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'एक तो पैसे भी दो, ऊपर से भिखारी की तरह लाइन...', नया iPhone लेने के लिए रात से Apple Store के बाहर डटे लोग, यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन

Apple के नए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की बिक्री शुरू होने से पहले ही दिल्ली में इसका जबरदस्त क्रेज देखने को मिला. साकेत के Select Citywalk Mall स्थित Apple Store के बाहर सुबह-सुबह बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंच गए. कुछ लोग रात से ही लाइन में लग गए थे, जबकि कई ग्राहक तड़के स्टोर के बाहर पहुंच गए. अब इस वीडियो को देखकर लोगों ने मिम्स बनाने भी शुरू कर दिए हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 18, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 07:57 AM IST
'एक तो पैसे भी दो, ऊपर से भिखारी की तरह लाइन...', नया iPhone लेने के लिए रात से Apple Store के बाहर डटे लोग, यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन
Image Credit: Image credit: X/@ANI

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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