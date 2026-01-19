Blinkit से मंगाया iPhone 17, अनबॉक्सिंग करते ही हुआ 'मोये-मोये'! डिलीवरी जितनी तेज थी, फोन उससे तेज गिरा

iPhone 17 Unboxing Fail Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक महिला की खुशी भरी अनबॉक्सिंग अचानक मजाक में बदल जाती है. इंस्टाग्राम यूजर आशी सिंगला ने यह वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने ब्लिंकिट के जरिए ऑर्डर किया गया iPhone 17 अनबॉक्स करना शुरू किया. कैमरा ऑन था, एक्साइटमेंट चरम पर थी, लेकिन जैसे ही बॉक्स खुला, फोन फिसलकर सीधे जमीन पर गिर गया.

iPhone 17 ऑर्डर करने की कहानी क्या थी?

आशी सिंगला ने कैप्शन में बताया कि उनका पुराना iPhone अचानक गायब हो गया था. न ठीक से खोया, न चोरी हुआ, बस रहस्यमय तरीके से मार्केट में घूमते वक्त गायब हो गया. इसके बाद कुछ समय तक उन्हें उधार के एंड्रॉयड फोन से काम चलाना पड़ा. आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि अब नया फोन लेना जरूरी है और उन्होंने ब्लिंकिट से iPhone 17 ऑर्डर कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात... मुंबई मेट्रो की लिफ्ट खराब होने से सड़क पर फंसा दिव्यांग शख्स, वीडियो वायरल

अनबॉक्सिंग के दौरान ऐसा क्या हो गया?

फोन मिलते ही आशी ने अनबॉक्सिंग वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया. जैसे ही उन्होंने पैकेजिंग खींची, iPhone हाथ से फिसल गया. एक सेकंड पहले जो फोन सपनों की वापसी लग रहा था, अगले ही पल जमीन पर गिर चुका था. यही पल इस वीडियो को मजेदार और यादगार बना गया. आशी ने वीडियो के साथ लिखा कि ब्लिंकिट की डिलीवरी बहुत तेज थी, लेकिन फोन का गिरना उससे भी तेज निकला. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि नया फोन आ गया, लेकिन इज्जत चैट से बाहर चली गई. साथ ही उन्होंने यह भी माना कि इमोशनल कमबैक एक हिलेरियस अनबॉक्सिंग फेल में बदल गया, लेकिन कंटेंट मिल गया.

यह भी पढ़ें: कॉलेज के बाद Zepto Delivery Boy क्यों बना ये स्टूडेंट? पोस्ट हुआ वायरल, सच जानकर उड़ गई सबकी नींद

सोशल मीडिया पर लोगों ने कैसी प्रतिक्रिया दी?

वीडियो पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं. कुछ यूजर्स ने कहा कि यह वही आवाज है जिससे हर iPhone यूजर डरता है. कुछ ने आशी की लापरवाही पर सवाल उठाए कि कोई इतना महंगा फोन सड़क किनारे या जल्दबाजी में क्यों खोलता है. वहीं कई लोग यह जानने को बेचैन दिखे कि फोन गिरने के बाद सही सलामत रहा या नहीं. एक यूजर ने लिखा कि इतनी महंगी चीज को ऐसे कौन खोलता है. दूसरे ने कहा कि एप्पल बॉक्स में घर्षण होता है, उसे धीरे-धीरे खोलना चाहिए. किसी ने स्क्रीन को लेकर चिंता जताई तो किसी ने कहा कि फोन रिपेयर हो सकता है, लेकिन यह रील अनमोल है. कुल मिलाकर वीडियो ने हंसी, चिंता और बहस तीनों पैदा कर दी.