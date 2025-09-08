बिजली के करंट से गंवाए हाथ, लेकिन नहीं टूटी हिम्मत… अब यूनिसाइकिल पर करता है डिलीवरी! रात को बेचता है कैलिग्राफी

Food Delivery Unicycle: चीन के हुनान प्रांत के रहने वाले 30 साल के ली शियांगयांग ने दुनिया को यह साबित कर दिया है कि हौसले के सामने हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है. बचपन में एक हादसे में दोनों हाथ खो देने के बावजूद आज वह न सिर्फ यूनिसाइकिल पर बैठकर फूड डिलीवरी करते हैं, बल्कि रात में पैरों से सुंदर कैलिग्राफी लिखकर परिवार का पालन-पोषण भी करते हैं. उनकी कहानी सोशल मीडिया पर लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है.

ली शियांगयांग ने हाथ खोकर भी क्यों नहीं छोड़ी उम्मीद?

चार साल की उम्र में बिजली के झटके से ली ने अपने दोनों हाथ खो दिए और उनका परिवार कर्ज में डूब गया. लेकिन ली ने कभी हार नहीं मानी. आठ साल की उम्र में उन्होंने पैरों से लिखना और कैलिग्राफी करना शुरू किया. धीरे-धीरे उन्होंने इसे कमाई का जरिया बना लिया.

कैसे करते हैं फूड डिलीवरी?

जब बच्चों की पढ़ाई और खर्च बढ़े तो ली ने पार्ट-टाइम डिलीवरी जॉब शुरू की. वे एक यूनिसाइकिल पर बैलेंस बनाकर ऑर्डर पहुंचाते हैं. उनका फोन बांह के पास बंधा रहता है और वे होंठों से उसे चलाकर ग्राहकों को कॉल करते हैं. पहले ही महीने में उन्होंने करीब 200 ऑर्डर पूरे किए और 1300 युआन (₹15,000 लगभग) कमाए, जिसे उन्होंने दान कर दिया.

क्या लोग उनकी मदद करते हैं?

रेस्टोरेंट के कर्मचारी अक्सर उनका ऑर्डर पैक करने में मदद करते हैं. कई ग्राहक नीचे आकर खुद ऑर्डर ले जाते हैं. एक नूडल शॉप का मालिक उन्हें पानी और खाना मुफ्त देता है. साथी डिलीवरी बॉयज भी उन्हें समय बचाने के ट्रिक्स सिखाते हैं. रात में ली टूरिस्ट स्पॉट्स पर स्टॉल लगाकर पैरों से ब्रश पकड़कर कैलिग्राफी लिखते हैं. उनके लिखे शब्द जैसे- 'स्वर्ग परिश्रम का पुरस्कार देता है' और 'संपत्ति' लोगों को खूब पसंद आते हैं. सरकार ने उन्हें सस्ते घर और फ्री स्टॉल भी दिया है, ताकि उनका काम और आगे बढ़ सके.

ली की सोच क्यों बन गई लोगों के लिए मिसाल?

ली कहते हैं, “जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता. अब सिर्फ आगे बढ़ना है. शिकायत करने का कोई फायदा नहीं.” वे स्कूलों और गांवों में जाकर बच्चों को मोटिवेशनल बातें भी सुनाते हैं और खुद भी कई स्टूडेंट्स की पढ़ाई स्पॉन्सर करते हैं. सोशल मीडिया पर लोग ली को असली हीरो बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “ये इंसान उन लोगों से भी ज्यादा मजबूत है जिनके पास चारों हाथ-पैर हैं.” दूसरे ने कहा, “आपकी कहानी ने हमें सिखाया कि सपनों के पीछे भागना कभी नहीं छोड़ना चाहिए.”