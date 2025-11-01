Advertisement
trendingNow12983880
Hindi Newsजरा हटके

क्या बूढ़ा होने पर आत्महत्या कर लेता है शेर? जनिए कैसा होता है जंगल के राजा का जीवन

केन्या के 19 साल पुराने शेर लूनकीटो की मौत ने दिखा दिया कि जंगल का राजा भी बुढ़ापे और भूख के आगे बेबस हो जाता है. मवेशियों का शिकार करने बस्ती में घुसे इस शेर को ग्रामीणों ने भालों से मार डाला.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 01, 2025, 01:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या बूढ़ा होने पर आत्महत्या कर लेता है शेर? जनिए कैसा होता है जंगल के राजा का जीवन

शेर को जंगल का राजा कहा जाता है. उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब यही राजा बूढ़ा हो जाता है तो उसकी जिंदगी कैसी होती है? जवानी में शेर फुर्तीला और ताकतवर होता है, लेकिन बुढ़ापे में उसकी ताकत और फुर्ती खत्म होने लगती है. हाल ही में केन्या में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसने सबका दिल दहला दिया. दुनिया के सबसे बूढ़े शेर की दर्दनाक मौत ने इस सवाल का जवाब दे दिया कि जब शेर बूढ़ा होता है, तो उसका जीवन कैसा बीतता है.

जवानी के बाद शुरू होती है संघर्ष की जिंदगी

केन्या के एक बूढ़े शेर लूनकीटो (Loonkiito) की कहानी यही बताती है. जवानी में उसने पूरे जंगल पर राज किया, लेकिन बुढ़ापे में वही राजा कमजोर पड़ गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, लूनकीटो दुनिया का सबसे बुजुर्ग शेर था, जिसकी उम्र करीब 19 साल थी. बूढ़े होने के बाद वह झुंड से अलग हो गया और अकेले रहना शुरू कर दिया. उम्र बढ़ने के साथ उसकी ताकत और शिकार करने की क्षमता घट गई. लेकिन जंगल में दूसरे युवा शेर उसके इलाके पर कब्जा करना चाहते थे, जिससे उसे कई बार जख्मी होना पड़ा. आखिरकार, इस संघर्ष में वह धीरे-धीरे कमजोर होता चला गया.

Add Zee News as a Preferred Source

भूख ने दी बस्ती की राह, मौत बन गई अंजाम

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, 10 मई को लूनकीटो शिकार की तलाश में केन्या के एमबोसेली नेशनल पार्क से निकलकर एक नजदीकी बस्ती में जा पहुंचा. वह भूख से परेशान था और मवेशियों को शिकार बनाना चाहता था. लेकिन जैसे ही उसने हमला करने की कोशिश की, मवेशियों के मालिकों ने भालों से उस पर हमला कर दिया. करीब 15 मिनट की झड़प में बूढ़ा शेर गंभीर रूप से घायल हो गया और वहीं उसकी मौत हो गई. जंगल के राजा की यह मौत जितनी दर्दनाक थी, उतनी ही प्रतीकात्मक भी. भूख और बुढ़ापे के आगे उसका भी साम्राज्य टिक नहीं सका.

कभी था अपने झुंड का राजा, अब रह गया अकेला

रिपोर्ट्स बताती हैं कि लूनकीटो साल 2017 तक शेरनियों और बच्चों के बड़े झुंड का नेतृत्व करता था. उसका राज कई किलोमीटर तक फैला हुआ था. लेकिन समय के साथ जब उसकी ताकत घटने लगी, तो झुंड ने उसे छोड़ दिया. शेरनियां नए और युवा शेर के साथ रहने लगीं. मजबूर होकर लूनकीटो अकेला शिकार करने लगा. बूढ़े शेर के लिए जंगली जानवरों का शिकार आसान नहीं था, इसलिए उसने बाड़ों में बंद मवेशियों को निशाना बनाना शुरू किया. लेकिन यही उसका आखिरी फैसला साबित हुआ. जंगल का राजा अपने आखिरी दिनों में इंसानों के बीच आया और वहीं अपनी जिंदगी हार गया.

 

 

 

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

LiongkKinglionessold lion

Trending news

बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
National News
बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
भारत ने क्यों खाली किया विदेश में इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था
Tajikistan news
भारत ने क्यों खाली किया विदेश में इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की मौत; जानें..
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की मौत; जानें..
आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
Caste Census
आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
शिक्षा के बाद अब इस मामले में भी देश का पहला राज्य बना केरल, CM ने किया बड़ा ऐलान
Pinarayi Vijayan
शिक्षा के बाद अब इस मामले में भी देश का पहला राज्य बना केरल, CM ने किया बड़ा ऐलान
स्टूडियो में 17 बच्चों को जिंदा जलाने वाला था रोहित आर्य? FIR में बड़ा खुलासा
hindi mumbai news
स्टूडियो में 17 बच्चों को जिंदा जलाने वाला था रोहित आर्य? FIR में बड़ा खुलासा
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया
Ajit Doval
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित एनकाउंटर से पहले किस-किसके टच में था? बड़ा खुलासा
mumbai
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित एनकाउंटर से पहले किस-किसके टच में था? बड़ा खुलासा
कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को अचानक मंत्री क्यों बनाया? मैच फंसा तो दी शॉर्ट लेग पोजीशन
telangana news hindi
कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को अचानक मंत्री क्यों बनाया? मैच फंसा तो दी शॉर्ट लेग पोजीशन
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
1984 Anti Sikh Riot
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था