करोड़ों की ट्रेन और 'कचरे' वाली सोच! वंदे भारत के अंदर का नजारा देख खौल उठेगा आपका खून, देखें वीडियो

देश की सबसे आधुनिक और महंगी ट्रेनों में शामिल वंदे भारत एक्सप्रेस एक बार फिर गलत वजह से सुर्खियों में है. जिस ट्रेन को भारतीय रेलवे ने यात्रियों को विश्वस्तरीय अनुभव देने के लिए तैयार किया, उसी के अंदर का नजारा देखकर लोग हैरान और नाराज़ हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में वंदे भारत के प्रीमियम कोच के अंदर सीटों के पास कचरा बिखरा नजर आ रहा है. इस्तेमाल किए हुए पेपर ग्लास, प्लेट और खाने के पैकेट फर्श पर पड़े हैं. यह नजारा न सिर्फ गंदगी दिखाता है, बल्कि यात्रियों की नागरिक सोच और जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े करता है. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई.

वीडियो में दिखी शर्मनाक लापरवाही

सोशल मीडिया पर वायरल इस छोटे से वीडियो में वंदे भारत ट्रेन के एक कोच का फर्श कचरे से भरा दिख रहा है. आमतौर पर साफ-सुथरे रहने वाले इस प्रीमियम कोच में किसी यात्री या यात्रियों ने इस्तेमाल किए हुए पेपर ग्लास, प्लेट और फूड पैकेट सीटों के पास ही छोड़ दिए. यह दृश्य एक सहयात्री की नजर में आया, जिसने इसे रिकॉर्ड कर ऑनलाइन शेयर कर दिया. वीडियो में साफ दिखता है कि कूड़ेदान होने के बावजूद कचरा लापरवाही से फर्श पर फेंका गया. यह भारतीय रेलवे के लिए एक बार फिर यात्रियों की खराब सिविक सेंस का उदाहरण बन गया.

‘जीरो सिविक सेंस’ पर फूटा गुस्सा

वीडियो शेयर करने वाले शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नाराजगी जताते हुए लिखा कि कुछ लोग इस देश में अच्छी सुविधाओं के लायक ही नहीं हैं. उन्होंने कहा कि वंदे भारत जैसी प्रीमियम और अच्छी तरह से मेंटेन की गई ट्रेन में भी लोग अपनी गंदी आदतें साथ ले आते हैं. उन्होंने सवाल किया कि जब विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है, तो लोग जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते. पोस्ट में इसे ‘जीरो सिविक सेंस’ बताया गया और पूछा गया कि आखिर यह सोच कब बदलेगी.

Some people in this country simply don’t deserve good facilities. Even in a premium, well-maintained train like Vande Bharat, they bring their worst habits along and turn it into a mess. It’s frustrating to see such world-class infrastructure treated with zero civic sense. When… pic.twitter.com/G8sQJa6Dlv — The Nalanda Index (@Nalanda_index) February 11, 2026

सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने जिम्मेदार यात्रियों को जमकर खरी-खोटी सुनाई. कई लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे ‘चैंपियंस’ के चेहरे भी दिखाए जाने चाहिए. कुछ यूजर्स ने लिखा कि भारत में कॉमन सेंस और सिविक सेंस अब भी बहुत कम लोगों के पास है. हालांकि वीडियो में यह साफ नहीं हो पाया कि कचरा किसने फेंका, लेकिन लोगों का गुस्सा पूरे सिस्टम और ऐसी सोच पर निकलता दिखा. यह घटना एक बार फिर सार्वजनिक संपत्ति के सम्मान की जरूरत याद दिलाती है.