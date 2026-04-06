मालती चाहर का बिकनी में नया अवतार; IPL 2026 के बीच इंटरनेट पर लगाई आग, किस टीम को कर रही हैं सपोर्ट?

आईपीएल 2026 का खुमार पूरे देश पर चढ़ा हुआ है, लेकिन मैदान पर चौकों-छक्कों की बरसात के बीच सोशल मीडिया पर एक अलग ही तूफान छाया हुआ है. यह तूफान किसी क्रिकेटर ने नहीं, बल्कि भारत के जगत की जानी-माने क्रिकेट खिलाड़ी दीपक चाहर और राहुल चाहर की बहन मालती चाहर ने अपनी बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट पर आग लगा दी हैं. इन दिनों उनकी झरने के नीचे खिंचवाई गई तस्वीर इंस्टाग्राम से लेकर गूगल डिस्कवर तक तहलका मचा दिया है.बताया जा रहा है कि वह इस समय आईपीएल के दौरान सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली हस्तियों में शुमार हो गई हैं.

वॉटरफॉल शूट में क्या खास?

मालती चाहर का नया फोटोशूट झरने के नीचे किया गया है, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया. नेचर और ग्लैमर का यह शानदार कॉम्बिनेशन तस्वीरों को खास बना रहा है. बहते पानी और प्राकृतिक बैकग्राउंड के साथ उनका स्टाइल लोगों को खूब पसंद आ रहा है. यही वजह है कि ये तस्वीरें इंस्टाग्राम और गूगल डिस्कवर पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

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बिकिनी लुक क्यों बना ट्रेंड?

इस फोटोशूट में मालती ने मौव पिंक रंग की बिकिनी पहनी है, जो इन दिनों सेलिब्रिटी फैशन ट्रेंड में काफी लोकप्रिय है. सॉफ्ट कलर और बोल्ड स्टाइलिंग का यह कॉम्बिनेशन युवाओं के बीच तेजी से पसंद किया जा रहा है. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि झरने उन्हें याद दिलाते हैं कि बह जाना भी कभी-कभी खूबसूरत होता है.

कॉन्फिडेंस का क्या असर?

मालती की तस्वीरों में उनका आत्मविश्वास साफ नजर आता है. उनका नेचुरल और अनफिल्टर्ड स्टाइल युवाओं के बीच बॉडी पॉजिटिविटी का मजबूत संदेश देता है. आज के दौर में लोग रियल और रिलेटेबल कंटेंट को ज्यादा पसंद करते हैं और मालती उसी ट्रेंड पर फिट बैठती हैं. उनका टोंड फिजीक और फिटनेस भी चर्चा का बड़ा कारण बना हुआ है.

IPL से कब मिली पहचान?

मालती चाहर पहली बार Indian Premier League 2018 के दौरान ‘मिस्ट्री गर्ल’ के रूप में वायरल हुई थीं. उस समय कैमरे में कैद उनकी तस्वीरों ने उन्हें रातों-रात चर्चा में ला दिया था. यही पहचान आज भी उनकी डिजिटल लोकप्रियता को बनाए रखने में मदद कर रही है और उन्हें लगातार ट्रेंड में रखती है.

किस टीम को कर रहीं सपोर्ट?

जब दीपक चाहर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते थे, तब मालती पीली जर्सी में नजर आती थीं. अब दीपक मुंबई इंडियंस का हिस्सा हैं, इसलिए मालती भी नीली जर्सी में टीम को सपोर्ट करती दिख रही हैं. Bigg Boss 19 के बाद उनकी लोकप्रियता और तेजी से बढ़ी है.