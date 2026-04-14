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Hindi Newsजरा हटकेIPL 2026: वायरल रील बनाने के चक्कर में लगा 70 हजार का चूना! IPL मैच में इस मिस्ट्री गर्ल के साथ हो गया बड़ा कांड

IPL 2026: वायरल रील बनाने के चक्कर में लगा 70 हजार का चूना! IPL मैच में इस मिस्ट्री गर्ल के साथ हो गया बड़ा कांड

आईपीएल मैच के दौरान एक लड़की ने वायरल रील बनाने के चक्कर में ₹70,000 की अंगूठी खो दी. ट्रेंड फॉलो करते समय रिंग हाथ से फिसल गई. काफी खोजबीन के बावजूद अंगूठी नहीं मिली, और घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 14, 2026, 08:15 PM IST
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सोशल मीडिया
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आज के समय में सोशल मीडिया पर वायरल होना हर किसी की चाह बन चुका है. खासकर बड़े इवेंट्स जैसे क्रिकेट मैच में लोग हर पल को कैमरे में कैद करना चाहते हैं. लेकिन कभी-कभी यही शौक भारी नुकसान में बदल जाता है. ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला को रील बनाना इतना महंगा पड़ गया कि उसे ₹70,000 की अंगूठी गंवानी पड़ी. यह घटना अब तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे देखकर हैरान भी हैं और मजेदार प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. सवाल यह है कि आखिर एक छोटी सी गलती कैसे इतना बड़ा नुकसान बन गई?

कहां और कैसे हुआ ये बड़ा कांड?

यह घटना इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के दौरान 11 अप्रैल को हुई. मैच महाराजा यादविन्द्र सिंह पीसीए स्टेडियम में खेला जा रहा था, जहां पंजाब किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने-सामने थे. स्टेडियम में हजारों फैंस मौजूद थे और माहौल बेहद उत्साहपूर्ण था. इसी दौरान एक महिला सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रही थी, लेकिन अचानक हुई एक गलती ने पूरे माहौल को चौंकाने वाली घटना में बदल दिया.

कैसे हाथ से फिसली 70 हजार की अंगूठी?

महिला की पहचान Madhu Priya के रूप में हुई है. वह एक वायरल ट्रेंड को फॉलो कर रही थीं, जिसमें लोग कैमरे के सामने अंगूठी को हवा में उछालने का नाटक करते हैं. लेकिन इस बार यह नाटक असली बन गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही उन्होंने रिंग उछालने का एक्ट किया, वह सच में उनके हाथ से फिसल गई. इसके बाद वह और आसपास बैठे लोग तुरंत अंगूठी ढूंढने लगे, लेकिन काफी देर तक तलाश करने के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली.

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क्या अब तक मिली अंगूठी और क्या है सीख?

अंगूठी खोने के बाद महिला ने Instagram पर वीडियो शेयर कर लोगों से मदद की अपील की. उन्होंने लिखा कि उन्हें ₹70,000 का नुकसान हुआ है और अगर किसी को रिंग मिले तो वह उनसे संपर्क करे. वीडियो तेजी से वायरल हो गया और लोगों ने इस पर मजेदार कमेंट्स किए, जैसे “70 हजार की रील पड़ गई”. हालांकि अब तक अंगूठी नहीं मिली है. यह घटना साफ बताती है कि सोशल मीडिया ट्रेंड को फॉलो करते समय सावधानी बहुत जरूरी है, वरना छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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