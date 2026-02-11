Advertisement
trendingNow13106173
Hindi Newsजरा हटकेकरोड़ों की ट्रेन और कचरे वाली सोच! वंदे भारत के अंदर का नजारा देख खौल उठेगा आपका खून, देखें वीडियो

करोड़ों की ट्रेन और 'कचरे' वाली सोच! वंदे भारत के अंदर का नजारा देख खौल उठेगा आपका खून, देखें वीडियो

वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रीमियम कोच में कचरा बिखरा देख सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ा. वायरल वीडियो ने यात्रियों की खराब सिविक सेंस उजागर की और सार्वजनिक संपत्ति के सम्मान पर फिर सवाल खड़े कर दिए.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 11, 2026, 08:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

करोड़ों की ट्रेन और 'कचरे' वाली सोच! वंदे भारत के अंदर का नजारा देख खौल उठेगा आपका खून, देखें वीडियो

देश की सबसे आधुनिक और महंगी ट्रेनों में शामिल वंदे भारत एक्सप्रेस एक बार फिर गलत वजह से सुर्खियों में है. जिस ट्रेन को भारतीय रेलवे ने यात्रियों को विश्वस्तरीय अनुभव देने के लिए तैयार किया, उसी के अंदर का नजारा देखकर लोग हैरान और नाराज़ हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में वंदे भारत के प्रीमियम कोच के अंदर सीटों के पास कचरा बिखरा नजर आ रहा है. इस्तेमाल किए हुए पेपर ग्लास, प्लेट और खाने के पैकेट फर्श पर पड़े हैं. यह नजारा न सिर्फ गंदगी दिखाता है, बल्कि यात्रियों की नागरिक सोच और जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े करता है. वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई.

 वीडियो में दिखी शर्मनाक लापरवाही

सोशल मीडिया पर वायरल इस छोटे से वीडियो में वंदे भारत ट्रेन के एक कोच का फर्श कचरे से भरा दिख रहा है. आमतौर पर साफ-सुथरे रहने वाले इस प्रीमियम कोच में किसी यात्री या यात्रियों ने इस्तेमाल किए हुए पेपर ग्लास, प्लेट और फूड पैकेट सीटों के पास ही छोड़ दिए. यह दृश्य एक सहयात्री की नजर में आया, जिसने इसे रिकॉर्ड कर ऑनलाइन शेयर कर दिया. वीडियो में साफ दिखता है कि कूड़ेदान होने के बावजूद कचरा लापरवाही से फर्श पर फेंका गया. यह भारतीय रेलवे के लिए एक बार फिर यात्रियों की खराब सिविक सेंस का उदाहरण बन गया.

Add Zee News as a Preferred Source

 ‘जीरो सिविक सेंस’ पर फूटा गुस्सा

वीडियो शेयर करने वाले शख्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नाराजगी जताते हुए लिखा कि कुछ लोग इस देश में अच्छी सुविधाओं के लायक ही नहीं हैं. उन्होंने कहा कि वंदे भारत जैसी प्रीमियम और अच्छी तरह से मेंटेन की गई ट्रेन में भी लोग अपनी गंदी आदतें साथ ले आते हैं. उन्होंने सवाल किया कि जब विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है, तो लोग जिम्मेदारी क्यों नहीं समझते. पोस्ट में इसे ‘जीरो सिविक सेंस’ बताया गया और पूछा गया कि आखिर यह सोच कब बदलेगी.

 

 सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने जिम्मेदार यात्रियों को जमकर खरी-खोटी सुनाई. कई लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे ‘चैंपियंस’ के चेहरे भी दिखाए जाने चाहिए. कुछ यूजर्स ने लिखा कि भारत में कॉमन सेंस और सिविक सेंस अब भी बहुत कम लोगों के पास है. हालांकि वीडियो में यह साफ नहीं हो पाया कि कचरा किसने फेंका, लेकिन लोगों का गुस्सा पूरे सिस्टम और ऐसी सोच पर निकलता दिखा. यह घटना एक बार फिर सार्वजनिक संपत्ति के सम्मान की जरूरत याद दिलाती है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

poor civic sense among travellers

Trending news

‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
Rahul Gandhi
‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
Epstine Files
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
CM Himanta Biswa Sarma
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता, US सेबों की कीमत गिरने पर हो सकता है घाटा
trade deal
ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता, US सेबों की कीमत गिरने पर हो सकता है घाटा
'गोरी चमड़ी वाला कौन होता है फैसला लेने वाला....', ट्रंप के बयान पर खूब बरसे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'गोरी चमड़ी वाला कौन होता है फैसला लेने वाला....', ट्रंप के बयान पर खूब बरसे ओवैसी
किराना पर किसने किया था अटैक? पाक पर प्रहार के 9 महीने बाद वायुसेना ने तोड़ी चुप्पी
India Pakistan News in Hindi
किराना पर किसने किया था अटैक? पाक पर प्रहार के 9 महीने बाद वायुसेना ने तोड़ी चुप्पी
'बाहर आपको डार्लिंग कहता हूं...', कल्याण बनर्जी की बात पर संसद में जमकर लगे ठहाके
Kalyan Banerjee
'बाहर आपको डार्लिंग कहता हूं...', कल्याण बनर्जी की बात पर संसद में जमकर लगे ठहाके
'मेरी सलाह मानी होती तो...', राहुल गांधी के बयान पर जगदंबिका पाल का पलटवार
Rahul Gandhi
'मेरी सलाह मानी होती तो...', राहुल गांधी के बयान पर जगदंबिका पाल का पलटवार
'हायर कर सकते हैं तो फायर क्यों नहीं...', संसद में आप MP राघव चड्ढा की खास मांग
Raghav Chadha
'हायर कर सकते हैं तो फायर क्यों नहीं...', संसद में आप MP राघव चड्ढा की खास मांग
शक ठीक है पर राजनीतिक शक नहीं....रोहित पवार के सवालों पर बोले CM फडणवीस
CM Devendra Fadnavis
शक ठीक है पर राजनीतिक शक नहीं....रोहित पवार के सवालों पर बोले CM फडणवीस