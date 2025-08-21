iPhone Dance: इंटरनेट पर छा रहे हैं अंकल जी! आईफोन की Ringtone पर लगाया ठुमका, देखें वायरल वीडियो

iPhone Dance Video Viral: सोशल मीडिया पर कोई न कोई वीडियो वायरल होता रहता है. जब से शॉर्ट वीडियो का दौर चला है और टिक टॉक के बाद इंस्टाग्राम पर रील्स का दौर शुरू हुआ है तब से तरह-तरह का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलता रहता है. कुछ वीडियो ऐसा होता है जिसे देखकर तारीफ करें या थोड़ा हंस लें, समझ नहीं आता है. इन दिनों एक अंकल जी सोशल मीडिया पर छाए हुए नजर आ रहे हैं. अलग-अलग समारोह का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अंकल को नाचते हुए देखा जा रहा है.

नाचने का अंदाज से सुर्खियों की वजह

दरअसल, अंकल जी जिस तरह से डांस कर रहे हैं वो एक वजह है कि सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है. महिला के अंदाज में इठलाते-बलखाते हुए अंकल का डांस इंटरनेट पर लोगों के एंटरटेनमेंट का जरिया बन रहा है. लेटेस्ट वीडियो आईफोन रिंगटोन पर डांस का वायरल हो रहा है.

आईफोन की रिंगटोन पर नाचे अंकल

इंटरनेट पर वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किसी शादी समारोह में एक अंकल डांस कर रहे हैं. बैकग्राउंड में आईफोन की रिंगटोन बच रही है और वो उस धुन के साथ गुम, मस्त-मलंग हुए नाच रहे हैं. ठुमका लगाते हुए, थोड़ा इठलाते हुए अंकल बेहतरीन डांस कर रहे हैं. इस वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर @arman_ty.12 नामक अकाउंट से साझा किया गया है. यूजर्स के भी काफी कमेंट देखने को मिल रहे हैं.

वीडियो रिकॉर्ड के लिए करते रहे मना

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अंकल का आईफोन रिंगटोन पर डांस देखा जा रहा है. वीडियो में देख सकते हैं कि अंकल बहुत अच्छी तरह से नाच रहे हैं और बीच-बीच में वीडियो बनाने के लिए भी मना कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर लोगों का कमेंट भी है. एक यूजर ने लिखा कि अंकल की आईडी क्या है प्लीज बता दो. दूसरे यूजर लिखा ‘अंकल थोड़े से अंटी हैं क्या.’ तीसरे यूजर ने लिखा ‘ये तो मेरा दोस्त है.’

