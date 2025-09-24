जब iPhone 17 बनी नौकरी छोड़ने की वजह!  GenZ का मजेदार ‘रेजिग्नेशन लेटर’ वायरल, लोग बोले - इतनी सैलरी से EMI...
Advertisement
trendingNow12934779
Hindi Newsजरा हटके

जब iPhone 17 बनी नौकरी छोड़ने की वजह!  GenZ का मजेदार ‘रेजिग्नेशन लेटर’ वायरल, लोग बोले - इतनी सैलरी से EMI...

Viral News: सोशल मीडिया पर एक मजेदार ‘रेजिग्नेशन लेटर’ वायरल हुआ, जिसमें GenZ कर्मचारी ने iPhone 17 की EMI न भर पाने के कारण नौकरी छोड़ने का कारण बताया. पोस्ट ने इंटरनेट पर धूम मचा दी और लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया. यह लेटर GenZ की हाजिरजवाबी और गैजेट्स के प्रति दीवानगी दिखाता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 24, 2025, 01:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जब iPhone 17 बनी नौकरी छोड़ने की वजह!  GenZ का मजेदार ‘रेजिग्नेशन लेटर’ वायरल, लोग बोले - इतनी सैलरी से EMI...

Viral News: आजकल नौकरी छोड़ने के कारण काफी दिलचस्प और अलग-अलग होते हैं. कोई बेहतर मौके की तलाश में चलता है, कोई कम सैलरी या खराब वर्क-लाइफ बैलेंस से परेशान होकर हाथ खड़ा कर देता है. लेकिन GenZ का कारण कुछ ऐसा है कि सुनकर हर कोई हैरान रह जाए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक मजेदार ‘रेजिग्नेशन लेटर’ इस बात का उदाहरण है. इस पत्र में एक कर्मचारी ने ईमानदारी से अपनी नौकरी छोड़ने की वजह बताई. उन्होंने बताया कि iPhone 17 की EMI इतना ज्यादा हैं. वायरल इस पोस्ट को देख लोग हंस-हंस के लोटपोट हो गए. 

iPhone 17 बना नौकरी छोड़ने की वजह

वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म इंस्टाग्राम पर corporate_jokers_world नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. इस वायरल लेटर में लिखा गया है, “iPhone 17 आ गया है. इतनी सैलरी से EMI भरना मुश्किल है, इसलिए मैं कंपनी छोड़कर बेहतर पैकेज वाली जॉब ढूंढ रहा हूं.” यह कारण पढ़कर लोग हैरान रह गए और हंसते-हंसते सोशल मीडिया पर इसे शेयर करने लगे. GenZ के इस अंदाज़ ने दिखा दिया कि अब नौकरी छोड़ने की वजह भी कुछ अलग हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर मचा धूम 

जैसे ही यह रेजिग्नेशन लेटर इंटरनेट पर वायरल हुआ, लोग इसे देखकर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे. किसी ने लिखा, “सैलरी से पहले EMI का हिसाब लगाना ही GenZ की खासियत है.” तो किसी ने मजाक में लिखा, “HR अब iPhone लोन भी शुरू कर दे.” वायरल पोस्ट ने GenZ की हाजिरजवाबी और गैजेट्स के प्रति दीवानगी को बखूबी दिखा दिया.

 

हकीकत या मजाक?

भले ही यह लेटर असली हो या मजाक के लिए बनाया गया हो, लेकिन इसने इंटरनेट पर बहस शुरू कर दी कि क्या महंगे गैजेट्स आजकल युवा पीढ़ी के लिए नौकरी बदलने का कारण बन सकते हैं. जवाब चाहे जो भी हो, यह लेटर लोगों का दिन बना गया. iPhone हो या EMI, GenZ की सोच और स्टाइल हमेशा वायरल कंटेंट बन ही जाती है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral News

Trending news

सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
medical negligence
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
Hyderabad
पुलिस के हत्थे चढ़ा सुपारी किलर गैंग, हत्या की साजिश को नाकाम कर किया गिरफ्तार
बिजनेस टाइकून नुस्ली वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में FIR दर्ज
mumbai
बिजनेस टाइकून नुस्ली वाडिया की बढ़ी मुश्किलें, 30 साल पुराने मामले में FIR दर्ज
घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके
snake
घायल सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा शख्स, डॉक्टर ने की सर्जरी, लगाए 6 टांके
Asaram: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल
Asaram
Asaram: सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, रेप के दोषी की पूजा पर मचा बवाल
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
World News
PM को झंडा फहराने से रोकने पर की 11 करोड़ ईनाम की घोषणा, पन्नू के खिलाफ केस दर्ज
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
west bengal rain
IMD Alert : बंगाल में बारिश का कहर, 11 की मौत; ममता बोलीं- ऐसी बारिश कभी नहीं देखी
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
Weather
वापस लौटने की तैयारी में है मानसून, जाते-जाते यहां पड़ेंगी बौछारे, IMD का अलर्ट
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
Teranga Politics
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक CM को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
DNA
पैगंबर के कथित अपमान पर आक्रोश तो हिंदू देवी के अपमान पर खामोशी क्यों?
;