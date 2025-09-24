जब iPhone 17 बनी नौकरी छोड़ने की वजह!  GenZ का मजेदार ‘रेजिग्नेशन लेटर’ वायरल, लोग बोले - इतनी सैलरी से EMI...

Viral News: आजकल नौकरी छोड़ने के कारण काफी दिलचस्प और अलग-अलग होते हैं. कोई बेहतर मौके की तलाश में चलता है, कोई कम सैलरी या खराब वर्क-लाइफ बैलेंस से परेशान होकर हाथ खड़ा कर देता है. लेकिन GenZ का कारण कुछ ऐसा है कि सुनकर हर कोई हैरान रह जाए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक मजेदार ‘रेजिग्नेशन लेटर’ इस बात का उदाहरण है. इस पत्र में एक कर्मचारी ने ईमानदारी से अपनी नौकरी छोड़ने की वजह बताई. उन्होंने बताया कि iPhone 17 की EMI इतना ज्यादा हैं. वायरल इस पोस्ट को देख लोग हंस-हंस के लोटपोट हो गए.

iPhone 17 बना नौकरी छोड़ने की वजह

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्टाग्राम पर corporate_jokers_world नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. इस वायरल लेटर में लिखा गया है, “iPhone 17 आ गया है. इतनी सैलरी से EMI भरना मुश्किल है, इसलिए मैं कंपनी छोड़कर बेहतर पैकेज वाली जॉब ढूंढ रहा हूं.” यह कारण पढ़कर लोग हैरान रह गए और हंसते-हंसते सोशल मीडिया पर इसे शेयर करने लगे. GenZ के इस अंदाज़ ने दिखा दिया कि अब नौकरी छोड़ने की वजह भी कुछ अलग हो सकती है.

सोशल मीडिया पर मचा धूम

जैसे ही यह रेजिग्नेशन लेटर इंटरनेट पर वायरल हुआ, लोग इसे देखकर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे. किसी ने लिखा, “सैलरी से पहले EMI का हिसाब लगाना ही GenZ की खासियत है.” तो किसी ने मजाक में लिखा, “HR अब iPhone लोन भी शुरू कर दे.” वायरल पोस्ट ने GenZ की हाजिरजवाबी और गैजेट्स के प्रति दीवानगी को बखूबी दिखा दिया.

हकीकत या मजाक?

भले ही यह लेटर असली हो या मजाक के लिए बनाया गया हो, लेकिन इसने इंटरनेट पर बहस शुरू कर दी कि क्या महंगे गैजेट्स आजकल युवा पीढ़ी के लिए नौकरी बदलने का कारण बन सकते हैं. जवाब चाहे जो भी हो, यह लेटर लोगों का दिन बना गया. iPhone हो या EMI, GenZ की सोच और स्टाइल हमेशा वायरल कंटेंट बन ही जाती है.