RCB से हार के बाद सड़क पर क्यों बैठे दिखे गुजरात के ये खिलाड़ी? मोहम्मद सिराज ने खुद पोस्ट की फोटो

Mohammad Siraj Viral Photo: आईपीएल फाइनल का रोमांच खत्म होते ही सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर क्रिकेट फैन की धड़कनें बढ़ा दीं. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) से फाइनल मुकाबला हारने के बाद गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी आधी रात को सड़क किनारे बैठे नजर आए. खुद तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसके बाद फैन्स तरह-तरह के कयास लगाने लगे. कोई इसे हार का गम बता रहा है तो कोई कुछ और. लेकिन इस वायरल फोटो के पीछे की असली कहानी बेहद चौंकाने वाली है.

सिराज की स्टोरी से मचा हड़कंप

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस समय एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. इस तस्वीर में गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा, साईं किशोर और कुलवंत खेजरौलिया सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं. यह तस्वीर किसी सुनसान रास्ते की है और वक्त आधी रात का बताया जा रहा है. जैसे ही मोहम्मद सिराज ने इसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर शेयर किया, वैसे ही इंटरनेट पर हंगामा मच गया. फैन्स यह देखकर हैरान थे कि करोड़ों की फीस लेने वाले ये स्टार खिलाड़ी आखिर मैच के बाद सड़क पर क्यों बैठे हैं.

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टूटे दिल के साथ लिखा 'Breakdown'

मोहम्मद सिराज ने इस फोटो को शेयर करते हुए इसके ऊपर एक कैप्शन भी लिखा. उन्होंने टेक्स्ट में लिखा 'ब्रेकडाउन' और इसके साथ ही एक ब्रोकन हार्ट इमोजी भी लगाया. आरसीबी से फाइनल मैच हारने के तुरंत बाद आई इस फोटो और कैप्शन ने फैन्स को चिंता में डाल दिया. लोग सोशल मीडिया पर पूछने लगे कि क्या टीम के खिलाड़ी हार के गम में इस तरह सड़क पर बैठ गए हैं. लेकिन असल माजरा कुछ और ही था, जिसका खुलासा बाद में हुआ.

बीच रास्ते में टीम बस के साथ हुआ बड़ा हादसा

दरअसल यह पूरा मामला किसी गम या निराशा का नहीं, बल्कि एक अचानक हुए हादसे का था. आईपीएल का फाइनल मुकाबला खत्म होने के बाद गुजरात टाइटंस की पूरी टीम नरेंद्र मोदी स्टेडियम से वापस अपने होटल रूम की तरफ जा रही थी. पूरी टीम लग्जरी बस में सवार थी. तभी अचानक चलती बस में कुछ तकनीकी खराबी आ गई. बताया जा रहा है कि बस के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसकी वजह से उसमें अचानक से आग लग गई.

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बाल-बाल बचे खिलाड़ी, सड़क पर करना पड़ा इंतजार

बस में शॉर्ट सर्किट और आग की खबर मिलते ही ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोकी. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा समेत पूरी टीम और स्टाफ को तुरंत बस से नीचे उतारा गया. आधी रात का वक्त होने के कारण सड़क पर सन्नाटा था. जब तक गुजरात टाइटंस की मैनेजमेंट टीम ने खिलाड़ियों के लिए दूसरी बस का इंतजाम नहीं किया, तब तक खिलाड़ियों को वहीं रुकना पड़ा.