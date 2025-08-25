ऐसी जॉब हर किसी को मिले! काम है सिर्फ 6 घंटे इंस्टाग्राम चलाना, आ गया अप्लाई करने का लिंक
Advertisement
trendingNow12895847
Hindi Newsजरा हटके

ऐसी जॉब हर किसी को मिले! काम है सिर्फ 6 घंटे इंस्टाग्राम चलाना, आ गया अप्लाई करने का लिंक

Viral News: मुंबई में स्थित मॉन्क एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी ने हाल ही में एक ऐसा जॉब ऑफर निकाला है जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है. कंपनी के CEO विराज शेट्ठ ने बताया कि उन्हें अपनी टीम में एक डूम-स्क्रोलर चाहिए.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 25, 2025, 12:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऐसी जॉब हर किसी को मिले! काम है सिर्फ 6 घंटे इंस्टाग्राम चलाना, आ गया अप्लाई करने का लिंक

Instagram Job: मुंबई में स्थित मॉन्क एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी ने हाल ही में एक ऐसा जॉब ऑफर निकाला है जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है. कंपनी के CEO विराज शेट्ठ ने बताया कि उन्हें अपनी टीम में एक डूम-स्क्रोलर चाहिए. यह वही लोग होते हैं जो दिनभर सोशल मीडिया या ऑनलाइन न्यूज में स्क्रॉल करते रहते हैं.

यह भी पढ़ें: दोस्तों संग रील बना रहा था ये यूट्यूबर, अचानक आया तेज पानी और एक झटके में बहा ले गया; कैमरे में रिकॉर्ड हुआ सबकुछ

डूम-स्क्रोलर क्या होता है?

Add Zee News as a Preferred Source

डूम-स्क्रोलर वह व्यक्ति होता है जो लगातार सोशल मीडिया या इंटरनेट पर कंटेंट, खासकर नेगेटिव या तनाव बढ़ाने वाली खबरें, देखता रहता है. धीरे-धीरे यह शब्द उन सभी के लिए इस्तेमाल होने लगा है जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब या ट्विटर जैसी जगहों पर घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं. मॉन्क एंटरटेनमेंट ने साफ कहा है कि इस जॉब के लिए अप्लाई करने वाले को रोज कम से कम 6 घंटे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बिताने होंगे. सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके सबूत के तौर पर स्क्रीनशॉट भी दिखाने होंगे. इसके अलावा उम्मीदवार को क्रिएटर वर्ल्ड यानी नए-नए डिजिटल क्रिएटर्स की जानकारी होना जरूरी है.

देखें पूरा पोस्ट-

कंपनी चाहती है कि उम्मीदवार रेडिट के InstaCelebsGossip ग्रुप को भी रेगुलर पढ़े और लेटेस्ट चर्चाओं से अपडेट रहे. साथ ही, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं पर पकड़ होनी चाहिए और Excel चलाना आना चाहिए.

यह भी पढ़ें: मैं श्राप देता हूं, आप अगले जन्म में कुत्ता बनोगे... आखिर शेयर होल्डर्स को क्यों आया गुस्सा? LIVE मीटिंग हुई रिकॉर्ड

फुल-टाइम जॉब है ये मौका

यह जॉब मुंबई बेस्ड है और पूरी तरह से फुल-टाइम होगी. हालांकि कंपनी ने सैलरी का खुलासा नहीं किया, लेकिन CEO का कहना है कि पे पैकेज बहुत ही कंपटीटिव होगा. यानी जो चुना जाएगा, उसे अच्छा खासा पैसा मिलेगा.

सोशल मीडिया पर कैसी रही लोगों की प्रतिक्रिया?

जैसे ही यह पोस्ट LinkedIn और इंस्टाग्राम पर वायरल हुई, लोगों ने मजेदार कमेंट्स करने शुरू कर दिए. किसी ने लिखा, “क्या 19 घंटे चलेंगे या फिर मैं ओवरक्वालिफाइड हूं?” वहीं एक यूजर ने कहा, “कभी सोशल मीडिया की लत बुरी मानी जाती थी, अब यही जॉब बन गई है.” आजकल सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास का जरिया नहीं रह गया, बल्कि यह करियर और इंडस्ट्री बन चुका है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Instagram

Trending news

समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
Supreme Court News
समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
constitutional amendment
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
Supreem court
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
amit shah
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
#amit shah
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
parliament
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
Delhi
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान
#amit shah
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
PM Modi
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
JPC
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
;