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Hindi Newsजरा हटकेबीच के रेत पर तड़पती रही शार्क, लोग देखते रहे मुंह, तभी हीरो की तरह आया शख्स और किया ये काम

बीच के रेत पर तड़पती रही शार्क, लोग देखते रहे मुंह, तभी हीरो की तरह आया शख्स और किया ये काम

Viral Shark Video: यूं तो सोशल मीडिया पर ऐसे खूबसूरत वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें लोग बेजुबान की जान बचाते नजर आते हैं. इस बार जिस शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसने एक शार्क की जिंदगी बचाकर लोगों का दिल जीत लिया है. चलिए जानते हैं.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 26, 2026, 02:47 PM IST
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बीच के रेत पर तड़पती रही शार्क, लोग देखते रहे मुंह, तभी हीरो की तरह आया शख्स और किया ये काम

Viral Shark Video: सोशल मीडिया पर एक शख्स का दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हुआ है. वीडियो में दिखता है कि 'बीच' पर करीब 4 से 6 फुट बड़ी शार्क पानी से बाहर रेत पर पड़ी तड़प रही है. इस दौरान लोग बस देख रहे हैं और फोटो खींच रहे हैं. तभी वहां एक शख्स हीरो की तरह एंट्री लेता है और फिर जो काम करता है, उसने लाखों दिलों को जीत लिया है.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है 'बीच' पर लोग मौज मस्ती कर रहे हैं. करीब 4 से 6 फुट बड़ी शार्क पानी से बाहर रेत पर तड़प रही है. मछली के मुंह में मजबूत फिशिंग हुक (Fishing Hook) फंसा है. मुंह में हुक फंसा होने से मछली गंभीर पीड़ा से जूझ रही है, लेकिन लोग अपने में मग्न हैं उन्हें मछली के दर्द से कोई मतलब नहीं है. लोग बेबस होकर बस देख रहे हैं. इस दौरान एक शख्स वहां आता है और मछली का फोटो खींचने लगता है, लेकिन मदद कोई नहीं करता है.

यह भी पढ़ें: स्कूल प्रेयर में खड़ा 'लॉलीपॉप' खा रहा मासूम, वीडियो देख सबको याद आया अपना बचपन

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फरिश्ता बनकर आया शख्स

जब मछली तड़प रही थी, तब एक शख्स वहां पहुंचा और मछली को पकड़ कर उसके मुंह से फिशिंग हुक (Fishing Hook) निकालने की कोशिश करने लगा. मछली झटपटाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये शख्स शार्क के ऊपर बैठ जाता है और उसका मुंह खोलकर हुक निकालने लगता है. ये काम काफी जोखिम भरा था, लेकिन शार्क की जिंदगी बचाने का भी सवाल था. आखिरकार वो शार्क के मुंह से हुक निकाल देता है और मछली को समुद्र के पानी में छोड़ देता है. अब ये वीडियो दुनिया भर में छा रहा है. 

क्या बोली जनता?

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो एक्स पर @Axaxia88 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 1.4 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में यूजर्स प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "लगता है इस कहानी में कुछ और भी है जो हमने नहीं देखा." दरअसल, ज्यादातर यूजर्स ये सोचकर परेशान हैं कि इतनी बड़ी शार्क किनारे तक कैसे आई. दूसरा सवाल ये कि क्या किसी ने इस मछली को पकड़ा और फिर वहीं छोड़ दिया.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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