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मुर्गी-अंडा को बनाया कैप... न्यूयॉर्क में क्यों इस तरह से घूमते हैं लोग? इनसाइड स्टोरी जानकर रह जाएंगे हैरान

न्यूयॉर्क की ईस्टर बोनेट परेड में लोग अजीबो‑गरीब टोपियों और थीम-बेस्ड आउटफिट पहनकर फिफ्थ एवेन्यू पर सड़कों पर मार्च करते हैं. यह उत्सव रचनात्मकता, वसंत स्वागत और समुदाय का जश्न मनाने का मौका देता है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 06, 2026, 11:16 AM IST
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मुर्गी-अंडा को बनाया कैप... न्यूयॉर्क में क्यों इस तरह से घूमते हैं लोग? इनसाइड स्टोरी जानकर रह जाएंगे हैरान

कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक आपके सामने कोई ऐसी महिला आए जिसने सिर पर मुर्गी और अंडे वाली टोपी पहनी हो या कोई शख्स जो खुद चाय की केतली बनकर घूम रहा हो. न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में हर साल ईस्टर के मौके पर ऐसा ही कुछ जादुई और  अतरंगी नजारा देखने को मिलता है. इसे 'ईस्टर बोनेट परेड' कहा जाता है, जहां फैशन की कोई सीमा नहीं होती. यहां लोग अपनी कल्पनाओं को टोपियों और कपड़ों के जरिए सड़कों पर उतार लाते हैं. आखिर न्यूयॉर्क के लोग इस तरह के अजीबोगरीब गेटअप में क्यों घूमते हैं और इसके पीछे की असली कहानी क्या है? आइए जानते हैं इस मजेदार उत्सव की हर एक बारीक जानकारी.

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दरअसल, न्यूयॉर्क की यह ईस्टर बोनेट परेड दुनिया की सबसे अनोखी परेडों में से एक है क्योंकि यह पूरी तरह से अनौपचारिक है. इस परेड में शामिल होने के लिए न तो किसी टिकट की जरूरत होती है और न ही इसका कोई तय सरकारी जुलूस निकलता है. यह एक ऐसी जादुई घटना है जो हर साल खुद-ब-खुद फिफ्थ एवेन्यू की सड़कों पर शुरू हो जाती है. लोग अपने बेहतरीन रविवार के कपड़ों या खुद के बनाए थीम-बेस्ड आउटफिट में यहां सिर्फ टहलने के लिए आमंत्रित होते हैं. रविवार सुबह 10 बजे से मिडटाउन में 49वें स्ट्रीट से 57वें स्ट्रीट तक भारी भीड़ उमड़ पड़ती है, जिसमें पर्यटकों से लेकर स्थानीय लोग तक शामिल होते हैं.

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क्यों बनाते हैं लोग अजीबो-गरीब कैप?

इस उत्सव का असली आकर्षण वे कलाकार हैं जो अपनी टोपियों को बनाने के लिए महीनों मेहनत करते हैं. ब्रुकलिन की कलाकार केसी सोबेल ने बताया कि वह सालों से इस आयोजन में आ रही हैं. इस साल उन्होंने ऐसा आउटफिट तैयार किया जिसने उन्हें एक 'चाय की केतली' (Teapot) जैसा लुक दे दिया. केसी के अनुसार, यह कार्यक्रम न्यूयॉर्क के लोगों को सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड को भूलकर वसंत (Spring) का स्वागत करने का मौका देता है. यह एक ऐसी जगह है जहां लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि किसने सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया, बल्कि इस बात पर फोकस करते हैं कि कौन कितना सुंदर और मजेदार दिख सकता है.

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कैसे रोशन हुईं सड़के?

केसी सोबेल कहती हैं कि यह परेड एक खूबसूरत समुदाय की तरह महसूस होती है क्योंकि यहां कोई मुकाबला या कॉन्टेस्ट नहीं होता. लोग बस नए और दिलचस्प तरीकों से खुद को व्यक्त करने के लिए वहां मौजूद होते हैं. ब्लॉगर 'ईगो' ने भी लिखा कि शहर के इस खास दिन पर वसंत के फूल, पेस्टल रंग और एक सकारात्मक ऊर्जा चारों तरफ फैली होती है. यह परंपरा, स्टाइल और न्यूयॉर्क की रचनात्मकता का एक अनूठा मिश्रण है. यहां हर कोई एक कलाकार है और सड़क ही उनकी स्टेज है. यही वजह है कि लोग बिना किसी झिझक के सिर पर रंगीन अंडे, फूल या चिड़ियों के घोंसले सजाकर गर्व से घूमते हैं.

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पालतू जानवरों का जलवा

इस परेड में सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि उनके पालतू जानवर भी पूरी सज-धज के साथ नजर आते हैं. कुछ चिहुआहुआ कुत्तों ने नारंगी और गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर महफिल लूट ली, तो वहीं कुछ पिल्ले अपनी सुंदर बोनेट्स में नजर आए. हद तो तब हो गई जब कुछ लोग अपने साथ असली सफेद खरगोश लेकर पहुंचे. परेड में गुब्बारे वाले कलाकारों ने भी सबको चौंका दिया, जिन्होंने गुब्बारों से एक विशाल खरगोश और रंगीन ड्रेस तैयार की थी. फोटोग्राफर गॉर्डन डोनोवन के अनुसार, सेंट पैट्रिक कैथेड्रल के बाहर रचनात्मकता अपने पूरे शबाब पर थी और चर्च की घंटियों के बीच रंग ही रंग नजर आ रहे थे.

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स्थानीय और पर्यटकों की खुशी

साल 2026 की इस परेड के दौरान आसमान में काले बादल छाए थे और बारिश भी हुई, लेकिन न्यूयॉर्क के लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ. कई लोगों ने तो अपनी छतरियों को ही अपने आउटफिट का हिस्सा बना लिया था और उन्हें फूलों से सजा दिया था. केमिली कैरीथर्स जैसी प्रतिभागियों के लिए यह 'बकेट लिस्ट' पूरा करने जैसा अनुभव था. एक फेसबुक यूजर ने लिखा कि वह दशकों से इस परेड में आ रहे हैं क्योंकि यह हर बार एक अलग अनुभव होता है. न्यूयॉर्क की यह परंपरा सिखाती है कि चाहे दुनिया का अंत ही क्यों न आ जाए, यहां के लोग हमेशा सड़कों पर नाचते और अपनी रचनात्मकता का जश्न मनाते नजर आएंगे.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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