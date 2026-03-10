पहले ही दिन इंटर्न की छुट्टी! ऑफिस पहुंचते ही ऐसी गलती कर दी कि कंपनी ने तुरंत दिखा दिया बाहर का रास्ता

आज के समय में इंटर्नशिप को करियर की पहली सीढ़ी माना जाता है. छात्र उम्मीद करते हैं कि यहां उन्हें सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. लेकिन कई बार यह अनुभव उम्मीद से बिल्कुल उल्टा निकल आता है. चीन से सामने आई एक घटना ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. यहां एक छात्र को उसकी इंटर्नशिप के पहले ही दिन नौकरी से निकाल दिया गया. वजह इतनी अजीब थी कि लोगों को यकीन ही नहीं हुआ. दरअसल, छात्र ने ऑफिस समय खत्म होने के बाद दोबारा काम पर लौटने से मना कर दिया था. इसके बाद कंपनी ने उसे तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दिया.

ऑफिस से घर पहुंचते ही आया चौंकाने वाला फोन

रिपोर्ट के मुताबिक, एक छात्र ने ‘अल्फा टेस्ट’ नाम की कोचिंग फर्म में बतौर इंटर्न काम शुरू किया था. पहले दिन वह खुद को साबित करने के लिए देर तक ऑफिस में रुका और शाम करीब 6:30 बजे तक अपना काम पूरा किया. इसके बाद वह घर के लिए निकल गया. लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचने वाला था, ऑफिस से एक सीनियर का फोन आ गया. सीनियर ने उसे तुरंत वापस दफ्तर आने के लिए कहा. जब इंटर्न ने वजह पूछी तो कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया. छात्र ने कहा कि वह अब वापस नहीं आ सकता. यह सुनते ही उसे फोन पर ही बता दिया गया कि अगले दिन से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है.

कंपनी का जवाब सुनकर लोग रह गए हैरान

मामला यहीं खत्म नहीं हुआ. जब छात्र ने कंपनी से इस फैसले के बारे में पूछा तो उसे जो जवाब मिला, उसने लोगों को और हैरान कर दिया. कंपनी की तरफ से कहा गया कि उनका फोकस सिर्फ काम और मुनाफे पर है, कर्मचारियों के निजी समय पर नहीं. अगर उनकी सोच मेल नहीं खाती तो छात्र कहीं और इंटर्नशिप ढूंढ सकता है. इस जवाब ने सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़का दिया. कई यूजर्स ने कहा कि इंटर्नशिप का मकसद छात्रों को सिखाना होता है, न कि उनसे 24 घंटे काम करवाना.

कम सैलरी और ज्यादा काम का आरोप

छात्र ने अपनी पोस्ट में इंटर्नशिप की सैलरी को लेकर भी खुलासा किया. उसके मुताबिक उसे रोजाना सिर्फ 200 RMB यानी करीब 2600 रुपये दिए जा रहे थे. अगर घंटों के हिसाब से देखा जाए तो यह करीब 2.50 डॉलर प्रति घंटे से भी कम पड़ता है. छात्र का कहना था कि इतनी कम सैलरी के बावजूद कंपनी उससे हर समय उपलब्ध रहने की उम्मीद कर रही थी. यही वजह थी कि उसने ऑफिस समय के बाद वापस आने से इनकार कर दिया. यह कहानी सामने आने के बाद कई लोगों ने कहा कि कई कंपनियां इंटर्नशिप के नाम पर छात्रों से सस्ता श्रम करवा रही हैं.

सोशल मीडिया पर भड़के लोग

जैसे ही यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों ने कंपनी की जमकर आलोचना शुरू कर दी. कई यूजर्स ने लिखा कि इंटर्नशिप सीखने का मौका होती है, न कि कर्मचारियों को गुलाम बनाने का जरिया. एक यूजर ने सलाह दी कि छात्र को इस मामले की शिकायत अपने कॉलेज से करनी चाहिए ताकि भविष्य में अन्य छात्रों को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए. यह मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या इंटर्नशिप सच में सीखने का मौका है या फिर सस्ते मजदूरों का नया तरीका बनती जा रही है.