नदी किनारे विशाल मगरमच्छ को हाथ से सहलाती मासूम बच्ची, देखें वीडियो

Viral Video: वीडियो में एक छोटी बच्ची नदी में खड़े होकर एक मगरमच्छ को हाथों से प्यार से सहलाती नजर आ रही है. बच्ची के चेहरे पर कोई डर नजर नहीं आ रहा है.
आजकल के बच्चों के शौक भी बड़े निराले हैं. कोई वीडियो गेम में व्यस्त है, तो कोई पार्क में झूला झूल रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस नन्हीं परी का 'बेस्ट फ्रेंड' सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. जहां लोग छिपकली देखकर सोफे पर चढ़ जाते हैं, वहां यह बहादुर बच्ची नदी के बीचों-बीच साक्षात 'जल-दानव' यानी मगरमच्छ के साथ खेलती नजर आ रही है. जिसे देखकर यूजर्स कन्फ्यूज है कि बच्ची की हिम्मत की दाद दें या मगरमच्छ के 'वेजिटेरियन' होने की दुआ करें.
जब बच्ची ने मगरमच्छ को बनाया पालतू
मगरमच्छ को दुनिया के सबसे घातक शिकारियों में गिना जाता है, जो पलक झपकते ही बड़े से बड़े जानवर को अपना निवाला बना लेते हैं. लेकिन इंस्टाग्राम पर @megafonodelsureste पर शेयर किए गए इस वीडियो ने कुदरत के सारे नियम बदल दिए हैं. वीडियो में दिख रही बच्ची के चेहरे पर डर का नामोनिशान नहीं है. हैरानी की बात यह है कि यह विशालकाय मगरमच्छ उस बच्ची का पालतू है, जिसे वह प्यार से 'पाचो' कहकर बुलाती है. आमतौर पर लोग घर में कुत्ता, बिल्ली या तोता पालते हैं, लेकिन इस बच्ची ने पानी के इस खूंखार दैत्य के साथ वफादारी और गहरे भावनात्मक जुड़ाव का एक ऐसा अद्भुत रिश्ता कायम कर लिया है जिसे देख दुनिया दंग है.
नदी के पानी में खड़ी यह बच्ची बिल्कुल शांत भाव से मगरमच्छ का इंतजार करती है. जैसे ही 'पाचो' उसके करीब आता है, वह बड़े प्यार से उसके सिर और शरीर को सहलाने लगती है. मगरमच्छ भी किसी पालतू जानवर की तरह शांत होकर बच्ची के स्पर्श का आनंद लेता दिखता है. यह नजारा इंसान और जानवर के बीच बिना शर्त प्यार और अटूट भरोसे का एक बेमिसाल उदाहरण पेश करता है. हालांकि, यह दृश्य जितना सुंदर है, उतना ही डरावना भी, क्योंकि एक छोटी सी चूक इस मासूम की जान पर भारी पड़ सकती थी. फिर भी, बच्ची की निडरता और मगरमच्छ की शांति ने इस वीडियो को इंटरनेट पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली क्लिप्स में से एक बना दिया है.
सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
वायरल इस वीडियो को लाखों बार से ज्यादा देखा जा चुका है. जबकि हजारों लोगों ने इसे पसंद किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने चेतावनी देते हुए लिखा, "जंगली जानवरों का स्वभाव कभी भी बदल सकता है, यह संपर्क बेहद जोखिम भरा है." वहीं दूसरे यूजर ने इसे 'इंसान और प्रकृति का अनोखा मेल' करार दिया. विशेषज्ञों का भी मानना है कि मगरमच्छ जैसे शिकारी जानवरों के साथ इस तरह की नजदीकी जानलेवा साबित हो सकती है. फिलहाल, यह 'पाचो' और उसकी नन्हीं दोस्त की कहानी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है.