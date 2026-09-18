'एक तो पैसे भी दो, ऊपर से भिखारी की तरह लाइन...', नया iPhone लेने के लिए रात से Apple Store के बाहर डटे लोग, यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन

एक तरफ Apple Store के बाहर लोग फोन लेने के लिए लाइन में खड़े थे, तो दूसरी तरफ इंटरनेट पर iPhone 18 Pro को लेकर मिम्स की बाढ़ भी देखने को मिली. कुछ यूजर्स ने फोन की कीमत को लेकर मजेदार मीम बनाए, तो कुछ ने नए मॉडल की तुलना पुराने iPhone से की. वायरल वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि एक तो पैसा भी दो, ऊपर से भिखारी की तरह लाइन लगाकर खड़े भी रहो. एक अन्य यूजर ने लिखा कि अब Apple स्टोर की लाइनें असल जिंदगी में 'लोडिंग स्क्रीन' जैसी हो गई हैं. एक यूजर ने भावनात्मक कमेंट करते हुए लिखा कि सच में, यहां दो तरह के भारत हैं. एक iPhone खरीदने के लिए पूरी रात इंतजार कर सकते हैं, लेकिन अगर उनसे बैंक में लाइन में लगने के लिए कहा जाए, तो वे शिकायत करने लगते हैं. 80 प्रतिशत भारत के लिए गुजारा करना मुश्किल हो रहा है और दूसरी तरफ बहुत अमीर लोग iPhone खरीदने के लिए पूरी रात इंतजार कर रहे हैं. आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर हर साल नए iPhone की बिक्री के दौरान ऐसा माहौल देखने को मिलता है. कोई फोन खरीदने वालों की लाइन पर मजाक करता है, तो कोई अपनी पुरानी डिवाइस को ही नए मॉडल से बेहतर बताकर मीम बना देता है.