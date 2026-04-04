Advertisement
trendingNow13165059
Hindi Newsजरा हटके₹250000 खर्च करके दर्द खरीद रहे हैं मर्द! अलग-अलग देशों में चल रहे ये... आखिर क्या है सच्चाई?

₹250000 खर्च करके 'दर्द' खरीद रहे हैं मर्द! अलग-अलग देशों में चल रहे ये... आखिर क्या है सच्चाई?

आज की डिजिटल और तेज़ भागदौड़ भरी दुनिया में कई पुरुष अपने जीवन में दिशा और शक्ति की कमी महसूस कर रहे हैं. इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए अमेरिका और अन्य देशों में मास्कुलिनिटी कैंप्स का चलन तेजी से बढ़ा है. जहां पुरुष $3,000 से लेकर लाखों रुपये खर्च कर दर्द सहने के लिए.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 04, 2026, 10:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Photo
AI Photo

आज की भागदौड़ भरी और डिजिटल दुनिया में कई पुरुष खुद को दिशाहीन और कमजोर महसूस कर रहे हैं. इसी अधूरेपन को दूर करने के लिए अमेरिका सहित कई देशों में मास्कुलिनिटी कैंपस का चलन तेजी से बढ़ा है. इसे एक आधुनिक संस्कार की तरह पेश किया जा रहा है, जहां मर्द करीब 2.5 लाख रुपये ($3000) से लेकर 15 लाख रुपये तक की भारी-भरकम फीस चुकाकर खुद को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के हवाले कर देते हैं. कीचड़ में रेंगना, कड़ाके की ठंड सहना और घंटों बिना सोए फौजी ड्रिल करना. यह सब सुनने में किसी सजा जैसा लगता है, लेकिन हजारों पुरुष इसे अपने जीवन का सबसे 'बदलावकारी' अनुभव मान रहे हैं. आइए जानते हैं इन कैंप्स के अंदर का खौफनाक सच.

क्या 75 घंटे का 'नरक' बदल सकता है पूरी जिंदगी?

कैलिफोर्निया और टेक्सास जैसे राज्यों में चलने वाले इन कैंपस जैसे कि मॉडर्न डे नाइट प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बेहद खतरनाक होता है. यहां पुरुषों को लगातार 75 घंटों तक शारीरिक और मानसिक तौर पर तोड़ा जाता है. भारी भरकम लकड़ी के लट्ठों को उठाना, नींद की कमी और बर्फीले पानी में घंटों रहना यहां की दिनचर्या का हिस्सा बनता जा रहा है. आयोजकों का मानना है कि जब इंसान अपनी शारीरिक सीमाओं के अंतिम छोर पर पहुँचता है, तभी उसके अंदर का असली व्यक्तित्व बाहर आता है. क्या यह सिर्फ एक महंगा 'सेल्फ-हेल्प ड्रामा' है या वाकई इससे अनुशासन आता है? यह सवाल आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है.

क्या अमीरों बीच बढ़ रहा है ये चलन?

हैरानी की बात यह है कि इन कैंपस में जाने वाले लोग कोई मामूली व्यक्ति नहीं, बल्कि बड़े-बड़े बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स और लीडर्स हैं. $3,000 की शुरुआती फीस के अलावा, विशेष गियर और यात्रा पर भी लाखों खर्च होते हैं. इन कैंप्स को इस तरह मार्केट किया जाता है कि यह केवल 'चुनिंदा' और 'सफल' लोगों के लिए हैं जो अपनी लाइफ को 'रिसेट' करना चाहते हैं. 20 से 50 साल की उम्र के ये पुरुष, जो अपनी लाइफ में ठहराव या बोरियत महसूस कर रहे हैं, यहां आकर वह अनुशासन और उद्देश्य तलाश रहे हैं जो उन्हें पारंपरिक थेरेपी या जिम में नहीं मिल पाता.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या 'मर्दानगी' के नाम पर हो रहा है खिलवाड़?

इन कैंपस में सिर्फ शारीरिक मेहनत ही नहीं, बल्कि भारी इमोशनल ड्रामे का भी सहारा लिया जाता है. ग्रुप डिस्कशन के दौरान पुरुषों को अपने पुराने सदमों और डरों पर खुलकर बात करने के लिए मजबूर किया जाता है. आयोजकों का तर्क है कि साझा किया गया 'दर्द' पुरुषों के बीच गहरे संबंध बनाता है और उन्हें एक बेहतर पिता, पति और लीडर बनने में मदद करता है. हालांकि, आलोचक इसे 'नकली मिलिट्री ट्रेनिंग' और मर्दानगी के पुराने ढर्रों को बढ़ावा देने वाला बताते हैं. उनका कहना है कि जो काम एक अच्छी थेरेपी कर सकती है, उसके लिए लाखों रुपये देकर खुद को टॉर्चर करवाना कहां की समझदारी है?

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

TAGS

masculinity campsModern Day Knight Projectmen transformation retreats

Trending news

ब्लैक मनी केस में चौंकाने वाला खुलासा! 167 केस में 46 मामले पनामा पेपर्स से जुड़े
Panama papers
ब्लैक मनी केस में चौंकाने वाला खुलासा! 167 केस में 46 मामले पनामा पेपर्स से जुड़े
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन और ड्राइवर को पीटा
Shahsi Tharoor
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन और ड्राइवर को पीटा
नासिक: कुएं में गिरी कार, एक ही परिवार के 6 बच्चों समेत 9 लोगों ने तोड़ा दम
Maharashtra news
नासिक: कुएं में गिरी कार, एक ही परिवार के 6 बच्चों समेत 9 लोगों ने तोड़ा दम
अन्नामलाई को BJP ने क्यों सियासी रण से रखा दूर, क्या AIADMK से तल्ख रिश्ते पड़े भारी
Assembly Election 2026
अन्नामलाई को BJP ने क्यों सियासी रण से रखा दूर, क्या AIADMK से तल्ख रिश्ते पड़े भारी
वीकेंड पर मौसम का कहर! तेज हवाएं और ओले बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, IMD का अलर्ट
weather update
वीकेंड पर मौसम का कहर! तेज हवाएं और ओले बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, IMD का अलर्ट
राघव चड्ढा के सामने क्यों बेबस है AAP? पार्टी से क्यों नहीं निकाल पा रहे केजरीवाल
Raghav Chadha
राघव चड्ढा के सामने क्यों बेबस है AAP? पार्टी से क्यों नहीं निकाल पा रहे केजरीवाल
किन-किन पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम से पहले 'माननीय' लगाना अनिवार्य होता है?
Allahabad High Court
किन-किन पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम से पहले 'माननीय' लगाना अनिवार्य होता है?
डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, हथियारों का ग्लोबल सप्लायर कैसे बना देश
DNA
डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, हथियारों का ग्लोबल सप्लायर कैसे बना देश
900 में देते हैं 300 रुपये की शर्ट, कैसे यूनिफॉर्म को स्कूलों ने बनाया कमाई का जरिया
DNA
900 में देते हैं 300 रुपये की शर्ट, कैसे यूनिफॉर्म को स्कूलों ने बनाया कमाई का जरिया
विजय बनेंगे पसंद या DMK-AIADMK पर बरसेंगे वोट? तमिलनाडु में जेन-जेड क्या सोच रहे
Assembly Election 2026
विजय बनेंगे पसंद या DMK-AIADMK पर बरसेंगे वोट? तमिलनाडु में जेन-जेड क्या सोच रहे