirli Ling की इस कहानी ने दुनिया को चौंकाया, क्या है पूरा सच?

लाइफ सेटल करने के नाम पर या लाइफ इंजॉय करने के नाम पर आजकल युवा देर से शादी करना और फिर देर से फैमिली आगे बढ़ाना पसंद करते हैं. लेकिन सिंगापुर की एक सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर  ने इस मामले में एक नई मिसाल पेश की है. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, सिंगापुर की इंफ्लूएंसर शिरली लिंग महज 34 साल की उम्र में दादी बन गई. उनके 17 साल के बेटे के घर बच्चे ने जन्म लिया है. आपको बता दें, ये इंफ्लूएंसर चिकन हॉटपॉट नाम का रेस्टोरेंट चलाती हैं. तीन बार शादी कर चुकी हैं, जिससे उनके पांच बच्चे हैं. पहला बच्चा तब पैदा हुआ जब वो खुद 17 साल की थीं. 

कौन हैं 34 साल की ये 'यंग' दादी?

सिंगापुर की रहने वाली शर्ली लिंग कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक जानी-मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सफल बिजनेस वुमन हैं. वह 'चिकन हॉटपॉट' रेस्टोरेंट की मालकिन हैं और इंस्टाग्राम पर उनके हजारों फॉलोअर्स हैं. अभिनय की दुनिया में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और साल 2022 की सिंगापुर की मिलिट्री कॉमेडी फिल्म 'अह गर्ल्स गो आर्मी' में काम किया है. शर्ली की निजी जिंदगी हमेशा से चर्चा में रही है, लेकिन हाल ही में उनके दादी बनने की खबर ने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है. उनकी फिटनेस और उम्र को देखकर कोई भी पहली नजर में यकीन नहीं कर पाता कि वे एक पोते की दादी बन चुकी हैं.

कैसे मुमकिन हुआ इतनी कम उम्र में दादी बनना?

शर्ली के इतनी कम उम्र में दादी बनने के पीछे की वजह उनका अपना अतीत है. शर्ली खुद महज 17 साल की उम्र में पहली बार मां बनी थीं. आज उनके पांच बच्चे हैं (उम्र 18, 17, 13, 10 और 8 साल), जो उनकी तीन अलग-अलग शादियों से हैं. दिलचस्प इत्तेफाक यह है कि उनका सबसे बड़ा बेटा की उम्र 18 साल है, वे पिछले साल ही पिता था. यानी जिस उम्र में शर्ली ने अपने बेटे को जन्म दिया था, लगभग उसी उम्र में उनके बेटे ने भी अपने बच्चे का स्वागत किया. इस तरह 17 साल के अंतर वाली दो पीढ़ियों ने मिलकर शर्ली को सिर्फ 34 साल की उम्र में दादी बना दिया.

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क्या बेटे के लिए प्रेरणा बनीं शर्ली?

शर्ली लिंग ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर मजाकिया अंदाज में कहा कि शायद उन्होंने ही अपने बेटे को इस उम्र में पिता बनने के लिए 'प्रेरित' किया है, क्योंकि वे खुद भी 17 की उम्र में मां बनी थीं. हालांकि, वे इस बात से पूरी तरह वाकिफ हैं कि उनके बेटे के लिए माता-पिता बनने की यह राह आसान नहीं होगी. शर्ली ने खुलकर स्वीकार किया कि उनके बेटे को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को पूरा समर्थन देने का वादा किया है. वे अपने पांच बच्चों को पालने के अपने कठिन अनुभवों का उपयोग अब अपने बेटे और पोते की मदद करने के लिए करना चाहती हैं.

ये भी पढ़ें: बचपन में जिसकी शादी में खाई मिठाई... 62 साल की उम्र में उसी ने बनाया दुल्हन, फिर...

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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