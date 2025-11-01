क्या बूढ़ा होने पर आत्महत्या कर लेता है शेर? जनिए कैसा होता है जंगल के राजा का जीवन

शेर को जंगल का राजा कहा जाता है. उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब यही राजा बूढ़ा हो जाता है तो उसकी जिंदगी कैसी होती है? जवानी में शेर फुर्तीला और ताकतवर होता है, लेकिन बुढ़ापे में उसकी ताकत और फुर्ती खत्म होने लगती है. हाल ही में केन्या में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसने सबका दिल दहला दिया. दुनिया के सबसे बूढ़े शेर की दर्दनाक मौत ने इस सवाल का जवाब दे दिया कि जब शेर बूढ़ा होता है, तो उसका जीवन कैसा बीतता है.

जवानी के बाद शुरू होती है संघर्ष की जिंदगी

केन्या के एक बूढ़े शेर लूनकीटो (Loonkiito) की कहानी यही बताती है. जवानी में उसने पूरे जंगल पर राज किया, लेकिन बुढ़ापे में वही राजा कमजोर पड़ गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, लूनकीटो दुनिया का सबसे बुजुर्ग शेर था, जिसकी उम्र करीब 19 साल थी. बूढ़े होने के बाद वह झुंड से अलग हो गया और अकेले रहना शुरू कर दिया. उम्र बढ़ने के साथ उसकी ताकत और शिकार करने की क्षमता घट गई. लेकिन जंगल में दूसरे युवा शेर उसके इलाके पर कब्जा करना चाहते थे, जिससे उसे कई बार जख्मी होना पड़ा. आखिरकार, इस संघर्ष में वह धीरे-धीरे कमजोर होता चला गया.

Add Zee News as a Preferred Source

भूख ने दी बस्ती की राह, मौत बन गई अंजाम

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, 10 मई को लूनकीटो शिकार की तलाश में केन्या के एमबोसेली नेशनल पार्क से निकलकर एक नजदीकी बस्ती में जा पहुंचा. वह भूख से परेशान था और मवेशियों को शिकार बनाना चाहता था. लेकिन जैसे ही उसने हमला करने की कोशिश की, मवेशियों के मालिकों ने भालों से उस पर हमला कर दिया. करीब 15 मिनट की झड़प में बूढ़ा शेर गंभीर रूप से घायल हो गया और वहीं उसकी मौत हो गई. जंगल के राजा की यह मौत जितनी दर्दनाक थी, उतनी ही प्रतीकात्मक भी. भूख और बुढ़ापे के आगे उसका भी साम्राज्य टिक नहीं सका.

कभी था अपने झुंड का राजा, अब रह गया अकेला

रिपोर्ट्स बताती हैं कि लूनकीटो साल 2017 तक शेरनियों और बच्चों के बड़े झुंड का नेतृत्व करता था. उसका राज कई किलोमीटर तक फैला हुआ था. लेकिन समय के साथ जब उसकी ताकत घटने लगी, तो झुंड ने उसे छोड़ दिया. शेरनियां नए और युवा शेर के साथ रहने लगीं. मजबूर होकर लूनकीटो अकेला शिकार करने लगा. बूढ़े शेर के लिए जंगली जानवरों का शिकार आसान नहीं था, इसलिए उसने बाड़ों में बंद मवेशियों को निशाना बनाना शुरू किया. लेकिन यही उसका आखिरी फैसला साबित हुआ. जंगल का राजा अपने आखिरी दिनों में इंसानों के बीच आया और वहीं अपनी जिंदगी हार गया.