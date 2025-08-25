ऐसी जॉब हर किसी को मिले! काम है सिर्फ 6 घंटे इंस्टाग्राम चलाना, आ गया अप्लाई करने का लिंक

Instagram Job: मुंबई में स्थित मॉन्क एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी ने हाल ही में एक ऐसा जॉब ऑफर निकाला है जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है. कंपनी के CEO विराज शेट्ठ ने बताया कि उन्हें अपनी टीम में एक डूम-स्क्रोलर चाहिए. यह वही लोग होते हैं जो दिनभर सोशल मीडिया या ऑनलाइन न्यूज में स्क्रॉल करते रहते हैं.

डूम-स्क्रोलर क्या होता है?

डूम-स्क्रोलर वह व्यक्ति होता है जो लगातार सोशल मीडिया या इंटरनेट पर कंटेंट, खासकर नेगेटिव या तनाव बढ़ाने वाली खबरें, देखता रहता है. धीरे-धीरे यह शब्द उन सभी के लिए इस्तेमाल होने लगा है जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब या ट्विटर जैसी जगहों पर घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं. मॉन्क एंटरटेनमेंट ने साफ कहा है कि इस जॉब के लिए अप्लाई करने वाले को रोज कम से कम 6 घंटे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बिताने होंगे. सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके सबूत के तौर पर स्क्रीनशॉट भी दिखाने होंगे. इसके अलावा उम्मीदवार को क्रिएटर वर्ल्ड यानी नए-नए डिजिटल क्रिएटर्स की जानकारी होना जरूरी है.

देखें पूरा पोस्ट-

कंपनी चाहती है कि उम्मीदवार रेडिट के InstaCelebsGossip ग्रुप को भी रेगुलर पढ़े और लेटेस्ट चर्चाओं से अपडेट रहे. साथ ही, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं पर पकड़ होनी चाहिए और Excel चलाना आना चाहिए.

फुल-टाइम जॉब है ये मौका

यह जॉब मुंबई बेस्ड है और पूरी तरह से फुल-टाइम होगी. हालांकि कंपनी ने सैलरी का खुलासा नहीं किया, लेकिन CEO का कहना है कि पे पैकेज बहुत ही कंपटीटिव होगा. यानी जो चुना जाएगा, उसे अच्छा खासा पैसा मिलेगा.

सोशल मीडिया पर कैसी रही लोगों की प्रतिक्रिया?

जैसे ही यह पोस्ट LinkedIn और इंस्टाग्राम पर वायरल हुई, लोगों ने मजेदार कमेंट्स करने शुरू कर दिए. किसी ने लिखा, “क्या 19 घंटे चलेंगे या फिर मैं ओवरक्वालिफाइड हूं?” वहीं एक यूजर ने कहा, “कभी सोशल मीडिया की लत बुरी मानी जाती थी, अब यही जॉब बन गई है.” आजकल सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास का जरिया नहीं रह गया, बल्कि यह करियर और इंडस्ट्री बन चुका है.