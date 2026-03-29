Interesting Facts: अनार तो फारसी शब्द है, फिर हिंदी में इसे क्या कहते हैं? 99% भारतीय आज भी हैं अनजान; भगवान राम से है कनेक्शन

हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह से शाम तक हजारों शब्द बोलते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनमें से कितने शब्द वाकई हमारी अपनी भाषा के हैं? कई बार हम जिन शब्दों को शुद्ध हिंदी मानकर गर्व से इस्तेमाल करते हैं, वे दरअसल सात समंदर पार या पड़ोसी देशों की सीमाओं से चलकर हम तक पहुंचे हैं. ऐसा ही एक दिलचस्प उदाहरण है 'अनार'. लाल रसीले दानों वाला यह फल हर घर में पसंद किया जाता है, लेकिन इसका नाम हमारी डिक्शनरी का नहीं है. चलिए, आज भाषा के इस सफर पर चलते हैं और जानते हैं अनार की उस पहचान को, जिसे वक्त की धूल ने कहीं छुपा दिया है.

ज़्यादातर भारतीयों को आज तक यही लगता है कि 'अनार' एक शुद्ध हिंदी शब्द है. लेकिन हकीकत यह है कि यह शब्द फारसी भाषा से लिया गया है. भारत की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी इस सच से अनजान है. हम अपनी आम बोलचाल में इसे इतनी सहजता से इस्तेमाल करते हैं कि कभी इसके मूल को जानने की कोशिश ही नहीं की. हालांकि कुछ विद्वान और भाषा प्रेमी इसके भारतीय नाम से वाकिफ हो सकते हैं, मगर आम जनता के लिए अनार की शुद्ध हिंदी आज भी एक पहेली बनी हुई है. यह जानना वाकई हैरान करने वाला है कि जिस फल को हम अपना मानते हैं, उसका नाम विदेशी है.

हिंदी में अनार को क्या कहते हैं?

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लाल रंग का यह फल, जिसे आमतौर पर ‘अनार’ के नाम से जाना जाता है, असल में फारसी (Persian) मूल का है. लेकिन जब हम इसे गूगल, चैटजीपीटी या अन्य AI में सर्च करें, तो परिणाम में हमेशा इसे अनार ही नाम मिला. जबकि इसका संस्कृत नाम ‘दाड़िम’ है. अलग-अलग भाषाओं में इसके अलग नाम भी हैं. जैसे, मराठी में इसे ‘डालिंब’, तमिल में ‘मथुलई’, तेलुगु में ‘दानिम्मा’, बंगाली में ‘डालिम’ और मलयालम में ‘माथलम’ कहा जाता है. माना जाता है कि सबसे पहले रोमनों ने इस फल की खोज की थी.

अनार नाम आखिर पड़ा कैसे

सवाल उठता है कि अगर इसका नाम दाड़िम था, तो यह 'अनार' कैसे बन गया? दरअसल, इसका सीधा संबंध भारत के इतिहास और मुगल काल से है. उस दौर में फारसी भाषा का भारत में गहरा प्रभाव था. फारसी में लाल दानों वाले इस फल को 'अनार' कहा जाता था. जैसे-जैसे फारसी संस्कृति और शासन का विस्तार हुआ, वैसे-वैसे वहां के शब्द हमारी स्थानीय बोलियों, उर्दू और फिर आधुनिक हिंदी में घुलते-मिलते चले गए. 'अनार' शब्द इतना प्रचलित और बोलने में आसान हो गया कि इसने हमारे प्राचीन 'दाड़िम' शब्द को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया. आज स्थिति यह है कि हम विदेशी नाम को ही अपना मान बैठे हैं.

कुछ पुरानी कथाओं और लोककथाओं में कहा गया है कि भगवान राम जब वनवास में थे, तब उन्होंने कई बार जंगल के फल और प्राकृतिक चीज़ों का सेवन किया. उनमें अनार का उल्लेख भी मिलता है, जो उनके स्वास्थ्य और ऊर्जा का प्रतीक माना गया.

डिस्क्लेमर: यह खबर सोशल मीडिया के आधार पर बनाई गई है. जी न्यूज इसकी प्रमाणिकता और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है.