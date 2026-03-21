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Hindi Newsजरा हटकेInternational Forest Day 2026: जहां कुछ भी नहीं उगता था, आज वहां बसती हैं सैकड़ों प्रजातियां; जानें कैसे हुआ ये कमाल

International Forest Day 2026: जहां कुछ भी नहीं उगता था, आज वहां बसती हैं सैकड़ों प्रजातियां; जानें कैसे हुआ ये कमाल

International Forest Day 2026: यह कहानी दिखाती है कि बंजर जमीन भी सही प्रयासों से हरी-भरी हो सकती है. आक्रामक पौधों को हटाकर स्थानीय प्रजातियां लगाई गईं, जिससे सैकड़ों जीव-जंतुओं का घर बना. यह पर्यावरण संरक्षण की मिसाल है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 21, 2026, 07:39 AM IST
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International Forest Day 2026: जहां कुछ भी नहीं उगता था, आज वहां बसती हैं सैकड़ों प्रजातियां; जानें कैसे हुआ ये कमाल

अक्सर हम सोचते हैं कि जहां सिर्फ पत्थर, रेत और सूखी जमीन हो, वहां जिंदगी पनप ही नहीं सकती. लेकिन क्या हो अगर वही जगह कुछ सालों में सैकड़ों जीव-जंतुओं और पेड़-पौधों का घर बन जाए? इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे के मौके पर एक ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी सामने आई है, जो बताती है कि प्रकृति को अगर थोड़ा समय, सही दिशा और मेहनत मिले तो वह खुद को फिर से जिंदा कर सकती है. यह कहानी सिर्फ एक पार्क की नहीं, बल्कि उम्मीद, धैर्य और इंसानी प्रयास की मिसाल है.

क्या सच में बंजर जमीन पर लौट आई हरियाली?

करीब 20 साल पहले यह इलाका पूरी तरह बंजर और खराब हो चुका था. यहां विदेशी पौधे Prosopis juliflora ने कब्जा कर लिया था, जिससे स्थानीय वनस्पतियां खत्म हो गई थीं और जैव विविधता लगभग शून्य हो गई थी. जमीन ने अपनी पहचान खो दी थी और यहां जीवन के कोई खास संकेत नहीं थे. लेकिन समय के साथ यह कहानी पूरी तरह बदल गई. आज यही इलाका सैकड़ों प्रजातियों का घर बन चुका है, जहां 200 से ज्यादा पौधे, 220 से अधिक पक्षी और कई तरह के जानवर और तितलियां पाई जाती हैं. यह बदलाव दिखाता है कि प्रकृति में खुद को फिर से जीवित करने की अद्भुत क्षमता होती है.

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कैसे शुरू हुआ इस बदलाव का सफर?

इस परिवर्तन की शुरुआत साल 2006 में हुई, जब इस क्षेत्र को फिर से जीवित करने का काम शुरू किया गया. सबसे पहले आक्रामक पौधों को हटाया गया और उनकी जगह स्थानीय प्रजातियों को लगाया गया, जो इस इलाके की जलवायु के अनुकूल थीं. इस बड़े प्रोजेक्ट को सोमिल डागा और उनकी टीम ने मिलकर आगे बढ़ाया. लगातार मेहनत, रिसर्च और धैर्य के साथ उन्होंने इस सूखी जमीन को धीरे-धीरे हरा-भरा बना दिया. यहां पौधे चट्टानों की दरारों में भी उगने लगे, ठीक वैसे ही जैसे रेगिस्तान में जीवन पनपता है. हर मौसम के साथ यहां का नजारा बदलता है और खासकर मानसून में यह इलाका रंगों से भर उठता है.

क्या यह सिर्फ घूमने की जगह है या कुछ और भी?

आज यह जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि एक सीख देने वाली जगह बन चुकी है. यहां आने वाले लोग सिर्फ घूमते नहीं, बल्कि प्रकृति को समझते भी हैं. गाइडेड वॉक के जरिए पर्यटकों को बताया जाता है कि किस तरह पेड़-पौधे, पक्षी और चट्टानें एक-दूसरे से जुड़े होते हैं. यहां से शहर का खूबसूरत नजारा भी देखने को मिलता है, जहां इतिहास और प्रकृति एक साथ नजर आते हैं. यह प्रोजेक्ट यह भी दिखाता है कि अगर सही सोच और मेहनत हो, तो पर्यावरण संरक्षण और विकास साथ-साथ चल सकते हैं. यह युवाओं को भी प्रेरित करता है कि वे जमीन से जुड़े कामों में योगदान दें.

क्यों जरूरी है ऐसी कहानियों को समझना?

आज जब शहर तेजी से बढ़ रहे हैं और प्रकृति पर दबाव बढ़ रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट हमें संतुलन बनाना सिखाते हैं. यह सिर्फ जमीन को फिर से हरा-भरा करने की कहानी नहीं, बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच रिश्ते को मजबूत करने का उदाहरण है. यह जगह दिखाती है कि चाहे हालत कितनी भी खराब क्यों न हो, सही प्रयास से बदलाव संभव है. यहां आकर लोग न सिर्फ सुकून महसूस करते हैं, बल्कि यह भी समझते हैं कि पर्यावरण को बचाना कितना जरूरी है. यह कहानी उम्मीद देती है कि भविष्य में और भी बंजर जगहें फिर से जीवन से भर सकती हैं.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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