Advertisement
trendingNow13008657
Hindi Newsजरा हटके

Swiggy डिलीवरी वुमन ने घर-घर जाकर बांटे खाने, टूटे हुए सपने को संजोया, फिर यूं बन गई 'रॉकस्टार'!

Swiggy Talent Show: कोलकाता की स्विगी डिलीवरी पार्टनर अदिति घोष की प्रेरणादायक कहानी, जिन्होंने मुश्किल हालात के बीच अपनी खोई हुई गायकी की पहचान दोबारा पाई और स्विगी के टैलेंट शो स्विगी विगी में फर्स्ट रनर-अप बनकर नया मुकाम हासिल किया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 18, 2025, 01:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Swiggy डिलीवरी वुमन ने घर-घर जाकर बांटे खाने, टूटे हुए सपने को संजोया, फिर यूं बन गई 'रॉकस्टार'!

Aditi Ghosh Story: कोलकाता की व्यस्त गलियों में 41 वर्षीय अदिति घोष अपनी स्विगी डिलीवरी बाइक चलाते हुए सिर्फ ऑर्डर नहीं पहुंचातीं. वह अपने परिवार और अपने सपनों की डोर भी संभाल रही हैं. नारंगी जैकेट के पीछे छिपी है हिम्मत, संघर्ष और एक पुराने अधूरे सपने की लौ, जिसने उन्हें कभी नहीं छोड़ा.

कैसे अदिति ने अपने सपनों को बुना?

अदिति का बचपन म्यूजिक में बीता. सेना में कार्यरत उनके पिता खुद म्यूजिशियन थे. कश्मीर में जन्म और पिता की नौकरी के चलते कई शहरों में बचपन बिताने के बाद नॉर्थ बंगाल में उन्हें संगीत का असली मंच मिला. पिता के संगीत समूह के साथ उन्होंने कई कार्यक्रमों में जूनियर आर्टिस्ट के रूप में गाया. एक संचालित गुरु से शास्त्रीय संगीत की तालीम मिली और शामें पिता के साथ सिंथेसाइजर पर रियाज करते हुए बीतती थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ये MOMOS वाला हर दिन कमाता है 1 लाख रुपये! ठेले वाले संग पूरे दिन किया काम, फिर दिखलाया कैसे कमाया?

कोविड के बाद यूं बदल गई जिंदगी

कोविड के बाद उनके पति बीमार पड़े, आर्थिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां अचानक बढ़ गईं. उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश सिंगिंग, आर्ट और छोटे हैंडीक्राफ्ट कामों से की, लेकिन संगीत धीरे-धीरे पीछे छूटता गया. हालांकि सबसे कठिन दिनों में भी वे खुद से गुनगुनाना नहीं छोड़ती थीं, यही उनका सहारा था.

 

 

कैसे स्विगी ने अदिति को नई राह दी?

2022 में बेटे के सुझाव पर उन्होंने गिग वर्क शुरू किया और जल्द ही स्विगी से जुड़ गईं. स्विगी ने उन्हें सुरक्षा और स्थिरता दोनों दी. वे अपने इलाके में काम करतीं, हफ्ते में तीन–चार दिन और कभी-कभी देर रात तक की शिफ्ट भी संभालतीं. ग्राहकों और आसपास के लोगों से मिले सम्मान ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया. स्विगी विगी के तीसरे सीजन ने अदिति की जिंदगी बदल दी. बच्चों के कहने पर उन्होंने आखिरी समय में ऑडिशन वीडियो भेजा और टॉप 10 में चुनी गईं. उनके पिता खास ट्रेनिंग देने को दो दिन के लिए कोलकाता आए. बेंगलुरु में ग्रैंड फिनाले में उन्होंने शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत किया और फर्स्ट रनर-अप रहीं. पुरस्कार के साथ आत्मविश्वास और पहचान मिली.

यह भी पढ़ें: पहली नौकरी सिर्फ तीन घंटे में क्यों छोड़ दी? पढ़िए इस चौंकाने वाली कहानी के पीछे छिपा असली सस्पेंस

आज उनका बेटा ग्रेजुएशन के अंतिम साल में है और बेटी कॉलेज में. दोनों छात्रवृत्ति पर पढ़ रहे हैं. पति की सेहत भी बेहतर है. अदिति का संदेश साफ है, “ज्यादा मत सोचो. अगर जुनून है तो कदम बढ़ाओ. खुद पर भरोसा रखो और कोशिश करते रहो.” डिलीवरी और संगीत, दोनों के बीच उन्होंने अद्भुत संतुलन बना लिया है. स्विगी ने उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया और संगीत ने उन्हें फिर से जिंदा महसूस कराया.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Aditi GhoshSwiggy

Trending news

दिल्ली धमाका आतंक का सिर्फ पहला छींटा था, प्लानिंग खून की होली खेलने की थी, सब जानें
Delhi blast
दिल्ली धमाका आतंक का सिर्फ पहला छींटा था, प्लानिंग खून की होली खेलने की थी, सब जानें
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
Ralaune Tradition
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
Ralaune Tradition
'सेब के बागानों में फूलों की जंग...', क्या है हिमाचल की अनोखी रालाउने परंपरा?
बिरयानी बेचने वाले रडार पर, यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त मे
income tax
बिरयानी बेचने वाले रडार पर, यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त मे
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू
West Bengal
पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू
डॉक्टर शाहीन के 'मिशन काफिर' का खुलासा, 14-18 साल की मुस्लिम लड़कियां,महिलाएं टारगेट
Delhi blast
डॉक्टर शाहीन के 'मिशन काफिर' का खुलासा, 14-18 साल की मुस्लिम लड़कियां,महिलाएं टारगेट
दिल्ली धमाका: 150 फोन की CDR खोलेगी हर राज! अदील की डायरी से निकला हनी ट्रैप का एंगल
Delhi Car Blast
दिल्ली धमाका: 150 फोन की CDR खोलेगी हर राज! अदील की डायरी से निकला हनी ट्रैप का एंगल
तमिलनाडु में SIR का बहिष्कार, बढ़ते तनाव और वर्कलोड पर कर्मचारियों का फूटा गुस्सा
Tamil Nadu
तमिलनाडु में SIR का बहिष्कार, बढ़ते तनाव और वर्कलोड पर कर्मचारियों का फूटा गुस्सा
कश्मीर में 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' की खुद रही 'कब्र', हार्ट स्पेशलिस्ट के घर रेड
Faridabad White Collar Terrorism
कश्मीर में 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' की खुद रही 'कब्र', हार्ट स्पेशलिस्ट के घर रेड
पहले से लगा है तंबू ! बंगाल में बिहार वाला प्रयोग दोहराएगी BJP पर तरीका अलग होगा
bjp bengal election
पहले से लगा है तंबू ! बंगाल में बिहार वाला प्रयोग दोहराएगी BJP पर तरीका अलग होगा