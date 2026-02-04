Advertisement
Shivling Boy: मंदिर के बाहर एक मासूम बच्चे ने शिवलिंग रखकर 10 रुपये की दक्षिणा में बाबा का आशीर्वाद देना शुरू किया, सोशल मीडिया पर यह ईमानदारी भरा वीडियो वायरल हो गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 04, 2026, 06:32 AM IST
Video: जब मंदिर के बाहर खुद 'छोटा महादेव' बनकर आशीर्वाद देने लगा ये बच्चा, वीडियो देख भर आएंगी आंखें

Viral Temple Video: मंदिर के बाहर बैठे एक छोटे से बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह शिवलिंग के सामने खड़े होकर आने वाले भक्तों से 10 रुपये की दक्षिणा लेता दिख रहा है. बच्चा पहले शिवलिंग को छूता है और फिर उसी हाथ से भक्तों के सिर पर आशीर्वाद देता है, मानो वह कोई बुजुर्ग पंडित हो. उसकी मासूमियत और श्रद्धा लोगों के दिल को छू रही है और हर कोई हैरान है कि इतनी छोटी उम्र में वह इतनी गंभीरता से भगवान शिव का आशीर्वाद बांट रहा है.

भक्त क्यों झुक रहे थे?

वीडियो में कई महिलाएं, जो उम्र में उसकी मां जितनी लगती हैं, बच्चे के सामने सिर झुकाती नजर आती हैं. वे पूरे भरोसे के साथ बच्चे से शिवलिंग का स्पर्श अपने सिर पर करवाती हैं. इस दृश्य में आस्था और भावनाओं का अनोखा मेल दिखाई देता है. भक्तों को न तो झिझक है और न ही शक, बल्कि उन्हें लगता है कि यह मासूम बच्चा खुद महादेव की मर्जी से उन्हें आशीर्वाद दे रहा है.

10 रुपये की कहानी क्या है?

वीडियो में एक दिलचस्प पल तब आता है जब एक महिला बच्चे को 20 रुपये देती है. बच्चा तुरंत उसमें से 10 रुपये वापस कर देता है और सिर्फ 10 रुपये अपने पास रखता है. वीडियो बनाने वाला व्यक्ति हंसते हुए कहता है कि यह बच्चा सिर्फ 10 रुपये ही लेता है, इससे ज्यादा नहीं. यही बात इस बच्चे को खास बनाती है क्योंकि वह ईमानदारी से तय रकम से ज्यादा नहीं रखता, चाहे कोई जितना भी दे दे.

 

 

लोग क्या कह रहे हैं?

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने बच्चे की खूब तारीफ की. किसी ने उसे असली पुजारी कहा तो किसी ने लिखा कि महादेव खुद इस बच्चे का ख्याल रख रहे हैं. कुछ यूजर्स ने मजाक में कहा कि यह बच्चा कई बड़े ठग बाबाओं से ज्यादा सच्चा है. सोशल मीडिया पर कमेंट्स की लाइन लग गई और हर कोई इस मासूम की सादगी पर फिदा नजर आया.

यह आस्था या मजबूरी?

इस वीडियो ने एक गहरी सच्चाई भी दिखा दी है. बच्चा भगवान शिव के नाम पर आशीर्वाद देकर पैसे कमा रहा है ताकि अपनी जिंदगी चला सके. यह आस्था और जरूरत का अनोखा मेल है, जहां बच्चा किसी को धोखा नहीं दे रहा बल्कि साफ तौर पर अपनी सेवा के बदले 10 रुपये ले रहा है. लोग भी खुशी से पैसे दे रहे हैं क्योंकि उन्हें उसकी नीयत पर भरोसा है.

क्यों बन गया यह वीडियो खास?

इस वायरल वीडियो की सबसे बड़ी ताकत बच्चे की ईमानदारी और मासूमियत है. आज जब धार्मिक आस्था के नाम पर बड़े-बड़े घोटाले होते हैं, वहां यह बच्चा सिर्फ 10 रुपये लेकर सच्चे मन से आशीर्वाद देता नजर आता है. यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि भरोसे और इंसानियत की एक छोटी सी कहानी बनकर लोगों के दिलों में उतर गया है.

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

