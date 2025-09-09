कूल डैड.. 52 साल की उम्र में पास की MBA तो मां-बेटे ने घर में रखी धांसू पार्टी, पापा की एंट्री पर यूं मचा धमाल

Trending Photos
Inspiring Graduation Story: कहते हैं सपनों को पूरा करने के लिए उम्र मायने नहीं रखती, बस हिम्मत और जुनून चाहिए. मुंबई के एक 52 साल के शख्स ने इस बात को सच कर दिखाया. उन्होंने MBA की डिग्री हासिल की और इस मौके को उनके बेटे मैत्रेय साठे ने इतने खास अंदाज में सेलिब्रेट किया कि यह पल इंटरनेट पर सबके दिल छू गया.
आखिर कैसे मनाया गया यह जश्न?
मैत्रेय ने अपने पिता के लिए एक सरप्राइज ग्रेजुएशन पार्टी रखी. पार्टी का थीम बेहद क्रिएटिव था, सभी मेहमानों ने पिता का मास्क पहना हुआ था और हर मास्क पर ग्रेजुएशन कैप लगी थी. पूरा हॉल रंग-बिरंगे स्टिकी नोट्स से सजाया गया था, जिन पर परिवार और दोस्तों ने शुभकामनाएं और प्यार भरे संदेश लिखे थे.
पिता की खुशी का नजारा कैसा था?
जैसे ही 52 वर्षीय ग्रेजुएट ने यह नोट्स पढ़े, उनके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक आ गई. यह दृश्य इतना प्यारा था कि वहां मौजूद हर शख्स भावुक हो उठा. पार्टी में चारों ओर तालियां, हंसी और जश्न की गूंज सुनाई दे रही थी. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर “graduATE” कैप्शन के साथ शेयर किया गया. कुछ ही समय में इसे 3 लाख से ज्यादा बार देखा गया. नेटिजन्स ने इस पिता की लगन और बेटे के प्यार की जमकर तारीफ की. किसी ने इसे सबसे प्यारी चीज जो आज इंटरनेट पर देखी बताया, तो किसी ने लिखा कि उन्हें भी इस अंकल से मोटिवेशन चाहिए.
लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आईं?
एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “मैं तो 35 पर भी MBA पूरा करने में आलस कर रहा हूं, अंकल से पर्सनल पेप टॉक चाहिए.” वहीं एक अन्य ने लिखा, “मेरी मां ने भी 50 की उम्र में मास्टर्स किया था, इस जश्न ने मुझे अपनी यादें दिला दीं.” किसी ने तो यह भी पूछा कि आखिर कौन सी यूनिवर्सिटी इतनी शानदार पहल करती है. सीखने की कोई उम्र नहीं होती. अगर जुनून है तो किसी भी उम्र में डिग्री हासिल की जा सकती है और अपने सपनों को साकार किया जा सकता है. यही वजह है कि यह वीडियो सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया.