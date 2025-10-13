क्या आपने सुना उस औरत का किस्सा जिसने अपनी ही ग्रेजुएशन सेरेमनी में ‘गेस्ट’ बनकर तालियां बजाईं?

Inspiring Story: हर छात्र का सपना होता है कि वह ग्रेजुएशन के मंच पर डिग्री थामे और तालियों की गूंज में मुस्कुराए, लेकिन रशीका फजली के लिए यह सपना अधूरा रह गया. इंस्टाग्राम पर वायरल हुई उनकी पोस्ट 'मैं अपने ग्रेजुएट सेरेमनी में गेस्ट थी' में उन्होंने बताया कि आर्थिक हालात इतने खराब थे कि वो सेरेमनी की फीस नहीं भर पाईं. उन्होंने लिखा, “मेरे लिए उस महीने जीना ज़्यादा ज़रूरी था, स्टेज पर चलना नहीं.”

क्या था रशीका का अधूरा सपना?

रशीका ने बताया कि उन्होंने कभी ग्रेजुएशन गाउन नहीं पहना और इससे पहले की पढ़ाई भी पैसों की वजह से अधूरी रह गई थी. जब उन्होंने मास्टर्स पूरा किया, तो यह उनके जीवन की बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन डिग्री लेते वक्त मंच पर न जा पाना उनके लिए ‘मीठा और कड़वा’ दोनों अनुभव बन गया. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने साथियों को स्टेज पर जाते देखा और उनके लिए तालियां बजाईं, जैसे उनके साथी ने बुरे वक्त में उनके लिए किया था. उन्होंने कहा, “कम से कम मेरे पास ये यादें तो रहेंगी.” वे एक सिंगल वर्किंग मॉम हैं, जिन्होंने बिना किसी सहारे यह मुकाम हासिल किया. उन्होंने गर्व से लिखा, “मेरे पास कम साधन थे, लेकिन दिल में हिम्मत थी.”

सोशल मीडिया पर क्यों छा गई ये कहानी?

रशीका की पोस्ट ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया. लोगों ने न सिर्फ उन्हें बधाई दी बल्कि कई यूजर्स ने लिखा कि अगर वे जानते, तो खुशी-खुशी उनकी ग्रेजुएशन फीस भर देते. एक यूजर ने लिखा, “तुम सच्ची क्वीन हो, तुम्हारे जैसी हिम्मत कम ही लोगों में होती है.” कई लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि अगर यूनिवर्सिटी ने किस्तों में फीस भरने की सुविधा दी होती तो शायद रशीका जैसे छात्र अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ते. एक अन्य महिला ने लिखा, “मैं खुद एक मां हूं और जानती हूं कि बच्चों और जिम्मेदारियों के बीच अपने सपनों को निभाना कितना मुश्किल होता है.”

किस संदेश के साथ खत्म हुई रशीका की ये कहानी?

आखिर में रशीका ने लिखा, “मंच पर नहीं गई, लेकिन डिग्री मेरी है, मेहनत मेरी है और गर्व भी मेरा है.” उनकी कहानी ने यह साबित किया कि सफलता हमेशा मंच की ऊंचाई से नहीं, बल्कि हिम्मत की गहराई से मापी जाती है.