सिर पर नहीं पेट पर होते हैं कान! नेचर ने अनोखे ढंग से तैयार किया ये जीव, नाम सुनकर चौंक जाएंगे

दुनिया में कई अजीबोगरीब जीव हैं. कुछ जीवों की बनावट ऐसी होती हैं जिसके बारे में जानकर हम सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कुदरत ने इन्हें किस अनोखे ढंग से डिजाइन किया है. आज हम एक कीट के बारे में अनोखी बात बताने जा रहे हैं. जिसे जानकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा.

आज हम टिड्डा (Grasshopper) की बात कर रहे हैं. क्या आप जानते हैं कि टिड्डे के कान सिर पर नहीं, बल्कि पेट के एक पार्ट पर होते हैं. जी हां, टिड्डे के पेट के एक पार्ट में एक पतली झिल्ली होती है जिसे 'टिम्पैनल अंग' (Tympanal Organ) कहा जाता है. चलिए जानते हैं. ये कान पंखों के नीचे छिपे होते हैं जो आमतौर पर दिखाई नहीं देते हैं. यही पतली झिल्ली ध्वनि कंपन (sound vibration) महसूस करती है.

शिकार की आहट सुन लेते हैं टिड्डे

पेट के भाग में स्थित यही पतली झिल्ली के जरिए टिड्डे आवाज को सुनते हैं. ये झिल्ली साउंड वाइब्रेशन को महसूस करती है और सुनने में मदद करती है. इसके साथ ही इसी से जुड़े एयर सैक्स इसकी सेंसटिविटी को बढ़ाते हैं जिससे टिड्डे अपने शिकारी की आहट को पहचान लेते हैं. टिड्डा की अनोखी बनावट सिर्फ सुनने और दिखने भर की नहीं है, बल्कि ये बनावट जीवन और सेफ्टी से गहराई से जुड़ी है. कुदरत ने उनकी शारीरिक संरचना कुछ इस तरह बनाई है जिससे ये अपने आसपास से वातावरण के अनुसार खुद को ढाल सकें और खतरे को समय रहते महसूस कर बच सकें.

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कैसे सुनता है टिड्डा?

दरअसल, जो पेट के पास टिम्पैनल अंग (Tympanal Organ) होता है, वहीं सुनने का माध्यम होता है. जब आसपास से ध्वनि तरंगे गुजरती हैं और इन झिल्लियों से टकराती हैं, तो उनमें हल्का कंपन पैदा होता है. यही कंपन शरीर में संकेत के रूप में पहुंचता है जिससे टिड्डा आवाज को पहचान पाता है. टिड्डियों के पेट पर मौजूद इस झिल्ली से हवा से भरे छोटे-छोटे थैलों यानि एयर सैक्स(Air Sacs) जुड़े होते हैं. ये साउंड को और क्लियर फील कराने में हेल्प करते हैं. यही कारण है कि टिड्डा हल्की सी आहट हो भी पहचान लेता है. यही खासियत इनके लिए जीवन रक्षक का काम करती है जो पक्षी या शिकारियों के हमले से पहले ही सतर्क कर देती है. कुदरत ने इनको ऐसे डिजाइन किया है कि ये खतरे को समय रहते भांप लेते हैं और तुरंत रिएक्ट करते हैं जैसे दूर छलांग लगा देते हैं. जिससे शिकारी चकमा खा जाता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर मीडिया रिपोर्ट्स और सामान्य जानकारी के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.