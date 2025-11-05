जलेबी है या जादू? स्वाद में लाजवाब ये मिठाई कैसे बनी भारतीयों की फेवरेट, जानें इसका इतिहास

जलेबी भारत की नहीं बल्कि फारस की सौगात है, जो ‘जलाबिया’ नाम से आई थी. वक्त के साथ इसने भारतीय स्वाद में खुद को इस तरह मिलाया कि अब हर त्यौहार, शादी और नाश्ते की थाली में इसका होना परंपरा बन गया है.
भारतीयों की थाली में मिठाई को हमेशा से खास जगह मिली है. इन्हीं में से एक है जलेबी, जो मीठी, रसीली और करारी होती है. इसका नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है. लेकिन कम लोग जानते हैं कि जलेबी भारत की नहीं, बल्कि विदेशी संस्कृति की सौगात है. वक्त के साथ इसने भारतीय स्वाद में खुद को इस तरह मिला लिया कि अब यह हर त्यौहार और हर मौके की जान बन गई है. चाहे सुबह दही-जलेबी हो या शादी की मिठाई, इसका क्रेज कभी कम नहीं होता.
चाशनी में डूबी स्वाद की कहानी
गरमा-गरम जलेबी को तलकर जब चाशनी में डुबोया जाता है, तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. इसे दही या रबड़ी के साथ खाने का मजा ही कुछ और होता है. इसका आकार जितना घुमावदार है, इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है. ऐसा कहा जाता है कि फारसी और तुर्की व्यापारियों के जरिए यह भारत पहुंची. इसके बाद भारतीय मिठाइयों में इसने अपनी अलग पहचान बना ली. अब तो सुबह के नाश्ते में जलेबी-दही कई जगहों पर एक परंपरा बन चुकी है.
‘जलाबिया’ से ‘जलेबी’ बनने तक का सफर
इतिहास के मुताबिक जलेबी का असली नाम ‘जलाबिया’ था, जो अरबी भाषा का शब्द है. इसका मतलब होता है कि चाशनी में भीगी हुई मिठाई. 13वीं सदी में मुहम्मद-बिन-हसन-अल बगदादी ने अपनी किताब अल-तबीख में इस व्यंजन का ज़िक्र किया था. माना जाता है कि जब फारसी व्यापारी भारत आए, तो वे इसे अपने साथ लाए. भारतीयों ने इसमें देसी स्वाद और तड़का मिलाया और देखते ही देखते यह देशभर में मशहूर हो गई. आज हर राज्य में इसका अलग नाम और स्वाद देखने को मिलता है.
हर राज्य में अलग नाम और अंदाज
भारत में जलेबी के कई रूप देखने को मिलते हैं. बंगाल में इसे चनार जिल्पी, महाराष्ट्र में जिलबी, और उत्तर भारत में जलेबी कहा जाता है. इसके स्वाद और रंग में भले फर्क हो, लेकिन इसे लेकर लोगों का प्यार हर जगह एक जैसा है. त्योहारों, शादियों और सुबह की चाय के साथ जलेबी एक आम व्यंजन बन चुकी है. यही वजह है कि यह विदेशी मिठाई अब पूरी तरह भारतीय पहचान में ढल चुकी है.
घर पर बनाएं रसीली जलेबी
बाजार की जलेबी का स्वाद तो लाजवाब होता ही है, लेकिन घर पर बनी जलेबी का मजा अलग ही है. इसके लिए मैदा, कॉर्न फ्लोर, बेकिंग सोडा, दही और हल्का पीला रंग मिलाकर घोल तैयार करें. फिर चीनी, पानी और इलायची से चाशनी बनाएं. तेल गर्म करके सूती कपड़े में मिश्रण भरें और गोल-गोल आकार में डालें. जब जलेबी सुनहरी हो जाए, तो उसे चाशनी में डुबोएं. कुछ देर बाद निकालें और दही या रबड़ी के साथ परोसें. बस, तैयार है आपकी घर की बनी देसी ‘जलाबिया’, जिसे अब सब प्यार से जलेबी कहते हैं.