Interesting News: 3 प्रेमिकाओं के साथ 15 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहा था युवक, अब जाकर रचाई शादी

Interesting News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के समरथ मौर्य पिछले 15 वर्षों से अपनी 3 प्रेमिकाओं के साथ लिव इन रिलेशनशिप (Live in Relation) में रह रहे थे. अब जाकर उन्होंने तीनों से शादी रचा ली है. जिसमें उनके 6 बच्चे भी शामिल हुए.