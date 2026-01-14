Advertisement
भारत का वो अनोखा गांव जहां इंसानों के नाम नहीं, 'धुनों' से होती है बात; सच जानकर रह जाएंगे हैरान!

Meghalaya Unique Village: मेघालय का कोंगथोंग गांव, जहां नाम नहीं सीटी से पहचाने जाते हैं. यहां हर इंसान की पहचान एक खास धुन से होती है. जानिए इस अनोखी परंपरा, खासी संस्कृति, मातृसत्तात्मक समाज और स्थानीय खानपान की पूरी कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 14, 2026, 10:29 AM IST
भारत का वो अनोखा गांव जहां इंसानों के नाम नहीं, 'धुनों' से होती है बात; सच जानकर रह जाएंगे हैरान!

Whistling Village Kongthong: मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में बसा कोंगथोंग गांव भारत के सबसे अनोखे गांवों में गिना जाता है. यहां लोग एक-दूसरे को नाम लेकर नहीं बुलाते. इसकी जगह वे खास सीटी या धुन का इस्तेमाल करते हैं. पहाड़ियों और घाटियों में गूंजती ये सीटी गांव की रोजमर्रा की जिंदगी को संगीत में बदल देती है.

‘व्हिसलिंग विलेज’ क्यों कहा जाता है?

कोंगथोंग को ‘भारत का सीटी वाला गांव’ कहा जाता है क्योंकि यहां हर व्यक्ति की पहचान एक अलग धुन से होती है. यह परंपरा इतनी गहरी है कि गांव में किसी का नाम बोलकर पुकारना आम बात नहीं मानी जाती. एक सीटी ही काफी होती है यह बताने के लिए कि किसे बुलाया जा रहा है. यह अनोखी परंपरा ‘जिंगरवाई लाबेई’ यानी ‘व्हिसलिंग लोरी’ कहलाती है. बच्चे के जन्म से पहले ही मां प्रकृति से प्रेरित होकर एक धुन तैयार करती है. पक्षियों की आवाज, हवा की सरसराहट और पत्तों की खड़खड़ाहट से बनी यह धुन बच्चे की आजीवन पहचान बन जाती है. दो लोगों की धुन कभी एक जैसी नहीं होती.

यह परंपरा किस समुदाय से जुड़ी है?

कोंगथोंग गांव खासी जनजाति का घर है. खासी लोग मेघालय के खासी और जैंतिया हिल्स में रहते हैं और उनकी जड़ें दक्षिण-पूर्व एशिया से जुड़ी मानी जाती हैं. वे खासी भाषा बोलते हैं और प्रकृति, परंपरा और कबीलाई व्यवस्था से गहराई से जुड़े हुए हैं. खासी समाज भारत के उन गिने-चुने समाजों में से है जहां मातृसत्तात्मक व्यवस्था है. यहां वंश और संपत्ति मां की ओर से चलती है. आमतौर पर परिवार की सबसे छोटी बेटी को पैतृक संपत्ति मिलती है. महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक फैसलों में अहम भूमिका दी जाती है.

कोंगथोंग का खानपान कैसा होता है?

खासी खानपान बेहद सादा, प्राकृतिक और मांस आधारित होता है. चावल और पोर्क यहां के मुख्य भोजन हैं. रोजमर्रा के खाने में शाकाहारी विकल्प बहुत कम देखने को मिलते हैं. कम तेल, स्थानीय मसाले और प्राकृतिक स्वाद इस भोजन की पहचान हैं. यहां के लोकप्रिय व्यंजनों में जादोह शामिल है, जो पोर्क और मसालों के साथ पकाया गया चावल होता है. दोख्लिएह एक खास पोर्क सलाद है. पुमालोई भाप में पकाया गया चावल और नारियल का केक होता है.

पुखलेइन चावल और गुड़ से बनी मिठाई है, जो पारंपरिक स्वाद की झलक देती है. कोंगथोंग सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि पहचान, संगीत और परंपरा का अनोखा संगम है. यहां हर सीटी एक कहानी है, हर धुन एक नाम और हर आवाज एक संस्कृति को जिंदा रखती है.

