Dhurandhar देखने के बाद शख्स पहुंचा खूंखार Lyari चौक पर! दिखाया पाकिस्तान में कैसे बनता है 'दूध सोडा'

Pakistan Lyari Doodh Soda Viral Video: धुरंधर फिल्म की दीवानगी थमने का नाम नहीं ले रही है. रिलीज के बाद से ही फिल्म के सीन, डायलॉग और किरदार सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. खास तौर पर एक स्ट्रीट सीन, जिसमें गौरव गेरा दूध सोडा बेचते नजर आते हैं, लोगों के बीच जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया है. फिल्म में गौरव गेरा का डायलॉग “डार्लिंग, डार्लिंग, दिल क्यों तोड़ा? थोड़ा सा पी लो दूध सोडा” सुनते ही लोगों की जुबान पर चढ़ गया. इस मजेदार और अनोखे अंदाज वाले डायलॉग को हजारों यूजर्स ने रील्स और वीडियो में दोहराया, जिससे यह लाइन इंटरनेट ट्रेंड बन गई.

यह भी पढ़ें: ​19 Minute Viral Video बार-बार क्यों दिखाई दे रहा गूगल पर? जाल में मत फंस जाना, वरना पछताओगे

पाकिस्तान के दूध सोडा को लेकर जिज्ञासा क्यों बढ़ी?

Add Zee News as a Preferred Source

डायलॉग वायरल होने के साथ ही लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा कि आखिर पाकिस्तान का मशहूर स्ट्रीट ड्रिंक दूध सोडा होता क्या है. सोशल मीडिया पर लोग सर्च करने लगे कि यह ड्रिंक कैसी होती है और क्या वाकई यह वहां इतना पॉपुलर है. इसी जिज्ञासा को भुनाते हुए इंस्टाग्राम क्रिएटर @sahilogy ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह पाकिस्तान के लियारी इलाके में दूध सोडा खोजने निकलते हैं. वीडियो का कैप्शन था, “डार्लिंग, चलो ल्यारी की सड़कों से सीधा दूध सोडा पीते हैं.”

यह भी पढ़ें: Video: म्यूजियम में फोटो लेते वक्त बच्चे से टूटा 2.5 करोड़ का सोने का ताज! फिर जो हुआ सोच भी नहीं सकते आप

वीडियो में इंफ्लुएंसर ने क्या दिखाया?

वीडियो में क्रिएटर वही वायरल डायलॉग बोलते नजर आते हैं और बताते हैं कि वह धुरंधर फिल्म की बात कर रहे हैं. इसके बाद वह ल्यारी की गलियों में घूमते हुए स्ट्रीट वेंडर्स को दूध सोडा बनाते हुए दिखाते हैं. वीडियो में ड्रिंक बनाने की पूरी प्रक्रिया भी दिखाई गई है. यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया. इसे अब तक 14 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. साथ ही वीडियो को एक लाख से ज्यादा लाइक्स और 800 से ज्यादा कमेंट्स मिल चुके हैं, जिसमें लोग फिल्म और डायलॉग को लेकर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.