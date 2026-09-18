'एक तो पैसे भी दो, ऊपर से भिखारी की तरह लाइन...', नया iPhone लेने के लिए रात से Apple Store के बाहर डटे लोग, यूजर्स ने दिए मजेदार रिएक्शन

किसी नए फोन की बिक्री शुरू होने का इंतजार आमतौर पर लोग घर बैठे ऑनलाइन कर लेते हैं. लेकिन Apple के नए iPhone को लेकर दिल्ली में नजारा कुछ अलग ही दिखाई दिया. बिक्री शुरू होने से पहले ही साकेत के Select Citywalk Mall के बाहर लोगों की लंबी कतार नजर आने लगी.
Apple Store के बाहर जमा लोगों में कई ऐसे ग्राहक भी थे, जो सिर्फ फोन खरीदने नहीं, बल्कि नए iPhone को सबसे पहले हाथ में लेने का अनुभव चाहते थे. सुबह का वक्त होने के बावजूद स्टोर के बाहर काफी भीड़ दिखाई दी और लोगों में नए मॉडल को लेकर उत्साह साफ नजर आया. इस भीड़ का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने इस पर मिम्स बनाने शुरू कर दिए. कोई सुबह लाइन को लेकर मिम्स बना रहा था, तो कोई इतनी भीड़ को देखकर.
iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की बिक्री शुरू होने का समय नजदीक आते ही Apple Store के बाहर ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई. दिल्ली-NCR के अलावा आसपास के शहरों से भी कुछ लोग नए iPhone के लिए पहुंचे. कई ग्राहकों ने पहले से प्री-बुकिंग कर रखी थी. अब वे स्टोर खुलने और अपना नया फोन लेने का इंतजार कर रहे थे. लाइन में खड़े लोगों के बीच नए iPhone के फीचर्स और कैमरा अपग्रेड को लेकर भी बातचीत होती दिखाई दी.
लाइन में खड़े लोगों में टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग भी नजर आए. एएनआई से बातचीत में सूरज चौहान ने बताया कि उनका YouTube चैनल है, जहां वह टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के रिव्यू करते हैं. उन्होंने बताया कि पिछले साल उन्होंने iPhone 17 Pro खरीदा था और इस बार iPhone 18 Pro Max लेने पहुंचे हैं. उनके मुताबिक नए मॉडल के कैमरा और दूसरी क्वालिटी में सुधार को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता है. उनके लिए यह सिर्फ नया फोन खरीदने का मौका नहीं था. नए डिवाइस को सबसे पहले इस्तेमाल करना और उसके फीचर्स को करीब से देखना भी इस इंतजार की बड़ी वजह थी.
Delhi: A throng of people starts gathering outside the Apple Store at Select Citywalk Mall in Saket early in the morning ahead of the highly anticipated sales launch of the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max. pic.twitter.com/HreJboz21c
Apple के नए फ्लैगशिप मॉडल में सबसे ज्यादा चर्चा वाले विकल्पों में से एक 1TB वेरिएंट भी है. लाइन में खड़े अजय ने बताया कि उन्होंने iPhone 18 Pro Max का 1TB मॉडल पहले ही प्री-बुक कर लिया है. अजय फिलहाल iPhone 17 Pro इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके बावजूद नए मॉडल के फीचर्स उन्हें इतने आकर्षित कर रहे हैं कि वह फोन लेने के लिए सुबह-सुबह Apple Store पहुंच गए. उनका कहना था कि वह नया फोन सबसे पहले हासिल करना चाहते हैं.
Apple के नए iPhone की लॉन्च सेल के दौरान Apple Store के बाहर अक्सर अलग तरह का माहौल देखने को मिलता है. इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखाई दिया. कोई फोन खरीदने की तैयारी में था तो कोई नए मॉडल को पहली बार देखने के लिए उत्साहित था. कई लोगों ने इस पल को कैमरे में भी कैद किया. लाइन में खड़े ग्राहकों के बीच फोन के डिजाइन, कैमरा और नए फीचर्स को लेकर चर्चा होती रही. सोशल मीडिया पर भी स्टोर के बाहर की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए जाने लगे.
Sales of Apple’s iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max are set to begin in India at 8 am. Long queues of customers were seen outside Apple’s store at Select Citywalk Mall in Saket in the early morning. pic.twitter.com/hkTVGlzGOC
एक तरफ Apple Store के बाहर लोग फोन लेने के लिए लाइन में खड़े थे, तो दूसरी तरफ इंटरनेट पर iPhone 18 Pro को लेकर मिम्स की बाढ़ भी देखने को मिली. कुछ यूजर्स ने फोन की कीमत को लेकर मजेदार मीम बनाए, तो कुछ ने नए मॉडल की तुलना पुराने iPhone से की. वायरल वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि एक तो पैसा भी दो, ऊपर से भिखारी की तरह लाइन लगाकर खड़े भी रहो. एक अन्य यूजर ने लिखा कि अब Apple स्टोर की लाइनें असल जिंदगी में 'लोडिंग स्क्रीन' जैसी हो गई हैं. एक यूजर ने भावनात्मक कमेंट करते हुए लिखा कि सच में, यहां दो तरह के भारत हैं. एक iPhone खरीदने के लिए पूरी रात इंतजार कर सकते हैं, लेकिन अगर उनसे बैंक में लाइन में लगने के लिए कहा जाए, तो वे शिकायत करने लगते हैं. 80 प्रतिशत भारत के लिए गुजारा करना मुश्किल हो रहा है और दूसरी तरफ बहुत अमीर लोग iPhone खरीदने के लिए पूरी रात इंतजार कर रहे हैं. आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर हर साल नए iPhone की बिक्री के दौरान ऐसा माहौल देखने को मिलता है. कोई फोन खरीदने वालों की लाइन पर मजाक करता है, तो कोई अपनी पुरानी डिवाइस को ही नए मॉडल से बेहतर बताकर मीम बना देता है.
Apple का नया iPhone Pro मॉडल हर साल टेक यूजर्स के बीच चर्चा में रहता है. खासकर उन लोगों के बीच जो कैमरा, परफॉर्मेंस और नए फीचर्स के लिए पुराने फोन से अपग्रेड करना चाहते हैं. इस बार भी iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को लेकर ग्राहकों में यही उत्सुकता दिखाई दे रही है. कुछ लोग पुराने मॉडल से अपग्रेड कर रहे हैं, जबकि कुछ ग्राहक लंबे समय से नए iPhone का इंतजार कर रहे थे. हालांकि, किसी फोन की शुरुआती बिक्री के दौरान दिखने वाली भीड़ को पूरे बाजार की पसंद का पैमाना नहीं माना जा सकता. शुरुआती खरीदारों में Apple के पुराने ग्राहक, टेक लवर्स और नए मॉडल को सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले लोग बड़ी संख्या में होते हैं.
साकेत के Apple Store के बाहर लगी लंबी लाइन ने एक बात साफ कर दी कि नए iPhone को लेकर टेक लवर्स में उत्सुकता काफी ज्यादा है. रात से इंतजार करने वाले ग्राहक हों या सुबह तड़के स्टोर पहुंचने वाले लोग, सभी की नजर नए iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पर थी. अब जब बिक्री शुरू हो चुकी है, शुरुआती खरीदारों के अनुभव और नए फीचर्स को लेकर उनकी राय पर भी लोगों की नजर रहेगी. फिलहाल दिल्ली के Apple Store के बाहर का यह नजारा नए iPhone को लेकर लोगों के क्रेज की एक झलक जरूर दिखा रहा है.