/WhatsApp Chat Viral: बॉस को चुभ गई इंटर्न की ये कड़वी बात, सैलरी बढ़ाने के चक्कर में हाथ से धो बैठा नौकरी!

Intern WhatsApp Chat Viral: कॉर्पोरेट दुनिया के अपने ही कायदे-कानून होते हैं. यहां कब किसकी नौकरी चली जाए और कब किसकी किस्मत चमक जाए, कोई नहीं जानता. लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसा अजीबोगरीब मामला वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हैरान है. एक मासूम इंटर्न को सिर्फ इसलिए अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया क्योंकि उसने अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने की मांग की थी. लेकिन बात सिर्फ सैलरी मांगने की नहीं थी, बल्कि जिस अंदाज में उसने वॉट्सऐप पर मैसेज किया, उसने बॉस के ईगो को हर्ट कर दिया. इसके बाद बॉस ने बिना देर किए उसे नौकरी से निकाल बाहर किया.
दरअसल, यह पूरी कहानी सोशल मीडिया पर एक वायरल स्क्रीनशॉट के बाद सामने आई. इस इंटर्न ने अपनी कम सैलरी से परेशान होकर अपने बॉस को एक वॉट्सऐप मैसेज भेजा. मैसेज में उसने लिखा कि जो काम उसे दिया जा रहा है, उसके हिसाब से उसे बहुत कम पैसे मिल रहे हैं. उसने लिखा, "सर, मुझे लगता है कि मेरे काम के बदले मुझे सही पैसे नहीं मिल रहे हैं. मैं यहां काम सीखने और कमाने आया हूं, मैं कोई भीख नहीं मांगना चाहता." बस, यही 'भीख' शब्द बॉस के दिल पर जाकर लग गया.
बॉस का आया खौफनाक रिप्लाई
जैसे ही बॉस ने यह मैसेज पढ़ा, उनका पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उन्होंने इस मैसेज को एक गंभीर बदतमीजी माना. बॉस ने तुरंत रिप्लाई करते हुए लिखा, "तुम्हारा यह लहजा बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है. अगर तुम्हें लगता है कि तुम यहां भीख मांग रहे हो, तो तुम्हें यहां रुकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. तुम्हारी इंटर्नशिप इसी वक्त खत्म की जाती है." इसके बाद इंटर्न को कंपनी के ग्रुप्स से भी बाहर कर दिया गया. इंटर्न अपनी सैलरी बढ़वाने चला था लेकिन अपनी बची-कुची नौकरी भी गंवा बैठा.
इंटरनेट पर छिड़ गई बहस
जब यह चैट सोशल मीडिया पर आई, तो इंटरनेट दो धड़ों में बंट गया. एक तरफ वो लोग हैं जो पूरी तरह से इंटर्न के सपोर्ट में खड़े हैं. उनका कहना है कि इंटर्न ने कुछ गलत नहीं कहा. आज के समय में कंपनियों में इंटर्न का शोषण किया जाता है और उन्हें नाममात्र के पैसे दिए जाते हैं. ऐसे में अगर किसी ने अपने आत्मसम्मान के लिए 'भीख' शब्द का इस्तेमाल कर दिया, तो इसमें नौकरी से निकालने जैसी कोई बड़ी बात नहीं थी. लोगों ने बॉस के ईगो को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया.
वहीं दूसरी तरफ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बॉस के फैसले को सही ठहरा रहे हैं. उनका मानना है कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस तरह की अनप्रोफेशनल भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते. सैलरी बढ़ाने या काम की बात करने का एक तय तरीका और ईमेल फॉर्मेट होता है. वॉट्सऐप पर इस तरह की भाषा लिखना वाकई में अनुशासनहीनता के दायरे में आता है.