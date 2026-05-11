ऐसा ऑफिस जहां 'वर्क फ्रॉम होम' करने का नहीं करेगा मन, हर एम्प्लाई रोज जाना चाहता है दफ्तर! जानें क्यों

Work From Home OR Office Culture: आजकल जहां पूरी दुनिया 'वर्क फ्रॉम होम' के पीछे भाग रही है, वहीं स्वीडन से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप रोज ऑफिस जाना चाहेंगे. एक भारतीय प्रोफेशनल संकेत बनिक ने अपने स्वीडन स्थित ऑफिस का टूर कराया है, जो पारंपरिक ऑफिस से बिल्कुल अलग है. यहां का माहौल इतना रिलैक्स्ड है कि यह ऑफिस जैसा महसूस ही नहीं होता.

क्यूबिकल की बोरियत से आजादी

स्वीडन के इस ऑफिस में आपको पुरानी स्टाइल के बंद क्यूबिकल नजर नहीं आएंगे. यहां का डिजाइन काफी खुला और आधुनिक है, जिसमें बीन बैग्स और स्टाइलिश कुर्सियों का उपयोग किया गया है. संकेत बताते हैं कि यह फॉर्मल ऑफिस फीलिंग को कम करता है और कर्मचारियों को एक आरामदायक माहौल देता है.

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सीढ़ियों और बाहर बैठकर करें काम

इस ऑफिस की सबसे अनोखी बात यहां बैठने की व्यवस्था है. कर्मचारी सिर्फ डेस्क पर ही नहीं, बल्कि ऑफिस की सीढ़ियों पर बैठकर भी अपना काम कर सकते हैं. इसके अलावा, अगर कोई कर्मचारी नेचर के करीब रहकर काम करना चाहता है, तो उसे ऑफिस के बाहर खुले वातावरण में बैठकर काम करने की भी सुविधा दी जाती है.

फ्री कैंडीज और मसाज चेयर की सुविधा

कर्मचारियों के तनाव को कम करने के लिए यहां कई सुविधाएं उपलब्ध हैं. ऑफिस में सभी के लिए अनलिमिटेड मुफ्त कैंडीज रखी गई हैं और हर शाम स्वीडिश स्टाइल के स्नैक्स परोसे जाते हैं. इतना ही नहीं, कर्मचारी ब्रेक के दौरान मसाज चेयर का आनंद ले सकते हैं और तनाव दूर करने के लिए ऑफिस के अंदर ही गेम भी खेल सकते हैं.

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यूरोपीय वर्क-लाइफ बैलेंस की मिसाल

संकेत बनिक, जो एक एनवायरनमेंटल कंसल्टेंट हैं, उन्होंने इस वीडियो के जरिए यूरोप के शानदार वर्क-लाइफ बैलेंस को उजागर किया है. उनका कहना है कि यहां कॉर्पोरेट ऑफिस केवल काम की जगह नहीं, बल्कि कर्मचारियों की भलाई और खुशी का केंद्र हैं. यही कारण है कि यहां लोग काम के साथ-साथ अपनी निजी जिंदगी का भी भरपूर आनंद लेते हैं.

स्वीडन का यह ऑफिस मॉडल पूरी दुनिया के लिए एक सीख है. अगर वर्कप्लेस को इतना आरामदायक और मजेदार बना दिया जाए, तो उत्पादकता अपने आप बढ़ जाती है और कर्मचारियों को काम का बोझ महसूस नहीं होता. क्या आप भी ऐसे किसी ऑफिस में काम करना चाहेंगे जहाँ ऑफिस जाना किसी बोझ के बजाय एक सुखद अनुभव हो.