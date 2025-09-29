बच्चे को बचाने की जगह, पिता ने ही किया ये खतरनाक काम! इन्फ्लुएंसर का ये वीडियो देख फूटा लोगों का गुस्सा

Viral Video: सोशल मीडिया पर कभी-कभी छोटे-छोटे वीडियो बड़ी बहस का कारण बन जाते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ ट्रैवल इन्फ्लुएंसर गारेट गी के साथ, जिनके एक वीडियो ने इंस्टाग्राम पर 30 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स के बीच विवाद खड़ा कर दिया. वीडियो में उन्होंने अपने सात साल के बेटे को खतरनाक घाटी से झील में फेंकते देखा गया, जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए.

खतरनाक वीडियो और वायरल बहस

वीडियो में गारेट गी अपने बेटे Callie को एक चट्टान के किनारे ले जाते हैं. बच्चे ने हिचकिचाहट दिखाई और डर के कारण कूदने में झिझक रहा था. कुछ ही पलों में पिता ने उसे उठाकर नीचे पानी में फेंक दिया. बच्चे ने सुरक्षित उतरने के बाद मुस्कान दिखाई. हालांकि, इस कार्रवाई ने ऑनलाइन दर्शकों को दो भागों में बांट दिया. कुछ लोगों ने इसे लापरवाह और डरावना बताया, जबकि कुछ ने इसे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने का अनूठा तरीका बताया.

इंफ्लुएंसर की सफाई और उद्देश्य

Garrett ने वीडियो के कैप्शन में स्पष्ट किया कि यह कोई पैरेंटिंग सलाह नहीं है और यह सभी बच्चों के लिए नहीं किया गया. उन्होंने लिखा कि पहला प्राथमिकता सुरक्षा है, दूसरा यह सिखाना कि बच्चे कठिन चीजें कर सकते हैं, और तीसरा मज़े करना. उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने अपने बेटे को उस जगह फेंका, जहां वे जानते थे कि वह सुरक्षित रहेगा. उनका तर्क था कि कभी-कभी बच्चों को साहसिक कदम उठाना सिखाने के लिए थोड़ा धक्का देना ज़रूरी होता है.

परिवार और सामाजिक प्रतिक्रिया

वीडियो गारेट की पत्नी Jessica Gee ने कैमरे में कैद किया, जो उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन में प्रमुख रूप से दिखती हैं. परिवार हवाई में रहता है और तीन बच्चों के माता-पिता हैं. वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा फूटा, लेकिन गारेट ने कहा कि वह जिम्मेदार पिता हैं और बच्चों को उनकी सीमाओं के भीतर सुरक्षित तरीके से चुनौतियों का सामना करना सिखाते हैं. उन्होंने यह भी जोड़ा कि बच्चों में बहादुरी पैदा करना कभी-कभी विरोधाभासी प्रतिक्रियाएं भी ला सकता है, लेकिन उनका मकसद हमेशा सुरक्षा और सीख है.