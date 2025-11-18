Swiggy डिलीवरी वुमन ने घर-घर जाकर बांटे खाने, टूटे हुए सपने को संजोया, फिर यूं बन गई 'रॉकस्टार'!

Aditi Ghosh Story: कोलकाता की व्यस्त गलियों में 41 वर्षीय अदिति घोष अपनी स्विगी डिलीवरी बाइक चलाते हुए सिर्फ ऑर्डर नहीं पहुंचातीं. वह अपने परिवार और अपने सपनों की डोर भी संभाल रही हैं. नारंगी जैकेट के पीछे छिपी है हिम्मत, संघर्ष और एक पुराने अधूरे सपने की लौ, जिसने उन्हें कभी नहीं छोड़ा.

कैसे अदिति ने अपने सपनों को बुना?

अदिति का बचपन म्यूजिक में बीता. सेना में कार्यरत उनके पिता खुद म्यूजिशियन थे. कश्मीर में जन्म और पिता की नौकरी के चलते कई शहरों में बचपन बिताने के बाद नॉर्थ बंगाल में उन्हें संगीत का असली मंच मिला. पिता के संगीत समूह के साथ उन्होंने कई कार्यक्रमों में जूनियर आर्टिस्ट के रूप में गाया. एक संचालित गुरु से शास्त्रीय संगीत की तालीम मिली और शामें पिता के साथ सिंथेसाइजर पर रियाज करते हुए बीतती थीं.

कोविड के बाद यूं बदल गई जिंदगी

कोविड के बाद उनके पति बीमार पड़े, आर्थिक और पारिवारिक जिम्मेदारियां अचानक बढ़ गईं. उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश सिंगिंग, आर्ट और छोटे हैंडीक्राफ्ट कामों से की, लेकिन संगीत धीरे-धीरे पीछे छूटता गया. हालांकि सबसे कठिन दिनों में भी वे खुद से गुनगुनाना नहीं छोड़ती थीं, यही उनका सहारा था.

कैसे स्विगी ने अदिति को नई राह दी?

2022 में बेटे के सुझाव पर उन्होंने गिग वर्क शुरू किया और जल्द ही स्विगी से जुड़ गईं. स्विगी ने उन्हें सुरक्षा और स्थिरता दोनों दी. वे अपने इलाके में काम करतीं, हफ्ते में तीन–चार दिन और कभी-कभी देर रात तक की शिफ्ट भी संभालतीं. ग्राहकों और आसपास के लोगों से मिले सम्मान ने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया. स्विगी विगी के तीसरे सीजन ने अदिति की जिंदगी बदल दी. बच्चों के कहने पर उन्होंने आखिरी समय में ऑडिशन वीडियो भेजा और टॉप 10 में चुनी गईं. उनके पिता खास ट्रेनिंग देने को दो दिन के लिए कोलकाता आए. बेंगलुरु में ग्रैंड फिनाले में उन्होंने शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत किया और फर्स्ट रनर-अप रहीं. पुरस्कार के साथ आत्मविश्वास और पहचान मिली.

आज उनका बेटा ग्रेजुएशन के अंतिम साल में है और बेटी कॉलेज में. दोनों छात्रवृत्ति पर पढ़ रहे हैं. पति की सेहत भी बेहतर है. अदिति का संदेश साफ है, “ज्यादा मत सोचो. अगर जुनून है तो कदम बढ़ाओ. खुद पर भरोसा रखो और कोशिश करते रहो.” डिलीवरी और संगीत, दोनों के बीच उन्होंने अद्भुत संतुलन बना लिया है. स्विगी ने उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया और संगीत ने उन्हें फिर से जिंदा महसूस कराया.