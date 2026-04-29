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Hindi Newsजरा हटकेदिखने में मासूम असल में जानलेवा: शेर-चीता भी पीछे खींच लेते हैं कदम, आजतक काबू नहीं कर पाया इंसान!

दिखने में मासूम असल में जानलेवा: शेर-चीता भी पीछे खींच लेते हैं कदम, आजतक काबू नहीं कर पाया इंसान!

Interesting Facts About Zebra: आपने बचपन में स्कूल की किताबों में Z से Zebra जरूर पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि काले-सफेद धारियों वाला ये खूबसूरत जानवर बेहद खतरनाक होता है. यदि कोई शिकारी जेब्रा पर हमला करता है तो ये अपनी ताकतवर लात से पलटवार करता है. इसकी किक इतनी खतरनाक होती है कि शेर जैसा जानवर को भी गंभीर चोट पहुंच सकती है.

 

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Apr 29, 2026, 08:23 PM IST
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फोटो क्रेडिट: pinterest
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जो जेब्रा देखने में खूबसूरत, फिट और आकर्षक नजर आता है. काली सफेद धारियों से सजा जेब्रा ऐसा लगता है जैसे को पेंटिंग हो. देखने में ये काफी मासूम और सीधा शांत महसूस होता है, लेकिन जब आप इसकी असल दुनिया में झांकते हो तो पिक्चर पूरी तरह बदल जाती है. ये जानवर जितना खूबसूरत लगता है, उतना ही खतरनाक भी है. जेब्रा कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं शेर और चीता जैसे खूंखार शिकारी भी आसानी से जेब्रा पर हमला नहीं करते. जेब्रा की किक बहुत ताकतवर होती है जो शिकारी को गंभीर चोट पहुंचा सकती है. ये देखने में भले ही मासूम प्राणी लगे, लेकिन ये अफ्रीका के सबसे जिद्दी और खतरनाक जानवरों में से एक है.

जेब्रा अफ्रीकी सवाना और बड़े घास के मैदानों में रहते हैं. जेब्रा की तीन मुख्य प्रजातियां हैं.  प्लेन्स, माउंटेन और ग्रेवी जेब्रा. इस में सबसे कॉमन प्लेन्स जेब्रा है. इंसान ने हजारों साल पहले घोड़े को काबू कर पालतू बना लिया, लेकिन जेब्रा को कोई काबू नहीं कर पाया. इसके पीछे जेब्रा का स्वतंत्र और आक्रामक स्वभाव है.

आसान नहीं शिकार बनाना

जेब्रा पर हमला करना और उसे शिकार बनाना किसी भी शिकारी के लिए आसान नहीं होता. जेब्रा का शरीर काफी फुर्तीला और मजबूत होता है. इसके अलावा ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है. जब शेर जेब्रा को शिकार बनाने के लिए हमला करता है तो ये जोरदार पलटवार करता है. जेब्रा जोरदार किक मारता है. इसकी किक में इतनी ताकत होती है कि ये शेर की खोपड़ी तोड़ सकता है. कई बार शेर जेब्रा को शिकार बनाने के लिए खुद ही घायल हो जाता है. चीता भी जेब्रा पर हमला करने से बचता है क्योंकि जेब्रा की रफ्तार और मजबूत शरीर चीते के लिए बढ़ी चुनौती बन जाता है.

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अलग होता है सबका पैटर्न

आपको जानकर हैरानी होगी कि जेब्रा के शरीर पर बने सफेद और काले पैटर्न काफी यूनिक होते हैं. ये उतने ही यूनिक होते हैं जितना यूनिक फिंगरप्रिंट होता है. हर जेब्रा का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है. जेब्रा का ये यूनिक पैटर्न शिकारी के लिए ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा करता है. जब जेब्रा झुंड में एक साथ दौड़ते हैं तो शिकारी कन्फ्यूज हो जाता है कि पहले जानवर कहां से शुरू होता है और दूसरा जानवर कहां खत्म हो रहा है. इससे शिकारी को जेब्रा के साइज का अंदाजा लगाने में मुश्किल होती है.

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गुलाम नहीं है ये जानवर

जिस तरह इंसान ने घोड़े को काबू कर पालतू बना लिया. उस तरह जेब्रा को आज तक पालतू नहीं बनाया जा सका. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये आजाद ख्यालो वाला जानवर है. ये किसी के अधीन या बंदिशों में नहीं रहता. जब कोई इसे काबू करने की कोशिश करता है तो ये जोरदार विरोध करता है और कई बार ये इंसानों पर हमला भी कर चुका है. कुछ जगहों पर जेब्रा और घोड़े के क्रॉस ब्रिडिंग की कोशिश की गई लेकिन सफलता नहीं मिली.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर मीडिया रिपोर्ट और सामान्य जानकारी के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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