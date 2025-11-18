भारतेंदु हरिश्चंद्र के पैतृक हवेली में 200 साल पुराना मंदिर, 100 साल पुराना पंखा जैसे... इंफ्लुएंसर ने दिखलाया Video

Trending Photos
Bharatendu Harishchandra Haveli In Varanasi: वाराणसी के हर मोड़ पर इतिहास है और इन्हीं कहानियों के बीच खड़ी है आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुश्तैनी हवेली. हाल ही में कंटेंट क्रिएटर प्रियम सारस्वत ने इस हवेली का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें इसके कमरों, आंगन और विरासत को संभालने की परिवार की कोशिशें साफ नजर आती हैं.
हवेली के अंदर कदम रखते ही क्या दिखा?
वीडियो की शुरुआत में प्रियम एक व्यक्ति से पूछते हैं, “ये आपका घर है?” वह मुस्कुराकर कहते हैं, “हां, ये हमारी पुश्तैनी हवेली है.” अंदर जाते ही विशाल आंगन और उसे घेरे कई कमरे नजर आते हैं, जो पुराने समय में अमीर परिवारों की पहचान हुआ करते थे. दीवारों पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के पोर्ट्रेट लगे हैं और बैठक में सादगी और शान साफ दिखती है.
क्या 300 साल तक टिकने वाला है ये घर?
घर पत्थर और साखुआ लकड़ी से बना है जो अपनी मजबूती के लिए मशहूर है. परिवार का व्यक्ति बताता है, “100 साल जमने में, 100 साल खड़े रहने में और 100 साल मिटने में... कुल 300 साल आराम से.” घर का एक पुराना पंखा भी दिखाया गया जो 1930 में लगी पहली बिजली के समय से चल रहा है. किचन, लकड़ी का फर्नीचर और एक सजावटी पालकी इसकी शाही बनावट का हिस्सा हैं.
हवेली के मंदिर क्यों है बेहद खास?
छत पर बने छोटे से मंदिर के दरवाजे सिर्फ 15 मिनट के लिए ही खुलते हैं. इस अनोखी परंपरा ने भी सोशल मीडिया का ध्यान खींचा. पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा, “क्लास! ये घर भारतीय संस्कृति का खजाना है.”
भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन थे?
9 सितंबर 1850 को काशी में जन्मे भारतेंदु ऐसे परिवार से आते थे जहां साहित्य और संगीत की गहरी समझ थी. वे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली और अंग्रेजी सहित कई भाषाएं जानते थे. यूरोपीय साहित्य, खासकर शेक्सपीयर से प्रेरित होकर उन्होंने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी. उनकी कविताओं में देशप्रेम, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय भावना झलकती है. ‘भारत दुर्दशा’, ‘अंधेर नगरी’ और ‘सत्य हरिश्चंद्र’ जैसे नाटक आज भी चर्चित हैं. लखनऊ का भारतेंदु नाट्य अकादमी और वाराणसी का हरिश्चंद्र कॉलेज आज भी उनके योगदान की याद दिलाते हैं. भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला 'भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार' भी उनके सम्मान की एक बड़ी मिसाल है.