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International Yoga Day 2026: तनाव से दूर खुद से जुड़ने का मौका, भारत के ये वेलनेस डेस्टिनेशन हैं परफेक्ट; मन को देंगे सुकून

International Yoga Day 2026: अगर आप इस इंटरनेशनल योग डे के खास मौके पर कुछ दिन सुकून, प्रकृति और वेलनेस के बीच बिताना चाहते हैं, तो भारत में कई ऐसे रिट्रीट मौजूद हैं, जहां योग, मेडिटेशन, आयुर्वेद और नेचर के साथ खुद को फिर से जोड़ने का मौका मिलता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 20, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:45 PM IST
International Yoga Day 2026: तनाव से दूर खुद से जुड़ने का मौका, भारत के ये वेलनेस डेस्टिनेशन हैं परफेक्ट; मन को देंगे सुकून
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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