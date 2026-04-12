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Hindi Newsजरा हटकेइंसान नहीं, 32 दिमाग वाला शैतान! दुनिया का वो इकलौता जीव, जिसके हैं 10 आंखें और 300 दांत

इंसान नहीं, 32 दिमाग वाला शैतान! दुनिया का वो इकलौता जीव, जिसके हैं 10 आंखें और 300 दांत

जोंक एक अनोखा जीव है, जिसके शरीर में 32 दिमाग, 10 आंखें और करीब 300 दांत होते हैं. यह बिना दर्द के खून चूसती है और खास केमिकल छोड़ती है. दिलचस्प बात यह है कि जोंक का उपयोग आज भी चिकित्सा में किया जाता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 12, 2026, 11:49 AM IST
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दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जिनके बारे में सुनकर ही हैरानी होती है, लेकिन एक ऐसा भी जीव है जिसे सुनकर लोग उसे ‘शैतान’ तक कह देते हैं. 32 दिमाग, 10 आंखें और 300 दांत ये किसी फिल्मी किरदार की कहानी नहीं, बल्कि एक असली जीव की सच्चाई है. पहली नजर में साधारण दिखने वाला यह जीव अपने अंदर इतने अनोखे रहस्य छुपाए बैठा है कि वैज्ञानिक भी इसे खास मानते हैं. यह जीव है जोंक, जो न सिर्फ अपने शिकार को बिना दर्द के काटती है, बल्कि सदियों से चिकित्सा में भी काम आती रही है. आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी.

क्या सच में इसके पास 32 दिमाग होते हैं?

जोंक के शरीर की सबसे चौंकाने वाली बात उसके ‘32 दिमाग’ माने जाते हैं. दरअसल, इसके शरीर में 32 गैन्ग्लिया होते हैं, जो छोटे-छोटे नर्व सेंटर हैं और दिमाग की तरह काम करते हैं. जोंक का शरीर 32 हिस्सों में बंटा होता है और हर हिस्से में एक गैन्ग्लिया मौजूद रहता है. यही कारण है कि इसका हर भाग अपने स्तर पर काम कर सकता है. यह खासियत इसे अन्य जीवों से अलग बनाती है और इसे बेहद अनोखा जीव साबित करती है.

300 दांत कैसे बनाते हैं इसे खतरनाक?

जोंक के मुंह की बनावट भी काफी हैरान करने वाली होती है. इसके मुंह में तीन जबड़े होते हैं और हर जबड़े में करीब 100 छोटे-छोटे दांत होते हैं, यानी कुल मिलाकर लगभग 300 दांत. इन तेज और बारीक दांतों की मदद से यह आसानी से त्वचा को काट सकती है. जब यह काटती है, तो निशान अक्सर अंग्रेजी के ‘Y’ अक्षर जैसा दिखता है. इसके दांत इतने धारदार होते हैं कि शिकार को काटना इसके लिए बेहद आसान हो जाता है.

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10 आंखें होने के बावजूद यह क्या देख पाती है?

जोंक के सिर पर पांच जोड़ी यानी कुल 10 आंखें होती हैं, जिन्हें ओसेली कहा जाता है. हालांकि ये आंखें इंसानों की तरह साफ नहीं देख पातीं, लेकिन ये रोशनी और अंधेरे में फर्क करने में मदद करती हैं. इससे जोंक अपने आसपास के माहौल को समझ पाती है और हलचल का अंदाजा लगा लेती है. यह क्षमता उसे शिकार ढूंढने और खुद को सुरक्षित रखने में मदद करती है.

काटने पर दर्द क्यों नहीं होता?

जोंक का काटने का तरीका भी बेहद खास होता है. जब यह त्वचा से चिपककर खून चूसती है, तो एक खास तरह का केमिकल छोड़ती है. इस केमिकल में एनेस्थेटिक गुण होते हैं, जो दर्द को महसूस नहीं होने देते. यही वजह है कि जोंक के काटने का पता तुरंत नहीं चलता. इसके साथ ही यह खून को जमने से भी रोकता है, जिससे यह आसानी से अपना काम पूरा कर लेती है.

क्या आज भी इलाज में होती है जोंक का इस्तेमाल?

जोंक सिर्फ डरावना जीव ही नहीं, बल्कि चिकित्सा के लिए भी उपयोगी रही है. पुराने समय में लीच थेरेपी का इस्तेमाल शरीर से खराब खून निकालने के लिए किया जाता था. आज भी कुछ आधुनिक मेडिकल प्रक्रियाओं, खासकर माइक्रोसर्जरी में जोंक का सीमित उपयोग होता है. यह ब्लड सर्कुलेशन को संतुलित करने में मदद करती है. इस तरह यह रहस्यमयी जीव विज्ञान और चिकित्सा दोनों में अहम भूमिका निभाता है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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