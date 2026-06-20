कर्नाटक के हम्पी की खूबसूरत और ऐतिहासिक वादियों के बीच स्थित Evolve Back एक ऐसा वेलनेस डेस्टिनेशन है, जहां पुराने समय की शांति और मॉडर्न सुविधाओं का शानदार मेल देखने को मिलता है. यहां मौजूद आयुर्वेद सेंटर में मेहमानों के लिए उनकी जरूरत के हिसाब से खास वेलनेस प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं. आयुर्वेदिक डॉक्टर शरीर और जीवनशैली को समझकर अलग अलग ट्रीटमेंट और थेरेपी की सलाह देते हैं. यहां थैरेप्यूटिक मसाज, डिटॉक्स प्रोग्राम, रीजुवेनेशन थेरेपी और लाइफस्टाइल गाइडेंस जैसी सुविधाएं मिलती हैं. इसके अलावा दीप महल नाम की जगह मेडिटेशन और शांत समय बिताने के लिए बनाई गई है, जहां लोग किताब पढ़ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं या बस शांति महसूस कर सकते हैं. हम्पी का अनोखा लैंडस्केप, पुराने मंदिर और पत्थरों से भरा प्राकृतिक नजारा इस पूरे अनुभव में चार चांद लगा देता है.