क्या आप जानते हैं किंग कोबरा को क्यों माना जाता है सांपों का राजा? वजह जानकर आप भी कहेंगे OMG!

Why Cobra Is Called King: सांप जहां भी दिख जाए वहां से लोग नौ दौ ग्याहरा हो जाते हैं. लोगों को काफी ज्यादा डर लगने लग जाता है. लोगों के पसीने छुटने लग जाते हैं. सांप का नाम सुनते ही सबसे पहले नाम कोबरा का नाम जेहन में आता है. इसे सांपों का राजा कहा जाता है. ये काफी ज्यादा खतरनाक साबित होता है. लोगों को इसके नाम से ही काफी ज्यादा डर लगने लगता है. लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है आखिर किंग कोबरा को क्यों माना जाता है सांपों का राजा? आपको बता दें अगर आप इसकी वजह जान गए, तो आप भी कहेंगे अच्छा ये तो पता ही नहीं था, आइए आपको बताते हैं किंग कोबरा को क्यों माना जाता है सांपों का राजा? इसकी बड़ी वजह आपको भी जान जानी चाहिए.



किंग कोबरा को क्यों माना जाता है सांपों का राजा?



किंग कोबरा को दुनिया का सबसे ज्यादा जहरीला सांप जाता है और ये बेहद ही खतरनाक भी होता है. आपको बता दें ये हमेशा झाड़ियों में ही छिपे रहते हैं. अगर इन सांपों को गुस्सा आ जाए, तो ये बेहद ही खतरनाक भी साबित हो सकते हैं. कोबरा को भारत में पूजा जाता है.



आपको बता दें ये बाकी सारे सांपों से काफी ज्यादा अलग होता है. : कोबरा एक बड़ा सांप होता है. छोटे सांपों को भी निगल कर खा सकते हैं. आपको इनके बारे में एक खास बात बता दें की ये रणनीति में बहुत माहिर होती है, इनकी यही विशेषता को देखते हुए ही इनको सांपों का राजा कहते हैं. ये अपना शिकार काफी ज्यादा दिमाग के साथ करते हैं. ये बाकी सारे सांपों से लगभग 330 फीट तक देख सकते हैं. आपको बता दें अगर ये काट लें तो पलभल में ही इंसान की मौत हो सकती है.



