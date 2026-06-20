International Yoga Day 2026: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां काम का प्रेशर, मोबाइल नोटिफिकेशन और लगातार व्यस्त रहने की आदत ने लोगों को खुद से दूर कर दिया है, वहीं इंटरनेशनल योग डे एक बार फिर याद दिलाता है कि शरीर और मन की देखभाल भी जरूरी है. ऐसे समय में घूमना सिर्फ नई जगह देखने तक सीमित नहीं रह गया है. अब लोग ऐसी ट्रिप पसंद कर रहे हैं, जहां उन्हें आराम के साथ साथ मानसिक शांति भी मिले.
यही वजह है कि भारत में भी अब वेलनेस ट्रैवल का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. लोग ऐसी जगहों की तलाश कर रहे हैं, जहां कुछ समय के लिए रोजमर्रा की टेंशन, काम का दबाव और डिजिटल दुनिया से दूरी बनाकर खुद के साथ समय बिताया जा सके. इंटरनेशनल योग डे के मौके पर अगर आप भी एक ऐसी यात्रा का प्लान बना रहे हैं, जहां योग सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं बल्कि पूरी लाइफस्टाइल का हिस्सा हो, तो भारत के ये खूबसूरत वेलनेस डेस्टिनेशन आपके लिए खास साबित हो सकते हैं.
कर्नाटक के हम्पी की खूबसूरत और ऐतिहासिक वादियों के बीच स्थित Evolve Back एक ऐसा वेलनेस डेस्टिनेशन है, जहां पुराने समय की शांति और मॉडर्न सुविधाओं का शानदार मेल देखने को मिलता है. यहां मौजूद आयुर्वेद सेंटर में मेहमानों के लिए उनकी जरूरत के हिसाब से खास वेलनेस प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं. आयुर्वेदिक डॉक्टर शरीर और जीवनशैली को समझकर अलग अलग ट्रीटमेंट और थेरेपी की सलाह देते हैं. यहां थैरेप्यूटिक मसाज, डिटॉक्स प्रोग्राम, रीजुवेनेशन थेरेपी और लाइफस्टाइल गाइडेंस जैसी सुविधाएं मिलती हैं. इसके अलावा दीप महल नाम की जगह मेडिटेशन और शांत समय बिताने के लिए बनाई गई है, जहां लोग किताब पढ़ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं या बस शांति महसूस कर सकते हैं. हम्पी का अनोखा लैंडस्केप, पुराने मंदिर और पत्थरों से भरा प्राकृतिक नजारा इस पूरे अनुभव में चार चांद लगा देता है.
उत्तराखंड में ऋषिकेश के पास हिमालय की पहाड़ियों में स्थित Ananda in the Himalayas भारत के सबसे चर्चित वेलनेस डेस्टिनेशन में से एक है. यहां योग, मेडिटेशन, आयुर्वेद और होलिस्टिक हीलिंग को मिलाकर एक खास अनुभव दिया जाता है. यहां आने वाले लोगों के लिए उनकी जरूरत के अनुसार वेलनेस प्लान तैयार किया जाता है. सुबह की योग क्लास, प्राणायाम, मेडिटेशन सेशन, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और हेल्दी डाइट प्रोग्राम लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस कराने में मदद करते हैं. हिमालय का शांत माहौल इस जगह को और भी खास बना देता है. यहां कुछ दिन बिताने के बाद लोगों को ऐसा महसूस होता है जैसे उन्होंने खुद को दोबारा खोज लिया हो.
कर्नाटक के गोकर्ण में ओम बीच के पास स्थित SwaSwara उन लोगों के लिए खास जगह है, जो शांति और प्रकृति के करीब रहना चाहते हैं. अरब सागर के खूबसूरत नजारे के बीच यह रिट्रीट योग, आयुर्वेद, मेडिटेशन और क्रिएटिव एक्टिविटीज के जरिए लोगों को एक अलग अनुभव देता है. यहां सुबह समुद्र के सामने योग सेशन, मेडिटेशन, वेलनेस कंसल्टेशन, पॉटरी वर्कशॉप, आर्ट थेरेपी और माइंडफुल डाइनिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं. इस जगह की खासियत यह है कि यहां लोगों को जल्दी में रहने के बजाय जिंदगी को धीरे धीरे महसूस करने का मौका मिलता है. समुद्र की लहरें और प्राकृतिक माहौल मानसिक शांति देने का काम करते हैं.
देहरादून के शांत साल जंगलों के बीच स्थित Six Senses Vana एक ऐसा वेलनेस रिट्रीट है, जहां हर व्यक्ति के लिए अलग अनुभव तैयार किया जाता है. यहां पहुंचने के बाद मेहमानों का एक खास असेसमेंट किया जाता है, जिसके आधार पर उनके लिए वेलनेस प्रोग्राम बनाया जाता है. यहां योग, मेडिटेशन, आयुर्वेद, तिब्बती हीलिंग, साउंड थेरेपी और हेल्दी न्यूट्रिशन को शामिल किया जाता है. शांत वातावरण और कम से कम डिजिटल डिस्ट्रैक्शन लोगों को आराम और आत्मचिंतन का मौका देते हैं. यह जगह उन लोगों के लिए बेहतर है, जो कुछ समय के लिए तेज रफ्तार जिंदगी से दूर होकर खुद के साथ समय बिताना चाहते हैं.
आज लोग सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर महसूस करने के लिए यात्रा कर रहे हैं. तनाव, नींद की कमी और लगातार भागदौड़ के बीच वेलनेस रिट्रीट लोगों को बैलेंस लाइफ जीने का रास्ता दिखा रहे हैं. योग डे सिर्फ योग करने का दिन नहीं है, बल्कि यह याद दिलाने का मौका है कि शरीर और मन दोनों की देखभाल जरूरी है. भारत में मौजूद ये वेलनेस डेस्टिनेशन इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं, जहां यात्रा के साथ साथ सुकून, शांति और खुद से जुड़ने का अनुभव मिलता है.