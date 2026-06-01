RCB फैंस ने सड़कों पर मचाया ऐसा गदर, तोड़ डाली गाड़ियां और सरकारी प्रॉपर्टी; देखें Video

RCB Fans Viral Video: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL 2026 का खिताब जीतकर अपने फैंस को जश्न मनाने का एक और बड़ा मौका दे दिया. गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरा खिताब जीतने के बाद पूरे देश में RCB फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. बेंगलुरु से लेकर हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों तक लोग सड़कों पर उतर आए और देर रात तक जीत का जश्न मनाते रहे.

हालांकि, इस खुशी के बीच कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. वायरल क्लिप्स में कुछ लोग सड़कें जाम करते, बैरिकेड्स हटाते, गाड़ियों पर चढ़कर नारे लगाते और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते दिखाई दे रहे हैं. इन वीडियो के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाया है कि क्या क्रिकेट टीम की जीत का जश्न इस तरह मनाया जाना चाहिए? जश्न की तस्वीरों के साथ-साथ अब विवाद भी चर्चा का विषय बन गया है. यही वजह है कि RCB की ऐतिहासिक जीत के साथ-साथ फैंस का व्यवहार भी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है.

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हैदराबाद में सड़कों पर दिखी भारी भीड़

RCB की जीत के बाद हैदराबाद के कई इलाकों से बड़ी संख्या में लोगों के सड़क पर उतरने के वीडियो सामने आए. वायरल क्लिप्स में देखा जा सकता है कि सैकड़ों लोग सड़कों पर जमा होकर नारेबाजी कर रहे हैं और पटाखे फोड़ रहे हैं. कुछ वीडियो में लोगों को सड़क किनारे लगाए गए बैरिकेड्स हटाते हुए भी देखा जा सकता है. वहीं, कुछ लड़के चलती गाड़ियों पर चढ़कर जश्न मनाते नजर आए. इन घटनाओं की वजह से कई जगह ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. स्थानीय प्रशासन ने कई जगह भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्के बल का भी प्रयोग किया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो में पुलिसकर्मी भीड़ को हटाने और स्थिति को सामान्य करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं.

Sorry, RCB fans, but at least try to be a little more mature. pic.twitter.com/SVWOMXLUKY — mahi (@Immahi004) June 1, 2026

बेंगलुरु में भी दिखा जीत का जबरदस्त उत्साह

RCB का घरेलू शहर होने के कारण बेंगलुरु में जीत का उत्साह सबसे ज्यादा देखने को मिला. शहर के कई प्रमुख स्थानों पर हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए और देर रात तक जश्न मनाते रहे. हालांकि, प्रशासन इस बार पहले से सतर्क था. पिछले साल जश्न के दौरान हुई दुखद भगदड़ की घटना को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. इसके बावजूद कई जगहों पर भारी भीड़ जमा होने और ट्रैफिक बाधित होने की खबरें सामने आईं. सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में कुछ इलाकों में लोगों को सड़क के बीच खड़े होकर जश्न मनाते देखा गया.

సొసైటీ ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలపై

పోరాటం చేసి, సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే

విసుగుపుట్టి ఇలా పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ మీద కోపం చూపించారు అనుకుంటున్నారా? కాదు

అమ్మా బాబులు కష్టపడి సంపాదిస్తే తిన్నది అరక్క ఇలా రోడ్లమీద గుడ్డ బలుపు వేషాలు IPL Tax evading SCAM, Youth is trapped pic.twitter.com/toKBEF73Cx (@Bezawada_Alludu) June 1, 2026

आंध्र प्रदेश का वीडियो बना चर्चा का विषय

सबसे ज्यादा चर्चा एक ऐसे वीडियो की हो रही है, जिसमें कुछ फैंस को एक सार्वजनिक बस को रोकते और रास्ता न देते हुए देखा गया. वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर नाराजगी जताई और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. हालांकि, वीडियो की परिस्थितियों को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस लगातार तेज होती जा रही है. कई लोगों का कहना है कि खेल के नाम पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता.

Paris-type situation in India after Royal Challengers Bengaluru won the IPL. What should have been a celebration reportedly turned into vandalism, with crowds damaging property and creating chaos in the streets. When did sports victories start ending like this? pic.twitter.com/RlwXM6dbe0 Global Pulse (@Globalpulse04) June 1, 2026

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

वायरल वीडियो सामने आने के बाद एक्स, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने कहा कि टीम की जीत का जश्न मनाना गलत नहीं है, लेकिन दूसरों को परेशानी पहुंचाकर खुशी जाहिर करना कहां से उचित हो सकता है. एक यूजर ने लिखा कि क्रिकेट लोगों को जोड़ने का खेल है, लेकिन अगर जश्न के नाम पर सड़कें जाम हों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचे, तो यह खेल भावना के खिलाफ है. दूसरे यूजर ने कहा कि उत्साह और जिम्मेदारी दोनों साथ-साथ चलने चाहिए. अगर किसी टीम की जीत से आम लोगों की सुरक्षा और सुविधा प्रभावित हो रही है, तो यह चिंता का विषय है. कई लोगों ने पुलिस और प्रशासन से ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की. वहीं, कुछ यूजर्स ने कहा कि कुछ लोगों की हरकतों की वजह से पूरे फैनबेस को गलत नहीं ठहराया जाना चाहिए.

Paris-type scenes in Hyderabad after RCB's IPL victory. Videos from Tank Bund show sections of the crowd allegedly vandalizing property and causing damage during what began as celebrations. A cricket trophy should bring joy, not destruction. Tank Bund, Hyderabad… https://t.co/3BTiU2BGOF pic.twitter.com/3qnbMnsMW9 Global Pulse (@Globalpulse04) June 1, 2026

फिर छिड़ी 'टॉक्सिक फैन कल्चर' पर बहस

इन वायरल वीडियो के बाद क्रिकेट फैंस के व्यवहार को लेकर पुरानी बहस फिर से शुरू हो गई है. सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे 'टॉक्सिक फैन कल्चर' का उदाहरण बता रहे हैं, जबकि दूसरे लोगों का कहना है कि हर बड़ी जीत के बाद कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं. कई क्रिकेट लवर्स का मानना है कि खेल का असली मकसद लोगों को खुशी देना और जोड़ना है. ऐसे में अगर जश्न के दौरान कानून-व्यवस्था प्रभावित होती है, तो इससे खेल की छवि पर भी असर पड़ता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि बड़े खेल आयोजनों के बाद प्रशासन और फैंस दोनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है. जहां प्रशासन को भीड़ नियंत्रण के बेहतर इंतजाम करने चाहिए, वहीं समर्थकों को भी यह समझना चाहिए कि उत्सव और अनुशासन साथ-साथ चल सकते हैं.

RCB की ऐतिहासिक जीत पर विवाद की छाया

RCB के लिए IPL 2026 का यह खिताब ऐतिहासिक माना जा रहा है. टीम ने पूरे सीजन में शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल में भी दबाव के बीच बेहतरीन खेल दिखाया. लेकिन जीत के बाद सामने आए कुछ वीडियो अब चर्चा का अलग विषय बन गए हैं. जहां लाखों फैंस अपनी टीम की सफलता का जश्न मना रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो यह सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि क्या जीत की खुशी में नियमों और जिम्मेदारियों को भुला देना सही है?

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