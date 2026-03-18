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दु​निया का सबसे स्मार्ट पक्षी! 5 साल के बच्चे जितनी रखता है समझ, पार्टनर के लिए है वफादार

Interesting Facts: ग्रे पैरट(Gray Parrot), जिसे अफ्रीकन ग्रे के नाम से भी जाना जाता है. यह अफ्रीका के मिडिल पार्ट के घने जंगलों में पाया जाने वाला खास किस्म का तोता है. ये वेस्ट केन्या तक फैले इलाकों तक पाया जाता है. ग्रे पैरट अफ्रीका का सबसे बड़ा तोता है.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 18, 2026, 06:50 PM IST
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दु​निया का सबसे स्मार्ट पक्षी! 5 साल के बच्चे जितनी रखता है समझ, पार्टनर के लिए है वफादार

African Grey Parrot: अफ्रीका के इस खास तोते का रंग सिल्वर होता है. इसके पंख सिल्वर कलर के होते हैं, जबकि पूंछ चमकीले लाल रंग की होती है. इसके चेहरे पर सफेद सा पैटर्न देखने को मिलता है. इसमें मेल और फीमेल देखने में करीब एक जैसे ही होते हैं.

भले ही इस तोते की शारीरिक बनावट और रंग बाकी तोतों की तरह आकर्षित नहीं करता है लेकिन इसकी असली पहचान और वैल्यू इसकी समझदारी से है. अफ्रीकन ग्रे ​दुनिया के सबसे समझदार पक्षियों में से एक है. ये तोता इंसानी आवाज की नकल करने में सबसे आगे है. लगभग 350 तोतों की प्रजातियों में ये सबसे अच्छी नकल करता है. एक रिसर्च के मुताबिक ग्रे पैरट के सोचने और समझने की क्षमता किसी 5 साल के बच्चे जितनी होती है. इस तोते की एक खासियत ये भी है कि ये अपने साथियों की मदद भी करता है, चाहे वो उसे जानते हों या नहीं.

ग्रुप में रहते हैं अफ्रीकन ग्रे पैरट

ये तोते काफी सोशल होते हैं. ये ग्रुप में उड़ान भरते हैं और शाम होते ही सभी एक साथ वापस पेड़ों की ओर लौटते हैं और एक साथ आराम करते हैं. जब ये खाना खाते हैं तो छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं. ग्रुप में करीब 30 पक्षी होते हैं. 

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क्या खाते हैं ये तोते?

ये तोते अक्सर ताड़ के फल, कोला पौधे की बेरी जैसी चीजें खाते हैं. ये बेरी या फल को अपने पंजों से पकड़कर मजबूत चोंच से तोड़ते हैं. इसके अलावा कभी कभी ये तोते इंसानी फसल को भी नहीं छोड़ते हैं. इंसानी फसल जैसे मक्का को भी नुकसान पहुंचाते हैं.

अपने पार्टनर के लिए होते हैं वफादार

जानकारी के अनुसार ये पूरी जिंदगी एक ही साथी के साथ रहते हैं. ये जब 3 से 5 साल की उम्र में होते हैं तो साथी की तलाश करने लगते हैं. इस दौरान ये घोंसला बनाने के लिए पेड़ों के खोखले हिस्सों को चुनते हैं. मादा एक बार में 3 से 4 अंडे देती है. जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो माता-पिता मिलकर बच्चों की देखभाल करते हैं और उन्हें खाना खिलाते हैं.

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सबसे ज्यादा किए जाते हैं पसंद

नेशनल जियोग्राफी की रिपोर्ट में मिली जानकारी के अनुसार, अपनी समझदारी और बोलने की क्षमता के कारण ये दुनिया का सबसे लोकप्रिय पालतू पक्षी बन गया है. पिछले 40 सालों में करीब 13 लाख से ज्यादा पक्षी कानूनी तौर पर अफ्रीका से बाहर भेजे गए हैं और खासतौर से मिडिल ईस्ट के देशों में भेजे गए हैं.

तोतों का अवैध व्यापार

नेशनल जियोग्राफी की रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, अफ्रीकन ग्रे अवैध व्यापार के लिए बड़ा खतरा बन चुका है. हजारों की संख्या में जंगलों से तोते गैरकानूनी तरीके से पकड़े जाते हैं. दरअसल, ये झुंड में रहते हैं, इसलिए इन्हें पकड़ना आसान होता है. शिकारी तोतों को पकड़ने के लिए पेड़ों को काट देते हैं और घोंसलों से अंडे निकाल लेते हैं. पकड़े गए ज्यादातर पक्षी रास्ते में ही मर जाते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर मीडिया रिपोर्ट्स और सामान्य जानकारी के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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