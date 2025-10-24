Advertisement
वायरल हुआ LKG Mains का सवाल- दवा को कैसे पता चलता है दर्द कहां है? जवाब सुनकर हंसी नहीं रुकेगी

Instagram पर ‘HaHa With Akash’ का नया सीरीज ‘LKG Mains’ सोशल मीडिया पर छा गया है. इसमें बच्चे जैसी मासूम जिज्ञासा और बड़ों वाला ह्यूमर मिलाकर ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिनके जवाब सुनकर लोग लोटपोट हो रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 24, 2025, 08:08 AM IST
वायरल हुआ LKG Mains का सवाल- दवा को कैसे पता चलता है दर्द कहां है? जवाब सुनकर हंसी नहीं रुकेगी

LKG Mains Question: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मज़ेदार सीरीज ‘LKG Mains’ ने तहलका मचा दिया है. इंस्टाग्राम क्रिएटर HaHa With Akash ने इसे बनाया है, जिसमें वो गंभीर साइंटिफिक सवालों को एलकेजी लेवल की मासूमियत के साथ पूछते हैं. सवाल जितने अजीब, जवाब उतने ही मजेदार.. यही इस सीरीज का फॉर्मूला है जिसने लोगों का दिल जीत लिया है.

दवा को कैसे पता चलता है दर्द कहां है?

नए वीडियो में सवाल था- “दवा को कैसे पता चलता है कि हमें कहां दर्द हो रहा है?” सुनने में साधारण लेकिन जवाबों ने सबको हंसा दिया. किसी ने कहा, “दवा में GPS लगा होता है,” तो किसी ने कहा, “जब हम डॉक्टर को बताते हैं कहां दर्द है, तो दवा वहीं चली जाती है!” यह वीडियो 50,000 से ज्यादा लाइक और 10,000 से ज्यादा शेयर पा चुका है, जबकि इंस्टाग्राम पर 20 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

यह भी पढ़ें: आठ साल की बच्ची ने आखिर लेटर में ऐसा क्या लिखा? खुद भगवान ने भेजा उसके लिए 'खास तोहफा'!

क्या कॉमेडी और साइंस का है ये मेल?

आकाश ने इस सीरीज में कॉमेडी, साइंस और एनीमेशन का ऐसा तड़का लगाया है जो बच्चों के सवालों को मजेदार अंदाज में पेश करता है. वो पहले गलत जवाब दिखाते हैं जैसे GPS वाली दवा और फिर असली ‘लॉजिक’ को मॉक-सीरियस टोन में समझाते हैं. यही मिश्रण इसे और भी एंटरटेनिंग बनाता है. वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा, “अब तो मैं दवा लेने से पहले डॉक्टर को धीरे से बताऊंगा कि दर्द कहां है.” एक यूजर ने कहा, “सर, आपको साइंस टीचर होना चाहिए.” यह हास्य इतना हल्का और क्रिएटिव है कि हर उम्र के लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: नो गर्लफ्रेंड, नो खर्चा, सिर्फ पैसा ही पैसा... शख्स ने दिखाया नोटों से ठसाठस भरा वॉलेट, लोगों ने यूं लिए मजे

 

 

क्या इससे पहले भी ऐसे फनी साइंस सवाल वायरल हुए हैं?

आकाश ने पहले भी इसी स्टाइल में वीडियो बनाए हैं. एक वायरल सवाल था, “सूरज रात में कहां जाता है?” और जवाब मिला था, “चार्जिंग पर!” ऐसे मासूम लेकिन बुद्धिमत्तापूर्ण जवाबों ने उनकी सीरीज को ‘फन साइंस’ की कैटेगरी में टॉप पर पहुंचा दिया है. असल विज्ञान कहता है कि दर्द के सिग्नल दिमाग तक नर्वस सिस्टम के जरिए पहुंचते हैं और दवा खून में जाकर उन रिसेप्टर्स पर असर करती है जो दर्द या सूजन को नियंत्रित करते हैं. लेकिन ‘LKG Mains’ की यही खासियत है कि वो इसी वैज्ञानिक सच्चाई को बच्चों जैसे मासूम, बेपरवाह और मजेदार अंदाज में पेश करता है.

