खूंखार मगरमच्छ की ये अनोखी बातें उड़ा देंगी होश, जानें इस शिकारी की खासियत

Crocodile Interesting Fact: मगरमच्छ धरती पर सबसे पुराने और खूंखार जानवरों में से एक है. आज हम आपको मगरमच्छ से जुड़े अनोखे और रोचक तथ्य बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 17, 2025, 10:27 AM IST
खूंखार मगरमच्छ की ये अनोखी बातें उड़ा देंगी होश, जानें इस शिकारी की खासियत

Crocodile Interesting Fact: मगरमच्छ धरती पर सबसे पूराने खूंखार जानवरों में से एक है. मगरमच्छ 250 मिलियन साल पुराने बताए जाते हैं. ये एक कुशल और खूंखार शिकारी है जो पानी के किनारे घात लगाकर रहता है और चलाकी से अपने शिकार पर हमला करता है. मगरमच्छ की एक और खास बात है कि ये पानी में बहुत देर तक बिना सांस लिए छिपकर रह सकते हैं. मगरमच्छ अपने मजबूत जबड़े से अपने शिकार को पानी में खींच लेते हैं और डुबो देते हैं.

सबसे बड़ा मगरमच्छ कौन सा है?
मगरमच्छ दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक है. इसको पानी का दैत्य भी कहा जाता है. दुनियाभर में मगरमच्छ की कई प्रजातियां पाई जाती हैं. इनमें से सबसे बड़ी प्रजाति 'सॉल्टवॉटर क्रोकोडाइल' है और सबसे छोटा 'डवार्क' है. 'सॉल्टवॉटर मगरमच्छ' की बात करें तो ये 7 मीटर लंबा और 1000 किलो तक वजनी हो सकता है. इसकी विशेषताओं में से एक है सूंघने और सुनने की क्षमता. इनके सुनने और सूंघने की क्षमता काफी तेज होती है. 
यह भी पढ़ें: इन जानवरों के पास होता है अनोखा 'डिफेंस सिस्टम'! खतरा महसूस होते ही बन जाते हैं मजबूत गेंद

 

बाइट फोर्स
मगरमच्छ के मजबूत जबड़े से बचना लगभग नामुमकिन होता है. इसकी 'बाइट फोर्स' दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती है. एक बार ये अपने शिकार को जबड़े में कस लेता है तो वहां से निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है. मगरमच्छ शिकार को पकड़कर मजबूत जबड़े से तेजी से घुमाता है ताकि शिकार का मांस फट जाए. ये मगरमच्छ के शिकार करने का अनोखा तरीका है.
यह भी पढ़ें: कपल को झाड़ियों में मिला रहस्य्मयी नीला अंडा, फिर 50 दिन के बाद मिला बड़ा सरप्राइज

मादा करती है अंडों की रक्षा
मादा मगरमच्छ ही अपने अंडों की देखभाल करती है. अंडों की देखभाल और बच्चों को पालने में अहम भूमिका निभाती है. मादा मगरमच्छ घोंसले में अंडे देती है और शिकारियों से बचाने के लिए घोंसले की रक्षा करती है. इतना ही नहीं, जब बच्चे अंडे से बाहर आ जाते हैं. तो उनको अपने मुंह में सावधानी से पकड़ती है और पानी या सुरक्षित स्थान पर ले जाती है. 2023 की सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों ने ये पाया कि मादा मगरमच्छ बिना नर के भी बच्चे पैदा कर सकती है. मगरमच्छ की खाल के लिए इसका शिकार किया जाता है. मगरमच्छ धरती पर 24 करोड़ सालों से मौजूद हैं. इन्हें 'लिविंग फॉसिल' कहा जाता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

