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पृथ्वी पर बैठे-बैठे इस शख्स ने खोज लिए थे 'बृहस्पति के छल्ले'; 6 साल बाद स्पेसक्राफ्ट ने लगाई मुहर, NASA के वैज्ञानिक भी रह गए दंग

Ingo Swann Remote Viewing Jupiter Rings: दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं, जिन पर आज भी बहस जारी है. इन्हीं में से एक नाम है इंगो स्वान का, जिन्हें रिमोट व्यूइंग का जनक कहा जाता है. इंगो ने दावा किया था कि वह अपनी मर्जी से अपनी बॉडी को छोड़ दूर-दराज की जगहों और यहां तक कि दूसरे ग्रहों तक जा सकते थे.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 09, 2026, 06:16 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:19 AM IST
पृथ्वी पर बैठे-बैठे इस शख्स ने खोज लिए थे 'बृहस्पति के छल्ले'; 6 साल बाद स्पेसक्राफ्ट ने लगाई मुहर, NASA के वैज्ञानिक भी रह गए दंग
Image Credit: Image credit: instagram/@motiv.mindsets

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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