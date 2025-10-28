Advertisement
भारत नहीं इस देश में है दुनिया का सबसे पुराना वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, खाने के वजन से होती है पेमेंट

यहां पर आपकी प्लेट को एक तराजू में रख लिया जाता है और उसके बाद जो भी शाकाहारी भोजन आप लेते उसके वजन के मुताबिक उसका भुगतान करना होता है. जैसे ही आप कोई खाने की चीज अपने प्लेट में डालते हैं उसके बाद आप वहां लगी एक तराजू के पास जाते हैं. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 28, 2025, 04:53 PM IST
क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी रेस्टोरेंट कहां है? आप उम्मीद करेंगे भारत में लेकिन ऐसा नहीं है. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये भारत या एशिया में नहीं दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी रेस्टोरेंट यूरोप में है. यह स्विटजरलैंड के ज्यरिख में चल रहा है. इस रेस्टोरेंट में जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो यहां पर शाकाहारी वैराइटीज को देखकर हम जल्दी ये निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हम क्या खाएं और क्या छोड़ें. ऐसा इसलिए क्योंकि इस रेस्टोरेंट में विकल्पों की भरमार है. रेस्टोरेंट में भुगतान का तरीका तो और भी दिलचस्प है. 

आपको प्लेट के हिसाब से या फिर भोजन के हिसाब से पैसे नहीं पे करने होते हैं. यहां पर आपकी प्लेट को एक तराजू में रख लिया जाता है और उसके बाद जो भी शाकाहारी भोजन आप लेते उसके वजन के मुताबिक उसका भुगतान करना होता है. जैसे ही आप कोई खाने की चीज अपने प्लेट में डालते हैं उसके बाद आप वहां लगी एक तराजू के पास जाते हैं. मशीन आपकी प्लेट का वजन करती है और भोजन लेने के बाद उसका वजन कर बताती है कि आपको कितना भुगतान करना है. यहां पर शाकाहारी व्यंजनों में सलाद से लेकर कई विविध प्रकार की मिठाइयों तक कई तरह के व्यंजन हैं. हिलटन रेस्टोरेंट आपको प्लेट में खाना बर्बाद करने से रोकता है क्योंकि आप वजन के मुताबिक वही चीजें प्लेट में रखेंगे जो आपको अच्छी लगती है.  

कैसे बना दुनिया के सबसे पुराने शाकाहारी रेस्टोरेंट?
एक ऐसी महिला जिसे अपने सब्जियों से काफी प्यार है. वो एक दर्जी से प्यार करने लगी थी. बवेरिन दर्जी एम्ब्रोसियस हिल्टन काम के लिए दूर-दूर तक यात्रा करते थे. ज्यादातर उनकी यात्राएं जर्मनी से स्विटजरलैंड की तरफ होती थीं. साल 1897 में जब हिल्टन 20 वर्ष के थे तब वो स्विटजरलैंड के ज़्यूरिख में बस गए. अभी उनको यहां रहते हुए एक साल ही हुआ था कि वहां पर 'वेगेटेरियरहाइम एंड एब्स्टिनेंस-कैफे' नाम का एक खुला. इस कैफे का स्थानीय लोगों ने काफी मजाक उड़ाया और तिरस्कार किया. स्थानीय लोग इसे 'रूट बंकर' कहते थे और कैफे में आने वाले लोगों को 'शाकभक्षी'. इस कैफे की देख-रेख करने वालों को पागलों की तरह देखा जाता था.

एक दिन हिल्टल 'रूट बंकर' पहुंचे और फिर...
वह बहुत पॉपुलर जगह नहीं थी. एक दिन भाग्यवश वहां पर एम्ब्रोसियस हिल्टल को 'रूट बंकर' पहुंचे. ये साल 1901 का समय था और हिल्टल बीमार पड़ गए. उनकी दिनचर्या ने उनके जीवन को काफी कठिन बना दिया था. डॉक्टरों ने यहां तक कह दिया था कि अगर बहुत जल्दी ही हिल्टन ने अपना रूटीन नहीं बदला तो उनकी मौत भी हो सकती है. इसके बाद हिल्टन से कहा गया कि वो नॉनवेज खाना छोड़ दें. वो शाकाहारी भोजन अपनाए और तब 1900 के दशक में ही शाकाहारी भोजन की तलाश करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था. 

शाकाहारी भोजन से हिल्टल को मिली रातों रात सफलता
ज्यूरिख के उस 'रूट बंकर' रेस्टोरेंट ने हिल्टन की  जिंदगी बदल दी. जब हिल्टल पूरी तरह ठीक हो गए और दो साल बाद 1903 में जब वेगेटेरियरहाइम को अपने मैनेजर के लिए विकल्प की तलाश थी तब हिल्टन ने यह नौकर तुरंत हासिल की. हिल्टल ने इस कैफे को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और उस समय 35 फ़्रैंक के टर्नओवर से उन्होंने इसमें बड़ी जोरदार सफलता हासिल की. शाकाहारी भोजन के प्रति हिल्टल का प्यार उन्हें वेगेटेरियरहाइम तक ले आया और वहां, वे रसोइया मार्था ग्न्यूपेल से प्यार करने लगे. दोनों ने शादी कर ली और साथ मिलकर पश्चिम में शाकाहारी आतिथ्य के अग्रदूत बन गए. भारत हिल्टल की रसोई में प्रवेश करता है.

दूसरी पीढ़ी में भी रेस्टोरेंट की सफलता जारी रही
आधी सदी तक वेगेटेरियरहाइम ने ज़्यूरिख और उसके आसपास के शाकाहारी लोगो को शानदार सर्विस दी. इस बीच मार्था और एम्ब्रोसियस ने 3 बच्चे पैदा किए और पाले दो बेटे और एक बेटी. 1926 में रेस्तरां के 20वें जन्मदिन पर मार्गारीथ रूबली एक सेवा कर्मचारी के रूप में आईं. वे सुबह 7 बजे से रात 9:30 बजे तक काम करती थीं, हर दिन सिर्फ़ एक घंटे का ब्रेक. 5 साल बाद एम्ब्रोसियस और मार्था के बेटे लियोनार्ड हिल्टल ने मार्गारीथ से शादी कर ली.
दूसरी पीढ़ी के हिल्टल्स के नेतृत्व में शाकाहारियों और शाकाहार को लेकर संदेह के बावजूद रेस्तरां बढ़ता गया. 

भारत दौरे के बाद भारतीय व्यंजनों पर किया फोकस
1951 में मार्गारीथ पहली बार दिल्ली गईं, स्विट्ज़रलैंड की आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में विश्व शाकाहारी कांग्रेस में. यह वह समय था जब स्विस व्यंजनों में मांस की जगह फीके हॅश ब्राउन ले रहे थे. भारतीय राजधानी की यात्रा मार्गारीथ के लिए आंखें खोलने वाली थी. वे घर लौटीं भारतीय मसालों से भरी थैलियों के साथ और हिल्टल के मेनू में भारतीय व्यंजन जोड़ने का फ़ैसला किया. भारत में मार्गारीथ के दोस्तों और संपर्कों ने उन्हें आकर्षक और बहुस्तरीय भारतीय व्यंजनों के बारे में मार्गदर्शन किया. हालांकि 1950 के दशक में ज़्यूरिख में जीरा, धनिया, इलायची और हल्दी ढूंढना बिल्कुल आसान नहीं था. 

पहले भारतीय व्यंजनों को लेकर झिझक लेकिन बाद में...
हिल्टल मेनू में भारतीय व्यंजनों का परिचय रसोई स्टाफ से भारी अनिच्छा के साथ मिला, जिन्होंने कुछ भी पकाने से साफ इनकार कर दिया. उन्हें लगा कि कोई इन 'विदेशी' व्यंजनों को नहीं खाएगा जिससे मार्गारीथ को अपनी निजी रसोई में खुद के लिए भारतीय भोजन पकाना पड़ा. हिल्टल में भारतीय ग्राहक बढ़ते गए. देश की फ़्लैग कैरियर स्विसएयर ने हिल्टल से अपने भारतीय यात्रियों के लिए कैटरिंग करने को कहा और हिल्टल खुद को एक रोचक मोड़ पर पाया शाकाहारी भारतीय भोजन अब हिल्टल की कहानी का हिस्सा था.

सत्तर सालों के बाद भारतीय और विदेशियों के बीच हिट हुआ रेस्टोरेंट
आज हिल्टल भारतीय और गैर-भारतीय लोगों के बीच हिट हो चुका है. कई देशों के मेहमान उनकी बढ़ती सूची में शामिल हैं. कॉलेज के छात्र, युवा कर्मचारी, अमीर और फ़ैंसी लोग, पीने वाले और न पीने वाले हिल्टल संस्कृतियों का पिघलता पॉट है. लंच बुफ़े कुछ ख़ास है. भजिया से अगर आप कहें तो चटनी के लिए समर्पित पूरे सेक्शन तक भारत हिल्टल बुफ़े के सिंहासन पर आराम से विराजमान है.

स्विटजरलैंड में आंदोलन बना 'शाकाहार'
हिल्टल शायद स्विट्ज़रलैंड के शाकाहार प्रेम की शुरुआत हो, लेकिन आज यह सिर्फ़ उस रेस्तरां तक सीमित नहीं है. दुनिया भर में शाकाहारी lifestyle की लोकप्रियता के साथ तालमेल में, इस देश में भी एक बढ़ता आंदोलन बन चुका है. स्विट्जरलैंड शाकाहार आंदोलन के अग्रणी किनारे पर है. जहां मिशेलिन-स्टार शेफ बिना मांस के सात-कोर्स भोजन तैयार कर रहे हैं. बैंगन, मॉक मीट, शकरकंद, फूलगोभी, शलजम, मूली स्टेक उतने ही नवीन हैं जितने विस्फोटक. 

Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

