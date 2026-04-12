1 साल की कमाई 972000 रूपये... 12 घंटे ई-रिक्शा चलाकर इंफ्लुएंसर ने खोला पूरा सच

एक इंफ्लुएंसर ने 12 घंटे ई-रिक्शा चलाकर 3200 रुपये कमाए, जिसमें खर्च निकालकर 2700 रुपये बचे. अनुमान के अनुसार सालाना कमाई 9.72 लाख तक हो सकती है, लेकिन बैटरी और अन्य खर्चों के कारण असली मुनाफा कम भी हो सकता है.
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आज के दौर में कमाई के नए-नए तरीके सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ई-रिक्शा चलाकर भी साल के लाखों रुपये कमाए जा सकते हैं? सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो ने इस सवाल को चर्चा में ला दिया है. एक इंफ्लुएंसर ने खुद 12 घंटे ई-रिक्शा चलाकर इसकी असली कमाई का पूरा हिसाब सामने रखा. वीडियो में दिखाया गया कि कैसे सस्ती सवारी देने वाला यह वाहन कमाई का बड़ा जरिया बन सकता है. लेकिन क्या यह कमाई हर दिन संभव है या इसमें भी कुछ छुपे खर्च हैं? आइए जानते हैं पूरी कहानी.
ई-रिक्शा, जिसे कई शहरों में टोटो या टुक-टुक कहा जाता है, आम लोगों के लिए सस्ती और सुविधाजनक सवारी है. लेकिन इसकी कमाई को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं. इसी का जवाब ढूंढने के लिए एक इंफ्लुएंसर ने खुद सड़क पर उतरकर पूरे दिन ई-रिक्शा चलाया और अपनी कमाई का अनुभव शेयर किया.
इंफ्लुएंसर ने सबसे पहले ई-रिक्शा की सफाई की और उस पर सेफ्टी से जुड़े पोस्टर लगाए. इसके बाद उन्होंने सवारी बैठाना शुरू किया. उनका मकसद था कि पूरे दिन काम करके यह समझा जाए कि असल में एक ड्राइवर कितनी कमाई कर सकता है और इसमें कितनी मेहनत लगती है.
वीडियो के मुताबिक, सिर्फ 4 घंटे में ही ई-रिक्शा पर करीब 90 सवारी बैठ चुकी थीं. हर सवारी से 10 से 20 रुपये तक किराया लिया गया. इससे यह साफ हो गया कि अगर भीड़भाड़ वाले इलाके में काम किया जाए, तो कम समय में भी अच्छी कमाई हो सकती है.
पूरे 12 घंटे तक ई-रिक्शा चलाने के बाद कुल कमाई 3200 रुपये हुई. इसमें से 400 रुपये रिक्शा किराया और 120 रुपये पार्किंग में खर्च हुए. यानी एक दिन की शुद्ध कमाई करीब 2700 रुपये रही. इसी हिसाब से महीने की कमाई 81,000 रुपये और सालाना कमाई 9,72,000 रुपये तक पहुंच सकती है.
हालांकि यह कमाई सुनने में आकर्षक लगती है, लेकिन वीडियो में बैटरी चार्जिंग जैसे जरूरी खर्च का जिक्र नहीं किया गया. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस पर सवाल उठाए हैं. कुछ लोगों का कहना है कि असली कमाई इससे कम हो सकती है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि हर काम की तरह इसमें भी खर्च और मेहनत दोनों शामिल हैं.