बीमार इंटर्न को मैनेजर ने सिखाया 'परफॉरमेंस' का पाठ! वायरल चैट देख लोग बोले- ऐसे ऑफिस से तुरंत इस्तीफा दो…

Office Toxic Workplace: बीमार होने पर छुट्टी मांगने वाले एक इंटर्न को उसके मैनेजर का ऐसा जवाब मिला, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी. मैसेज को लोग छुपी हुई धमकी और पावर के गलत इस्तेमाल से जोड़कर देख रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 05, 2026, 08:30 AM IST
Intern Sick Leave: एक युवा इंटर्न ने जब बीमार होने की वजह से एक दिन की छुट्टी मांगी, तो उसे अंदाजा नहीं था कि उसका यह मैसेज इंटरनेट पर बहस का विषय बन जाएगा. उसने रात को अपने मैनेजर को बताया कि वह अगले दिन ऑफिस नहीं आ पाएगा. जवाब में मैनेजर ने छुट्टी तो मंजूर की, लेकिन साथ ही उसके परफॉर्मेंस और फाइनल असेसमेंट की बात जोड़ दी, जिससे मामला बिगड़ गया.

मैनेजर ने ऐसा क्या लिखा था?

मैसेज में मैनेजर ने यह याद दिलाया कि इंटर्न का फाइनल सर्टिफिकेट और रिपोर्ट सीनियर लीडरशिप के पास जाएगी और उसमें उसकी कथित असंगत परफॉर्मेंस का जिक्र होगा. बीमारी से जुड़ी छुट्टी के साथ यह बात जोड़ना इंटर्न को बेवजह का दबाव और डर लगा, जैसे उसे चेतावनी दी जा रही हो. 21 साल का यह इंटर्न भारतीय हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम कर रहा था और पहले से ही शारीरिक थकान महसूस कर रहा था. ऐसे समय में मैनेजर का यह लहजा सहानुभूति से ज्यादा धमकी जैसा लगा. उसे लगा कि एक साधारण ‘आराम करो और मेडिकल सर्टिफिकेट भेज दो’ कहना काफी था.

क्या पहले भी ऐसा व्यवहार हुआ था?

इंटर्न ने बताया कि एक दिन पहले ही वही मैनेजर आपसी सम्मान और मार्गदर्शन पर मोटिवेशनल बात कर रहे थे. लेकिन असल काम के दौरान वही लोग उसकी बातों को काटते और उसके स्पष्टीकरण को हल्के में लेते थे. यह दोहरा रवैया उसे और ज्यादा असहज करने लगा. इंटर्न को शक हुआ कि कहीं यह मैसेज उसे डराने या भविष्य में उसे निकालने का बहाना बनाने के लिए तो नहीं लिखा गया. वह यह समझ नहीं पा रहा था कि वह ज्यादा सोच रहा है या सच में उसके साथ गलत हो रहा है.

रेडिट पर लोगों ने क्या कहा?

जब उसने यह चैट रेडिट पर शेयर की तो ज्यादातर लोगों ने उसका समर्थन किया. यूजर्स ने कहा कि मैनेजर का लहजा पैसिव-अग्रेसिव और डराने वाला है. कई लोगों ने अपने इंटर्नशिप अनुभव शेयर किए और बताया कि सीनियर लीडरशिप आमतौर पर इंटर्न की इतनी बारीकी से निगरानी नहीं करती. रेडिट यूजर्स के मुताबिक, कई मैनेजर अपनी सीमित ताकत दिखाने के लिए ऐसे मैसेज भेजते हैं ताकि सामने वाला डर जाए. लोगों ने इंटर्न को सलाह दी कि वह इसे दिल पर न ले और अपने काम पर ध्यान दे.

