Instagram Down Memes: इंस्टाग्राम डाउन होने पर ट्विटर यूजर्स ने कुछ इस तरह उड़ाया मजाक

Instagram Down: इंस्टाग्राम यूजर्स को मंगलवार रात रुकावट का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्हें प्रोफाइल पेज लोड करने और अपने होम फीड के माध्यम से स्क्रॉल करने में परेशानी हुई. उन्होंने ट्विटर पर मीम्स और जोक्स (Twitter Memes) शेयर किए और सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म पर #Instagramdown ट्रेंड करने लगा.

इंस्टाग्राम डाउन होने पर ट्विटर यूजर्स ने उड़ाया मजाक

कुछ यूजर्स ने इंस्टाग्राम पर मजाक उड़ाया और फोटो शेयरिंग ऐप पर प्रभावितों की स्थिति पर कमेंट्स करने के लिए ट्विटर पर आ गए. मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को इलेक्ट्रिक गैजेट्स और वाई-फाई या मोबाइल डेटा को ठीक करते हुए दिखाने वाले मीम्स भी सामने आए.

Me switching WiFi to data and data to WiFi for 10 minutes.#instagramdown #instagramdownagain pic.twitter.com/lz7l0zRCrt — Meit Dayani (@VibeWithMeit) April 19, 2022

Is it really #instagramdown ..?

Meanwhile me using Twitter pic.twitter.com/XHQ8YBwJqs — Ashutosh Srivastava (@kingashu1008) April 19, 2022

Walking into Twitter to see if Instagram is down #instagramdown pic.twitter.com/0pj5KA1aMz — Mawa_Jalebi (@HighnPositive) April 19, 2022

देर रात तक यूजर्स को इंस्टाग्राम डाउन का करना पड़ा सामना

एक रीयल-टाइम आउटेज मॉनिटरिंग साइट डाउन डिटेक्टर ने कहा कि लोगों ने लगभग एक घंटे तक इंस्टाग्राम डाउन होने की सूचना दी. दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और अन्य प्रमुख शहरों में यूजर्स ने रात 11:30 बजे तक इंस्टाग्राम डाउन होने की जानकारी दी. डाउन डिटेक्टर के अनुसार, रात 10 बजे के बाद डाउन होने की रिपोर्ट की संख्या 446 हो गई थी. हालांकि, आउटेज ने सभी यूजर्स को प्रभावित नहीं किया क्योंकि कुछ नेटिजन्स ने बताया कि उनकी प्रोफाइल और फीड पूरी तरह से लोड हो रहे थे.

इससे पहले भी इंस्टाग्राम हो चुका है डाउन

इंस्टाग्राम ने अभी तक आउटेज की पुष्टि नहीं की है और गड़बड़ के पीछे का कारण नहीं बताया है. इस महीने की शुरुआत में, इंस्टाग्राम ने इसी तरह के आउटेज की सूचना दी थी और ट्विटर पर मीम्स की बाढ़ आ गई थी. सिर्फ इंस्टाग्राम ही नहीं बल्कि फेसबुक, स्पॉटिफाई, डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम यूजर्स को भी देर से आने वाली दिक्कतों का सामना करना पड़ा है.