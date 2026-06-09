पृथ्वी पर बैठे-बैठे इस शख्स ने खोज लिए थे 'बृहस्पति के छल्ले'; 6 साल बाद स्पेसक्राफ्ट ने लगाई मुहर, NASA के वैज्ञानिक भी रह गए दंग

अमेरिका के कोलोराडो में जन्मे इंगो स्वान का नाम आज भी पैरानॉर्मल रिसर्च और रिमोट व्यूइंग से जुड़ी चर्चाओं में लिया जाता है. उन्होंने दावा किया था कि वह बिना किसी स्पेसक्राफ्ट के अपनी मर्जी से अपनी बॉडी को छोड़ दूर-दराज की जगहों और यहां तक कि दूसरे ग्रहों तक जा सकते थे. उनके इसी दावे ने उन्हें दुनिया भर में चर्चा का विषय बना दिया था. साल 1973 में उन्होंने दावा किया था कि बृहस्पति ग्रह के चारों तरफ शनि की तरह ही छल्ले या रिंग्स मौजूद हैं. इसके बाद नासा के वॉयेजर-1 मिशन ने साल 1979 में जब इस बात की पुष्टि की, तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए.